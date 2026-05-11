Los árbitros coinciden: el codazo en la cara de Eric a Bellingham en El Clásico es un penalti "como un piano"

El codazo de Eric a Bellingham en El Clásico que no se señaló como penalti

El último Clásico de la temporada, disputado el domingo en el Camp Nou, dejó al Barcelona como campeón de La Liga tras vencer 2-0 al Real Madrid.

Los azulgrana celebraron el alirón con goles tempraneros de Marcus Rashford y Ferran Torres, mientras los madridistas, dirigidos por Álvaro Arbeloa, no pudieron remontar pese a tener ocasiones claras.

El encuentro arrancó con dominio blanco, pero Rashford abrió el marcador en el minuto 9 con un espectacular tiro libre que se coló por la escuadra de Courtois, emulando lanzamientos legendarios.

Antes del 20, Ferran Torres amplió la ventaja tras una asistencia de tacón de Dani Olmo, desatando la fiesta en las gradas con olés incluidos. El Madrid reaccionó con fallos de Gonzalo y un despeje providencial de Cubarsí, pero Courtois salvó un remate de Rashford al final de la primera parte.

La jugada polémica

En torno al minuto 50, con el 2-0 en el tablero, Bellingham pugnó un balón aéreo con Eric García dentro del área barcelonista. El lateral derecho impactó con el codo en el rostro del inglés, dejándolo tendido con un corte visible entre nariz y labio, incluso inconsciente brevemente.

Alejandro Hernández Hernández atendió al jugador pero reanudó sin pitarse penalti, y el VAR, con Iglesias Villanueva, no intervino. El Real Madrid protestó airadamente, alegando no solo pena máxima sino posible expulsión.

Jude Bellingham, noqueado en El Clásico tras recibir un codazo de Éric García. Reuters

Exárbitros coincidieron en que la acción merecía revisión. En Carrusel Deportivo, Iturralde González fue claro: "Es penalti porque hay movimiento del brazo hacia arriba [...] lo tiene abajo, y es en el momento en que se acerca Bellingham cuando lo levanta".

Criticó al VAR: "Cuando la falta es imprudente no te llama el VAR, pero cuando es temeraria te debe llamar. Y todo codazo en el que haya un movimiento del brazo tiene que ser temerario".

En Tiempo de Juego, Pedro Martín fue tajante tras las repeticiones: "Con la imagen que nos han enseñado, es un penalti como un piano". Paco González y Manolo Lama lamentaron el trato diferencial a árbitros internacionales.

Alfonso Pérez Burrull discrepó en Marcador de Radio MARCA: el contacto era "acción de juego" sin recorrido ni intensidad del brazo. Sin embargo, la mayoría arbitral post-partido vio temeridad en el gesto de Eric.

Reacciones madridistas

Realmadrid TV fue demoledor: el codazo era "claramente, primero penalti y además expulsión", con inacción del VAR que genera injusticias. Denunciaron la realización por ocultar repeticiones, ligándola a sesgos de LaLiga.

El canal blanco insistió en que el fútbol jugado distingue intenciones, y este impacto facial no era mero lance normal. Lamentaron también una posible roja no vista a Dani Olmo.

Iturralde subrayó: "Esto del VAR no va de números, va de justicia". La no intervención avivó debates sobre criterios inconsistentes, especialmente en Clásicos donde el videoarbitraje debe priorizar equidad sobre estadísticas.

La polémica eclipsó el título blaugrana, pero refuerza la necesidad de uniformidad arbitral en acciones violentas. El Madrid suma argumentos para futuras reclamaciones.