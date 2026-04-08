El Madrid elige creer contra el Bayern: las teclas a tocar por Arbeloa para dar la vuelta a la batalla táctica ante Kompany

Mbappé se lamenta de una ocasión fallada en el partido ante el Bayern. REUTERS

Real Madrid

Bayern M.

"Estamos vivos, estamos a un gol de empatar la eliminatoria". Ese fue el resumen simplificado de Álvaro Arbeloa pocos minutos después de respirar al ver que el Real Madrid había sobrevivido en la ida ante un Bayern de Múnich superior.

Pisó el Bernabéu un auténtico equipazo, quizás el favorito número 1 -con respeto de la mística y la historia del propio Real Madrid- para proclamarse campeón esta temporada de la Champions League, pero el conjunto blanco supo agarrarse a un clavo ardiendo para llegar con vida a la vuelta.

El gol de Mbappé minimizó los daños en un partido que, casi de auténtico milagro, terminó con tan sólo tres goles. El Bayern perdonó en la ida y dejó la puerta abierta a la remontada la semana que viene.

Harry Kane celebra su gol ante el Real Madrid. REUTERS

Para eso, Arbeloa tiene que tocar varias teclas, es cierto. Alguna será obligada, como la manera de suplir la ausencia de Tchouaméni por la cartulina amarilla que acarrea suspensión.

En otras tendrá que devanarse los sesos. La defensa, y especialmente los dos laterales con Carreras y Trent, fueron un auténtico dolor de cabeza. Por allí el Real Madrid hizo aguas, aunque la ternura del Bayern evitó un adiós prematuro a la temporada.

El 'nuevo' espíritu europeo

Es de sobra conocido que al Real Madrid no hay que darlo por muerto antes de tiempo en la Champions League. Hay muestras innumerables que así lo atestiguan, y el Bayern tampoco acertó a descifrar el acertijo porque dejó a los blancos vivos.

Sin embargo, lo que antes era el Real Madrid de las remontadas, ahora se puede decir que es el Real Madrid de la pura supervivencia. Al menos así lo fue en esta ida de los cuartos de final de la Champions League.

Estadísticas del Real Madrid - Bayern.

Se barruntaba el desastre con el 0-2 y el terrorífico inicio de la segunda parte. Ahí los de Arbeloa se salvaron de milagro de encajar más goles, y en ese momento el pulso del Real Madrid en Europa estaba a punto de dejar de latir.

Por esa forma de agarrarse a lo imposible en los momentos más críticos, los blancos reaccionaron y encontraron un salvavidas en el gol de Mbappé. El gol que puede cambiar una eliminatoria, al menos el que le permite al Real Madrid viajar a Alemania pensando en que no hay nada imposible para estar en semifinales.

El gran problema de la defensa

Pese a que sobrevivió e incluso con más acierto pudo haberse llevado un premio todavía mayor, lo cierto es que el Real Madrid no convenció en el primer asalto de la eliminatoria. El cartel de favorito lo llevaba el Bayern, y los germanos se encargaron de dejar su huella en el Bernabéu con una identidad de equipo soberbia.

El Real Madrid escenificó sus problemas especialmente en dos posiciones, las de los laterales. Trent sufrió pese a dar la asistencia de gol a Mbappé, y la noche de Álvaro Carreras fue realmente dramática.

Carreras, cabizbajo en el partido ante el Bayern. REUTERS

El carril izquierdo del Real Madrid se convirtió en una autopista libre de peaje para el Bayern. Olise campó por allí a sus anchas, hizo auténticas diabluras y firmó un partido excelso. Eran conscientes los blancos del peligro del francés, pero su desempeño fue sencillamente espectacular, y eso que ni siquiera marcó.

Carreras apareció prácticamente en todas las fotos negativas de la noche. Incluso se llevó los silbidos del Bernabéu cuando se le escapó un control sencillo, seguramente fruto de los nervios de la noche que llevaba a sus espaldas.

Trent charla con Güler. REUTERS

Ahora Arbeloa debe valorar seriamente qué hacer con esta posición para Múnich. Si Mendy llega a tiempo, contará con opciones de entrar en el once visto lo visto. Aunque Carreras no fue el único señalado, porque los numerosos errores en la salida del balón también lastraron el rendimiento de los blancos.

Tchouaméni, ausencia clave

Arbeloa ya está dándole vueltas a cómo encarar la vuelta con garantías, pero en su puzle sabe que no va a poder contar con una pieza clave. Tchouaméni vio una fatídica cartulina amarilla que acarreaba sanción, así que el ancla del centro del campo va a dejar huérfana a la zona ancha.

En el abanico de posibilidades el primer nombre natural que aparece es el de Camavinga. Quizás sería la opción más continuista con el once tipo por el que viene apostando Arbeloa últimamente, pero el rendimiento del francés ha dado un serio bajón y no infunde toda la confianza que debería.

La otra posibilidad es la de dar entrada a Jude Bellingham desde el inicio y mandar un mensaje de ambición desde el primer momento pensando en la remontada. Esta opción quizás pondría en jaque el equilibrio en el centro del campo precisamente ante un equipo que puede matar con y sin balón, pero los buenos minutos del inglés le otorgan méritos.

Ajustar el punto de mira

El Real Madrid cayó seguramente con merecimiento, pero curiosamente quien realizó más remates a portería fue el conjunto blanco.

No cayó el equipo de Arbeloa por sometimiento, ni mucho menos. Batalló, planteó guerra, y puede quedarse con que seguramente si hubiera tenido una pizca más de acierto la historia podría haber sido bien distinta.

Neuer, que llegaba muy criticado al Bernabéu, se convirtió en una pieza fundamental del Bayern para ganar en la capital de España. Detuvo varias ocasiones claras de Mbappé y de Vinicius, y salió muy reforzado.

Mbappé, en el suelo durante el partido ante el Bayern. REUTERS

Pese al incomprensible debate que se había generado sobre la figura de Mbappé en las últimas horas, el francés volvió a demostrar que es quien sostiene el ataque del conjunto blanco. Sus números son innegables, y con algo más de acierto su noche podría haber sido sobresaliente.

Le toca de nuevo al Real Madrid ajustar el punto de mira y el entendimiento entre sus hombres más adelantados. Así podrá plantarse en Múnich con serias opciones de asustar al poderoso Bayern y soñar con estar en las semifinales. Al fin y al cabo, como dice Arbeloa, es tan sólo un gol de diferencia.