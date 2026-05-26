Sergio Camello: "Cuando entras en el barrio, en su gente, es ahí cuando te atraviesa la flecha y te enamoras del Rayo Vallecano"

Hay jugadores que llegan a un club a jugar al fútbol y jugadores que llegan a entender un club. Sergio Camello lleva varios años en el segundo grupo.

El delantero madrileño, nacido en 2001 y formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, recaló en el Rayo Vallecano cedido en 2022 antes de que el club sellase su traspaso definitivo.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los nombres propios de la plantilla que este miércoles 27 de mayo jugará en Leipzig la primera final europea de los 102 años de historia del club.

Con casi un centenar de medios acreditados en la ciudad deportiva del Rayo para el Media Day oficial de la UEFA, Camello habló con EL ESPAÑOL en una entrevista en la que retrató, con la sencillez que caracteriza al club, lo que significa vestir la franja roja de Vallecas.

La pregunta de arranque era inevitablemente la misma que sobrevuela toda esta historia: ¿se entiende el Rayo desde el primer día? "Creo que si eres inteligente lo entiendes rápido", responde sin rodeos.

"Tienes que tener de primeras un poco de humildad para aceptar todo lo que ocurre aquí, que es especial, también muchas veces para lo malo. Y luego escuchar mucho a los que llevan muchos años aquí y en vez de quejarse suman".

El delantero describe un proceso de asimilación que no pasa por el fútbol, sino por las personas. "Cuando entiendes todo eso, te empiezas a adentrar en el barrio, en su gente, y ahí es cuando te atraviesa la flecha y te enamoras", dice.

Sergio Camello atendiendo a un grupo de niños, captado por EL ESPAÑOL. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Lo que hace especialmente significativa esa declaración es que Camello no viene de fuera de Madrid. Es de la capital, creció en ella, conocía Vallecas de lejos.

Él mismo lo reconoce con una honestidad que arranca una carcajada: "Lo único que hacía en Vallecas antes era tatuarme. Nunca me había parado a convivir con la gente ni a hacer vida ahí. A veces te hacen entender que Vallecas es un barrio un poco conflictivo y siendo de Madrid no te acercas mucho".

Y remata: "Luego es todo lo contrario. La vida que hay en Vallecas, la gente joven, la cantidad de sitios buenos para comer... Ahora soy un poco más vallecano".

Esa identidad de barrio, esa normalidad reivindicada como virtud, es también la que ha llevado al equipo hasta la final. En el canutazo ante el resto de medios presentes en la ciudad deportiva, Camello fue aún más explícito al respecto: el Rayo, dijo, es "lo último que queda del fútbol de antes".

"A veces te hacen entender que Vallecas es un barrio un poco conflictivo. Luego es todo lo contrario"

"Siempre digo a la gente que viene a Vallecas que lo menos importante es el fútbol. Lo importante es todo lo que hay alrededor: las previas, la unión con la gente, cómo anima nuestra grada, lo que reivindican y por lo que luchan. Que un equipo tan especial haya llegado hasta una final europea con todo lo que tenemos y contra todo lo que luchamos, tiene mucho mérito", añadió en esos corrillos .

El contexto deportivo acompaña el relato. En la Conference League, Camello ha disputado diez partidos y ha aportado un gol y una asistencia en 411 minutos, colaborando desde el banquillo en la filosofía de equipo que describe: la del fondo de armario como arma colectiva.

La temporada regular tampoco ha sido menor: cinco goles en La Liga en 818 minutos. Pero más allá de las cifras, el delantero carga con el peso simbólico de ser campeón olímpico en París 2024, donde marcó los dos goles en la prórroga de la final contra Francia.

Alguien que sabe lo que es ganar en los momentos más grandes.

Sergio Camello, dialogando con el periodista de EL ESPAÑOL. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Esa experiencia le permite calibrar con precisión lo que está pasando. En su conversación con este diario, la pregunta sobre si el Rayo haber llegado más lejos que cualquier equipo español en Europa esta temporada le produce una reacción emocionada:

"Ostras, pues es superbonito. Que hayas llegado tú hasta el final habla muy bien de tu nivel, del compromiso del equipo. En ningún momento hemos puesto excusas de triple competición y gracias a todo esto hemos conseguido encima que otros equipos entren en competiciones europeas porque hemos abierto una plaza más".

"Que la gente de Vallecas lo disfrute, que estos días no se van a repetir nunca más"

El cierre de la conversación lo reservó para los miles de aficionados que cruzarán Europa para acompañarles. Al ser preguntado qué le diría a alguien de Vallecas que nunca ha salido del barrio y que va a estar en Leipzig, Camello no necesitó pensarlo demasiado: "Que disfruten fuera del campo lo que nosotros no vamos a poder hacer. Que lo disfruten, que estos días no se van a repetir nunca más seguramente".

"Esta es nuestra fiesta. Nosotros somos los protagonistas, pero ellos son los invitados y seguramente quienes más la van a disfrutar. Nadie nos ha dicho que haya obligación de ganarla y ahí entiendes que para ellos esto ya es enorme. Va a ser uno de los días más felices de sus vidas y eso emociona mucho", añadía después en el corrillo con los periodistas.

Está claro que la flecha ya le atravesó hace tiempo.