El Barça saca el rodillo ante el Real Madrid y deja sentenciada la eliminatoria de los cuartos de final de la Women's Champions

Las jugadoras del Barça celebran el primer gol de Ewa Pajor ante el Real Madrid. EFE

El conjunto azulgrana mostró su poderío ofensivo frente a la rebeldía de Linda Caicedo, que marcó un doblete insuficiente en el resultado (2-6).

La historia de los Clásicos sigue teniendo el mismo final. Cuatro años después, Real Madrid y Barça reeditaban la eliminatoria de los cuartos de final de la Women's Champions League y el resultado ha vuelto a ser una victoria contundente de la finalista de Europa (2-6).

El conjunto blanco se vio superado en todo momento por las de Pere Romeu, que consiguieron no dar tregua a su rival en un Alfredo Di Stéfano que presentó una gran entrada. Sin embargo, el aliento de la afición madridista no se vio reflejado en un marcador que fue abultado.

No consiguieron las de Pau Quesada obrar la machada. De hecho, apenas tuvieron opciones. Cuando aún no se había llegado al primer cuarto de hora, el Barça ya ganaba 0-2 y el Real Madrid transmitía una sensación de vulnerabilidad defensiva que hacía difícil pensar en la remontada.

🥳 GOOOOOL DEL BARÇA



👏 Gran jugada col·lectiva del conjunt culer que culmina amb el regal en forma d’assistència d’Alèxia a Ewa Pajor



⚔️ @realmadridfem 0⃣-1⃣ @FCBfemeni



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Llevaron las vigentes finalistas de Europa la batuta del partido y a los seis minutos Ewa Pajor se encargó de dar el primer golpe en la eliminatoria, aunque hubo momentos de incertidumbre en el banquillo visitante porque el gol fue revisado por el VAR ante un posible fuera de juego.

Patri Guijarro le metió a Alexia Putellas un precioso pase picado superando a toda la defensa madridista, pero la capitana del Barça decidió regalar el tanto a Pajor con un pase de la muerte que la polaca aprovechó a las mil maravillas.

Intentó el Real Madrid cerrar líneas por dentro, mientras las azulgranas atacaban con Brugts y buscando en profundidad a Pajor por la izquierda, pero el gol nació por el costado diestro.

Vicky López recortó hasta en dos ocasiones a Holmgaard antes de centrar al segundo palo. Por ahí apareció la cabeza de Brugts, imperceptible, para buscar el tanto. Misa palmeó el balón, la pelota llovió hacia el palo largo y Lakrar no estuvo nada fina al intentar despejar.

💥 SEGON DEL BARÇA



⚽️ Rematada de cap d’Esmee Brugts que refusa Misa, però la pilota acaba dins de la porteria



⚔️ @realmadridfem 0⃣-2⃣ @FCBfemeni



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Las dudas que dejó Misa en el 0-2 trató de disiparlas ganándole la partida a Ewa Pajor en un mano a mano que pudo haber sentenciado la eliminatoria en apenas 17 minutos.

El bloque de Quesada estaba bastante espeso pero encontró algo de luz con Linda, que rescató un balón en profundidad para superar a Coll en el mano a mano. En una jugada rápida del Madrid donde Misa encontró a Athenea por la parte derecha nació el tanto.

La asistencia de la cántabra fue espectacular y la velocidad de la colombiana sirvió para ganar en el cuerpo a cuerpo a Irene Paredes, romper a Cata Coll con un recorte y definir acto seguido.

El 1-2 llegó justo a la media hora, pero el Barça no quiso ceder ni un tramo y dos minutos después volvió a ampliar la ventaja con un gol de cabeza de Irene Paredes a la salida de un córner. No bajó los brazos un Real Madrid que tuvo en las botas de Däbritz el 2-3 antes del descanso, pero Cata Coll lo evitó con una gran estirada.

La segunda mitad arrancó sin novedades y con el mismo patrón de partido. El Barcelona golpeó de nuevo en su primera aproximación. Serrajordi firmó una gran acción individual antes de asistir a Pajor, que definió por bajo ante Misa para sellar su doblete.

🔥 QUART GOL DEL BARÇA



😍 Passada milimètrica a l’espai de Clara Serrajordi i definició de crack d’Ewa Pajor



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Poco después llegó el quinto. Graham, apenas cuatro minutos después de saltar al césped, desbordó por la derecha y puso un balón preciso para que Vicky ampliara aún más la ventaja azulgrana.

Tras la manita, Quesada agitó el banquillo en busca de reacción, y Caicedo logró recortar distancias con un potente derechazo desde la frontal que se coló por la escuadra.

Romeu también movió piezas, refrescando todas las líneas y dando entrada a Mapi en su regreso a la competición.

El broche final lo puso Alexia, que transformó con autoridad un penalti claro de Holmgaard sobre Graham. El encuentro se fue apagando con cuatro minutos de añadido, parte del público abandonando la grada antes del pitido final y una eliminatoria prácticamente resuelta.