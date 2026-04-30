La vida de 'Chapi' Ferrer más allá del fútbol: comentarista en televisión, entrenador y asesor empresarial

Tras colgar las botas en 2003, tras su etapa en el Chelsea, el lateral derecho Albert "Chapi" Ferrer no se retiró del todo del fútbol, sino que reinventó su carrera como entrenador, comentarista deportivo y asesor empresarial.

La figura del exjugador del FC Barcelona, emblema del Dream Team de Cruyff, ha pasado de los entrenamientos en Sant Joan Despí a los platós de televisión y las salas de reuniones, convirtiéndose en un referente mediático y de liderazgo deportivo aplicado al mundo empresarial.

Tras abandonar el fútbol activo, Chapi Ferrer se formó como entrenador y debutó en el mundo de la dirección técnica en 2010, al frente del Vitesse de la Eredivisie holandesa.

En su primera temporada logró salvar al equipo del descenso, aunque no fue renovado pese al éxito deportivo, lo que marcó el inicio de una trayectoria más breve de lo esperado en el banquillo.

También dirigió al Córdoba CF, con el que vivió el ascenso a Primera División en 2014, y ha entrenado en diferentes proyectos ligados al fútbol base y al legado del Barça, como el Barça Legends, equipo de exjugadores que representa el nombre del club en partidos benéficos y exhibiciones internacionales.

Cara visible en medios

Desde hace más de una década, Chapi Ferrer es una de las voces habituales del análisis futbolístico en España. Ha colaborado como comentarista y analista en cadenas de televisión como TVE o LaSexta, y actualmente forma parte de Movistar.

Su bagaje como lateral titular del Dream Team, con cuatro ligas, una Copa de Europa y múltiples títulos en el FC Barcelona, le permite aportar una mirada técnica y cercana sobre tácticas, laterales, transiciones y estilo de juego, especialmente en la Liga y la Champions.

Además del fútbol y los medios, Chapi Ferrer ha encontrado un nuevo filón en el ámbito corporativo. Desde 2007 participa en la empresa StarDreams, una agencia de deportistas retirados que ofrece charlas y conferencias a empresas sobre liderazgo, trabajo en equipo y mejora del rendimiento.

Junto a figuras como Julio Salinas, Gervasio Deferr o Blanca Fernández Ochoa, Chapi traslada a directivos y equipos de trabajo los valores del deporte de élite: disciplina, cohesión de grupo y superación bajo presión.

En resumen, la vida de Chapi Ferrer tras el retiro se mueve entre tres grandes escenarios: el terreno de juego simbólico como entrenador de proyectos como el Barça Legends, el micrófono como comentarista televisivo, y el escenario de conferencias como asesor empresarial, cerrando así una segunda carrera en la que sigue marcando diferencias fuera y dentro del campo.