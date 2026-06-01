Florentino Pérez presume de sus grandes fichajes durante la campaña electoral con el lema 'Cómo no te voy a querer'

"Cómo no te voy a querer". Ese es el mensaje que Florentino Pérez, candidato a mantener la presidencia del Real Madrid, ha desplegado mediante una nueva lona gigante.

En plena campaña electoral a Presidente y Junta Directiva, el máximo dirigente del club se ha vuelto a dirigir directamente a los socios del club blanco, quienes decidirán el domingo en las urnas quién será el presidente durante los próximos años.

En otra gran estrategia de marketing, Florentino Pérez ha desplegado una lona gigante en la calle José Abascal con la calle Ponzano presumiendo de sus fichajes galácticos: Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Ramos, Cristiano, Benzema, Kaká, Xabi Alonso, Modric, Casemiro, Carvajal, Bale, Kroos, Vinicius, Courtois, Rodrygo, Bellingham y Mbappé.

La lona publicitaria de la candidatura de Florentino Pérez. Captura de redes sociales

Si algo ha defendido siempre el presidente del club blanco es que en el Real Madrid juegan los mejores. La última lona exhibida en un edificio céntrico de la capital es la mejor muestra de ello.

Es la representación de los jugadores que Florentino ha fichado bajo su mandato y que han hecho posible que la entidad haya vivido la mejor etapa de su historia. La historia no queda ahí: "Continuará", se expone en la lona; haciendo referencia a que grandes futbolistas vestirán la camiseta blanca.

La lona, como estrategia de marketing, es la confirmación de que el actual presidente aspira a su octavo mandato, que sería el sexto de manera consecutiva, desde el año 2009, aunque el último apenas ha durado un año, ya que fue reelegido presidente, como único candidato, en enero del año 2025.

La acción publicitaria podría dar un fuerte impulso a las posibilidades de una reelección de Florentino Pérez que se podría producir el domingo 7 de junio tras la llamada de los socios a las urnas.

El Real Madrid cuenta con cerca de 100.000 socios con derecho a voto y movilizar a ese electorado representa uno de los principales desafíos para cualquier candidatura.

En ese contexto se entienden las lonas de Florentino instaladas en pleno centro de la capital: una apuesta por la máxima visibilidad y por captar la atención de todos los socios que decidirán con su voto el futuro del Real Madrid.