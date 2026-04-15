La leyenda del Real Madrid ante el infierno de Múnich: la nueva pizarra de Arbeloa con el factor Bellingham y un plan 'anti-Olise'

Bayern M.

Real Madrid

El Real Madrid llega a Múnich con la espalda contra la pared y la historia como escudo. El 1-2 encajado en el Bernabéu hace ocho días no ha liquidado las opciones blancas, pero sí ha despojado al equipo de cualquier margen de error.

Esta noche, en el ruidoso y hostil Allianz Arena, Álvaro Arbeloa tratará de ganar la batalla táctica a Vincent Kompany con una pizarra renovada que incorpora novedades sustanciales respecto a la ida.

Así, se esperan la titularidad de Jude Bellingham, la presencia de Ferland Mendy en el lateral izquierdo como antídoto para Michael Olise y el regreso al once de Éder Militao en el centro de la defensa.

Los números de la derrota en el Bernabéu fueron elocuentes y dolorosos. El Real Madrid corrió solo 101,9 kilómetros frente a los 110,9 del Bayern, una diferencia de nueve kilómetros que va mucho más allá de la anécdota estadística. Es la radiografía de un equipo que no pisó el partido en la primera mitad y que fue incapaz de rivalizar físicamente con un Bayern que impuso su ley sobre el césped.

El contraste con los octavos ante el Manchester City resulta demoledor: en aquellos dos partidos, el Madrid corrió 113,7 y 114,5 kilómetros respectivamente, casi trece más que contra los bávaros. Fede Valverde fue el jugador blanco que más kilómetros acumuló con 10,05, pero hasta cinco rivales le superaron individualmente, entre ellos Kimmich con 11 y Pavlović con 10,80.

Kimmich, durante el Real Madrid - Bayern Múnich

Los goles de Luis Díaz en el minuto 41 y Harry Kane en el 46 construyeron una ventaja que solo el tardío tanto de Kylian Mbappé en el 74 recortó. Fue demasiado poco y demasiado tarde. En la segunda parte, el Madrid mejoró, generó ocasiones y vivió uno de esos momentos reconocibles de los que nace la épica. Pero en el Bernabéu no hubo épica. Solo el susurro de una promesa de continuidad.

La nueva pizarra

Arbeloa ha tenido ocho días para repensar el once que puso en el Bernabéu y las novedades son considerables. La más esperada llega desde el centro del campo: Jude Bellingham, que no formó de inicio en la ida -salió desde el banquillo-, apunta ahora a ser titular.

La baja por acumulación de tarjetas de Aurélien Tchouaméni abre una plaza en la medular que puede ocupar el internacional inglés, cuya entrada devuelve al equipo un perfil de llegada, desequilibrio y pegada interior del que careció ante los bávaros.

La alineación probable del Bayern Múnich contra el Real Madrid

La alineación probable del Real Madrid contra el Bayern Múnich

La pregunta que se hace el madridismo es si su presencia permite también reordenar la línea de centrocampistas: con Valverde y Pitarch, que mantiene su sitio en el once, Bellingham quedaría por delante como mediapunta, dando al Madrid un recurso creativo diferente. La duda es si apostar por Güler -Camavinga apunta a suplente- o sumar en banda derecha a Brahim Díaz.

La segunda novedad táctica es la más comentada: Ferland Mendy en el lateral izquierdo como plan 'anti-Olise'. El extremo franco-nigeriano del Bayern fue la pesadilla de Álvaro Carreras en la ida. Su velocidad, su regate y su capacidad para combinar en espacios reducidos dejaron al lateral zurdo de La Fábrica en evidencia durante más de una hora de partido.

Kompany, que fichó personalmente a Olise del Crystal Palace, no esconde su admiración por el jugador: "Estoy seguro de que algún día será de los mejores del mundo. Lleva haciéndolo bien dieciocho meses y ya se ve cómo va a ser en el futuro". Mendy, más físico, más experimentado en el cuerpo a cuerpo, es la apuesta de Arbeloa para ahogar al galo antes de que vuelva a hacer daño.

El tercer cambio es la titularidad de Éder Militao, el mejor defensa central del mundo según palabras del propio Arbeloa: "Dominante en el uno contra uno, poderoso en el juego aéreo, con una gran salida de balón, mentalidad, carácter, voz de mando". Junto a Rüdiger, el brasileño reforzará una línea defensiva que en la ida -con Huijsen- mostró fisuras notables ante la potencia y movilidad del ataque bávaro.

Arbeloa cree

En la sala de prensa del Allianz Arena, este martes, Arbeloa compareció con el tono que le caracteriza: sereno, convencido y, sobre todo, madridista. No reconoció el milagro. Rechazó la palabra. "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos, no hubiera sido ninguna locura. Su portero fue el mejor del partido y somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Madrid piensa que si ganamos mañana será un milagro".

La frase, que recorre ya las redes sociales del universo blanco, condensa la filosofía del técnico salmantino: no dramatizar, no mitificar lo que está al alcance de la mano.

El entrenador fue aún más lejos al hablar del sentido de pertenencia de este grupo: "Si hay un equipo que cree en la remontada, somos nosotros. Mañana tendremos más jugadores que no estuvieron en la ida; nadie sabe el resultado de mañana, pero volveremos con nuestro escudo".

Álvaro Arbeloa, en el entrenamiento del Real Madrid en el Allianz Arena

Y remató con la única divisa que el madridismo reconoce como propia: "La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles. Estamos dispuestos a pelear por hacer más grande la historia de este club y remontar fuera de casa".

Sobre la baja de Tchouaméni, Arbeloa fue pragmático: "Tenemos muchas opciones. Camavinga, Thiago o Valverde. Estoy muy tranquilo. Sé el once que sacaré mañana y me da confianza; también los que saldrán desde el banquillo. Estoy con mucha confianza y me siento un privilegiado".

Bellingham: "Es todo o nada"

Junto a Arbeloa compareció Bellingham, y el centrocampista inglés no necesitó retórica para trasladar el estado de ánimo del vestuario. Sus palabras fueron directas y sin adornos, propias de alguien que sabe que esta noche puede ser la última de la temporada si el Madrid no da el paso adelante: "Es una final. Queremos competir y ganar la Champions. Vamos a darlo todo".

El inglés añadió que la situación del equipo -fuera de la Copa y muy lejos del Barça en Liga- convierte el Allianz en el único escenario donde esta temporada puede encontrar redención: "Es un partido muy importante viendo nuestra situación en la Liga. También estamos fuera de la Copa. Es como una final. Es todo o nada. Esa es nuestra mentalidad y no nos vamos a esconder. Queremos creer porque no tenemos más ocasiones".

Kompany desmonta la leyenda

Al otro lado, Vincent Kompany habló unas horas antes. El técnico belga reconoció el potencial blanco -"Sus últimos resultados no reflejan la calidad de este equipo, que sigue siendo uno de los mejores de Europa"- pero se negó a doblegarse ante el peso histórico del club.

Cuando se le preguntó por la leyenda del Madrid en Champions, Kompany la relativizó con contundencia: "Esas historias no son reales para mí. ¿Cuáles son las del Barcelona, el Atlético, el Liverpool, el PSG, el Bayern...? Todos los clubes pueden contar historias así de cuando lograron algo excepcional".

Kompany, durante el entrenamiento del Bayern de este martes

Fue aún más categórico al hablar de lo que le mueve antes del partido: "Cuando el Real Madrid dice que puede remontar, yo me lo creo. Pero a mí solo me interesa ganar. Estas historias no me pueden afectar antes de un partido".

El Bayern, anotó, también puede mejorar respecto a la ida: "En la primera parte tuvimos muy buenas sensaciones y yo creo que todavía podemos dar incluso más". No hay conformismo en Múnich.

El peso de Mbappé y Vinicius

Más allá de los cambios tácticos, el partido de esta noche tiene un subíndice de nombre propio doble. Kylian Mbappé y Vinicius Jr. no pueden volver a desaparecer. El brasileño fue pitado por su propia afición en el Bernabéu tras una actuación discreta. El francés marcó, pero fue el único jugador blanco que estuvo cerca de cambiar el partido en una segunda parte en la que el equipo demostró que tiene argumentos para competir con el Bayern.

En Múnich, el madridismo no exige perfección. Exige presencia. Exige que sus dos mejores futbolistas estén en el partido desde el primer minuto, no solo en los últimos veinte. Y exige, sobre todo, que el equipo corra. Que el dato de los nueve kilómetros de diferencia no se repita, porque en el Allianz Arena ese déficit físico costará caro.

El historial reciente habla a favor de los blancos: el Madrid ha ganado las últimas cuatro eliminatorias disputadas entre ambos clubes, incluyendo las semifinales de 2023/24. Sin embargo, la ida del martes de la semana pasada supuso la primera victoria del Bayern en diez encuentros consecutivos contra el Madrid, la señal de que algo ha cambiado en el equilibrio de fuerzas.

Kompany ha construido en Múnich un equipo capaz de ganar en el Bernabéu. Ahora Arbeloa tiene que demostrar que su nuevo once puede ganar en el infierno del Allianz Arena. La leyenda no se escribe sola.