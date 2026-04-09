Los árbitros no coinciden: el penalti por mano de Pubill tras un saque de Musso que no se pitó en el Barça - Atleti

¿Penalti o malentendido? La mano de Pubill tras un saque de Musso que no se pitó en el Barça - Atleti

La victoria del Atlético de Madrid en el Camp Nou (0-2) en la ida de cuartos de la Champions League dejó una herida abierta en el barcelonismo que va más allá del marcador.

En el minuto 54, con el partido 0-1 y el Barça ya con diez jugadores tras la expulsión de Cubarsí, Musso sacó de puerta con el pie hacia su compañero Marc Pubill, quien recogió el balón con las manos dentro del área para ponerlo de nuevo en juego.

El árbitro rumano István Kovacs no señaló nada, el VAR tampoco intervino y el Camp Nou estalló en una pañolada monumental. La acción, tan simple como explosiva, ha dividido a la comunidad arbitral española en dos bandos irreconciliables.

El FC Barcelona reclamó penalti por mano de Pubill en esta acción. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/toltdVrhoM — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

Eduardo Iturralde González no tuvo dudas desde el primer momento. El exárbitro y analista de la Cadena SER calificó lo ocurrido como "un error técnico gravísimo" y lo situó entre los fallos más importantes que ha visto en años.

Para él, la interpretación no admitía matices: el balón ya estaba en juego cuando Pubill lo interceptó con la mano, y la sanción debía haber sido automática. "No hay interpretación posible. Es una jugada diáfana y muy clara. El árbitro no sabe la regla y le ha cogido la jugada despistado", sentenció.

En El Larguero, el exárbitro ahondó en su argumento con una comparación que resultó demoledora: "Un árbitro no juzga intenciones. ¿Cubarsí también quería hacerle falta a Simeone? Seguro que, por sentido común, tampoco quería. Entonces, ¿cómo voy a expulsar a un tío que no quiere hacer falta?".

La posición opuesta la defendió Alfonso Pérez Burrull en Radio MARCA. El analista arbitral del programa Marcador avaló la decisión del colegiado rumano: "El árbitro interpreta que el balón no está en juego. No hay ningún contrario cerca y aplicar la norma es entender el espíritu del juego y ser equilibrado".

El árbitro Istvan Kovacs, durante el Barça - Atleti Europa Press

Para Burrull, Kovacs actuó correctamente al entender que Musso simplemente le estaba pasando el balón a Pubill para que fuera él quien ejecutase el saque, de modo que la pelota nunca habría llegado a estar en juego en sentido estricto.

Isaac Fouto, colaborador de El Partidazo de COPE, aportó el contexto reglamentario más detallado del debate. Explicó que Kovacs comunicó a la sala VOR su interpretación de que el balón no se encontraba en juego en ese instante, lo que convirtió la decisión en "una acción interpretable sostenible en el campo" e impidió que el VAR pudiera intervenir.

Fouto fue más allá y señaló un precedente clave: la UEFA ya respaldó una situación casi idéntica en los cuartos de final de 2024 entre el Arsenal y el Bayern Múnich, cuando la comisión de arbitraje del organismo avaló al colegiado que tampoco pitó penalti en una acción similar protagonizada por David Raya y Gabriel.

"La intención de Musso, del portero del Atlético de Madrid, no era poner el balón en juego", precisó el periodista, diferenciando además esta jugada de la roja a Cubarsí, que sí consideró "insostenible" no revisar desde el VAR.

Flick, indignado

En la sala de prensa del Camp Nou, Hansi Flick no ocultó su malestar. El técnico alemán fue directo y señaló la acción como un error inadmisible a este nivel de competición:

"La situación en la que ellos tocan el balón con la mano en el área, no entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? Debería ser penalti y segunda amarilla, roja".

Flick también reconoció que no recibió ninguna explicación sobre la jugada y que prefirió no insistir al árbitro para mantener la concentración en el partido de vuelta.

Flick aleja a Cancelo del árbitro Kovacs y sus asistentes tras el Barça - Atleti Reuters

Diego Pablo Simeone, quien logró su primera victoria del Atlético en el Camp Nou como técnico rojiblanco, esquivó con habilidad la polémica. El argentino no quiso entrar en el debate arbitral y resumió su postura con una frase: "Hay sentido común. Si Marc recibe un supuesto pase para iniciar la jugada, el árbitro interpretó lo mismo que Marc".

La defensa de Giuliano y Musso

Giuliano Simeone vivió un tenso cruce con los periodistas en la zona mixta. Tras revisar la jugada en el teléfono de un reportero, el extremo rojiblanco no cedió:

"Marc la toca con la mano para sacar. Nosotros nunca sacamos con Juan, no sé si vieron el partido. ¿Juan sacó en todo el partido? ¿Sacó él? Nunca sacamos con el portero".

El pique de Giuliano Simeone con la prensa por el posible penalti de Pubill: "Para sacar. Para sacar. Para sacar. No sé si vieron el partido, pero nunca sacamos con Musso. ¿Sacó en todo el partido?"



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Juan Musso fue también contundente. El guardameta consideró que la polémica desmerecía el trabajo colectivo del equipo: "Estamos hablando de la nada. El árbitro creo que interpretó bien, la pelota no estaba en juego, Pubill la agarra para dármela a mí. Que se hable tanto de eso parece desmerecer un poco el trabajo que se hizo por una jugada insignificante porque la pelota no estaba en juego".

La eliminatoria, con 0-2 en el marcador, se decidirá el martes en el Metropolitano. Pero la mano de Pubill y la mirada de reojo al reglamento seguirán sobrevolando el debate arbitral mucho antes de que suene el pitido inicial.