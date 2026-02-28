Lamine se exhibe con su primer hat-trick en el Barça y lidera el triunfo ante el Villarreal para asentarse en el liderato

El extremo español, volvió loco a Cardona, puso por delante a los azulgranas con dos goles en la primera parte y salió al rescate con el tercero cuando los de Marcelino amenazaban con el empate.

Barcelona

Villarreal

El Barça jugó a lo que quiso Lamine Yamal y el '10' azulgrana dictó sentencia. Ofreció una exhibición portentosa, la enésima de la temporada, y su primer hat-trick como profesional fue suficiente para mandar a la lona al Villarreal y reafirmar el liderato de los suyos en La Liga (4-1). [Narración y estadísticas del partido]

Hizo lo que quiso Lamine. Cardona, que vivió quizá una de sus peores tardes como futbolista amarillo, fue incapaz de frenar el vendaval del extremo español. Superado una y otra vez, acabó siendo, a la fuerza, el eslabón débil de un equipo de Marcelino que se deshizo con el paso de los minutos.

Fueron tres picotazos. Tres apariciones estelares que rubricaron 75 minutos mágicos del genio de 'La Masía'. Abrió la lata y puso tierra de por medio con dos goles en la primera parte y salió al rescate en el ecuador de la segunda mitad cuando el Villarreal amenazaba con dar algún que otro susto a una tarde aparentemente plácida.

Koundé y Fermín celebran el tercer gol de Lamine Yamal contra el Villarreal. REUTERS

Se despidió con el Camp Nou rendido a él. Es la estrella indiscutible. Flick le dio 15 minutos de descanso, consciente de que necesitará de su fútbol para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid de este próximo martes 3 de marzo.

Lewandowski se unió a la fiesta en el 92'. Mouriño se quedó dormido, Koundé recibió el cuero y se la dejó al '9' para que la empujara a placer. Un tanto que tuvo que ser validado por el VAR para subir al marcador y redondear la gran tarde azulgrana.

Al son de Lamine

No era tarea fácil para el Barça. El Villarreal, tercero en la tabla, visitaba el Camp Nou dispuesto a dar un golpe sobre la mesa y poner La Liga patas arriba. Salió bien, generando algunas acciones de peligro, pero poco a poco fue sufriendo ante el crecimiento de Lamine Yamal.

El '10', que llevaba tres partidos sin ver puerta, marcó dos goles en un abrir y cerrar de ojos que pusieron mucha tierra de por medio para el Barça.

El primero llegó en el 28'. Gueye se durmió a la altura del medio campo, Fermín robó y se la puso al espacio a Lamine para que el extremo catalán batiera a Luiz Junior en el mano a mano con un disparo ajustado con el interior del pie izquierdo.

Momento del primer gol de Lamine Yamal contra el Villarreal. REUTERS

Se reencontró con el gol y minutos después dibujó una obra de arte que provocó el delirio en el Camp Nou. Recibió pegado a la línea de cal. Retó a Cardona, le amagó dos veces y cambió de ritmo para internarse en el área dejándolos en el camino y zafándose también de Moleiro. Se generó un espacio mínimo pero suficiente para sacarse un disparo con rosca al palo largo directo a la escuadra.

El Villarreal, que parecía noqueado, revivió en el inicio de la segunda parte. Apenas habían transcurrido cuatro minutos y Gueye marcó para ponerle pimienta al partido. Fue a la salida de un córner y tras aprovecharse de un balón muerto para batir a Joan García.

Fueron los peores minutos del Barça en el partido, que cerca estuvo de echar por tierra su ventaja tres minutos después. Un balón en largo hacia Ayoze que sorteó la mala salida de Joan García, pero que perdonó a portería vacía tras un disparo algo forzado.

Lamine Yamal celebra uno de sus goles contra el Villarreal. REUTERS

El aficionado culé comenzó a impacientarse. Hasta que salió Pedri. El canario puso de nuevo cloroformo al juego, se adueñó de la escena y filtró un pase al espacio en dirección a Lamine que acabó sentenciando la contienda.

Fue en el 69'. Lamine trazó el desmarque y aprovechó un despiste de la zaga del Villarreal tirando la línea del fuera de juego para plantarse otra vez ante Luiz Junior. Resolvió con clase. Otra vez con un disparo con comba al palo largo con ese pie izquierdo exquisito.

Ahí murió el partido. El Villarreal entregó la cuchara y Lewandowski puso la guinda a la gran tarde blaugrana con un gol en el añadido. Goleó el Barça que llegará a la cita contra el Atlético con una inyección de moral necesaria para obrar el milagro de la remontada.

Barça 4-1 Villarreal

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric, Balde; Fermín, Bernal (Araujo, min.67), Dani Olmo (Pedri, min.58); Lamine Yamal (Roony, min.73), Ferran (Lewandowski, min.67) y Raphinha (Rashford, min.73).

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfon, min.81); Pepe (Oluwaseyi, min.84), Comesaña (Parejo, min.81), Pape Gueye, Moleiro (Buchanan, min.67); Ayoze Pérez (Pedraza, min.67) y Mikautadze.

Goles: 1-0: Lamine Yamal, min.28. 2-0: Lamine Yamal, min.37. 2-1: Pape Gueye, min.49. 3-1: Lamine Yamal, min.69. 4-1: Lewandowski, min.92.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Bernal (min.53), al entrenador Hansi Flick (min.55) y a Raphinha (min.56) en el equipo local, y al entrenador Marcelino García Toral (min.55) y a Pedraza (min.68) en el equipo visitante.

Incidencias: partido de la jornada 26 disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 44.256 personas.