El éxito de Lucas Vázquez fuera del fútbol: su empresa de vinos supera los 2,4 millones de euros de facturación

Lucas Vázquez puso fin el pasado verano a su etapa en el Real Madrid tras concluir contrato, cerrando así una trayectoria de más de una década en el club blanco. Su siguiente destino ha sido el Bayer Leverkusen, donde afronta un nuevo reto deportivo en la recta final de su carrera.

Sin embargo, el futbolista gallego no solo mira al césped: desde hace años viene construyendo un sólido proyecto empresarial que ya empieza a dar frutos, especialmente en el sector vitivinícola.

A sus 34 años, Vázquez es consciente de que el horizonte del retiro está cada vez más cerca, y por ello ha diversificado sus intereses más allá del fútbol. Uno de sus movimientos más acertados ha sido su implicación en la marca de vinos Cría Cuervos, una apuesta que, pese a su corta trayectoria, ha logrado consolidarse como un caso de éxito.

La empresa ha alcanzado una facturación anual de 2,4 millones de euros, una cifra significativa dentro de un mercado altamente competitivo.

El origen de Cría Cuervos se remonta a 2020, cuando el empresario Javier Muñoz Lazaga y el futbolista Pedro Obiang impulsaron el proyecto con la idea de crear una marca innovadora dentro del sector.

Lucas Vázquez, en su presentación como jugador del Bayer Leverkusen.

Con el tiempo, la iniciativa fue atrayendo a nuevos socios de renombre, entre ellos Lucas Vázquez, Ivan Rakitic y el ex piloto de motociclismo Fonsi Nieto. Esta combinación de perfiles mediáticos y visión empresarial ha contribuido a impulsar el crecimiento de la marca, que ya alcanza una producción anual de unas 600.000 botellas.

Uno de los productos más simbólicos de la firma es “Fortaleza”, una edición limitada estrechamente vinculada a la figura de Lucas Vázquez. Este vino rinde homenaje tanto a su trayectoria en el Real Madrid como a los valores que han marcado su carrera: constancia, esfuerzo y resiliencia.

Desde la propia marca destacan que "para jugar catorce temporadas en el Real Madrid y para construir una compañía vitivinícola desde cero se necesita un ingrediente que predomine sobre los demás: fortaleza".

El mensaje no se queda ahí, ya que el vino también se presenta como una inspiración para quienes persiguen sus metas: "este vino nace como oda a los luchadores, a todos aquellos que creen que vivir el sueño es posible".

El crecimiento de Cría Cuervos no se limita a las cifras de producción o facturación. La marca ha logrado posicionarse en importantes canales de distribución, estando presente en grandes superficies como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo.

Además, ha dado el salto al ámbito internacional gracias a acuerdos con aerolíneas como Iberia, Finnair o Viva Aerobus, y ha ganado visibilidad en eventos de alto nivel como los grandes premios de Fórmula 1.

Uno de los aspectos más llamativos del modelo de negocio es su enfoque poco convencional: Cría Cuervos no cuenta con bodega propia, sino que colabora con distintos productores para seleccionar las mejores elaboraciones.

Esta estrategia flexible les ha permitido adaptarse rápidamente al mercado y centrarse en la calidad del producto y el posicionamiento de marca. No es casualidad que, según diversas informaciones, importantes bodegas españolas hayan mostrado interés en asociarse con el proyecto.

Así, mientras sigue compitiendo al máximo nivel en el fútbol europeo, Lucas Vázquez también se consolida como un inversor con visión de futuro, demostrando que su olfato para los negocios puede ser tan afinado como su rendimiento sobre el terreno de juego.