El sorteo arranca hoy viernes 27 de febrero a las 12:00 hora española y va a tener lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza).
Tras la conclusión de la ronda de playoff, los ocho equipos que han ganado las eliminatorias se van a enfrentar a los ocho mejores equipos de fase de grupos, que son los cabezas de serie. Este será el último sorteo de esta edición de la Champions League ya que también se van a decidir los cruces de cuartos de final y las semifinales.
🔴¿Quiénes pueden ser los rivales de los equipos españoles?
El Barcelona, que quedó quinto en la primera fase, se enfrentará al PSG, vigente campeón, o al Newcastle; el Real Madrid, que ha derrotado al Benfica de Mourinho en la ronda anterior, al Manchester City o al Sporting de Portugal, y el Atlético de Madrid, que ha derrotado al Brujas belga, se medirá al Liverpool o al Tottenham.
🔴¿Qué equipos están clasificados para los octavos de final?
-Cabezas de serie:
Arsenal
Bayern de Múnich
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting de Portugal
Manchester City
-Ganadores de los playoff:
Real Madrid
PSG
Newcastle
Atlético de Madrid
Atalanta
Bayern Leverkusen
Galatasaray
Bodo/Glimt
-
Atleti-Tottenham
El Atlético de Madrid se va a enfrentar al Tottenham inglés, último campeón de la Europa League
-
Barcelona-Newscastle
Rakitic ha sacado la bola de su exequipo, que se enfrentará al Newscastle inglés.
-
City-Madrid en octavos
Se repite el clásico moderno de Europa con el City contra el Real Madrid, en esta ocasión con la vuelta en el Etihad Stadium.
-
Sorteo de los octavos de la Champions | Posibles emparejamientos
Los cruces que se pueden dar en el sorteo de octavos de la Champions League son los siguientes:
-Barcelona o Chelsea contra el Newcastle o el PSG
-El Liverpool o Tottenham contra el Atlético de Madrid o el Galatasaray
-El Manchester City o el Sporting contra el Real Madrid o el Bodo/Glimt
-El Arsenal o el Bayern de Múnich contra el Atalanta o el Bayern Leverkusen
-Qué exfutbolista va a abrir las bolas
-
¿Quién es el máximo goleador de la Champions de esta edición?
En esta edición, el máximo goleador de la Champions es Kylian Mbappé con 13 goles. El delantero francés supera a Anthony Gordon (Newcastle) con 10 goles y Harry Kane (Bayern) con 8.
-
Champions League | ¿Quién va a repartir suerte en el sorteo?
El exjugador que va a ser el encargado de abrir los bombos es Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla y del Barcelona. De hecho levantó el trofeo con el Barcelona en el año 2015.
De momento, se están produciendo las introducciones en Nyon antes de que se conozcan los emparejamientos.
-
¡Arranca el sorteo!
Comienza el sorteo para decidir los enfrentamientos de los octavos de final de la Champions.
-
¿Cómo ha sido el camino del Atlético de Madrid?
El equipo del Cholo Simeone finalizó en el puesto 14 de la fase inicial de la Champions. No obstante, durante muchas jornadas consiguieron estar entre los ocho mejores, pero una derrota contra el Bodø/Glimt en la última jornada les hizo retroceder varios puestos en la clasificación.
De hecho, tuvieron que jugar el playoff contra el Brujas, a los que ganaron en una gran eliminatoria con muchos goles. En el partido de vuelta ganaron 4-1 en el Metropolitano.
-
Sorteo de la Champions | ¿Cómo funciona?
A diferencia del anterior formato de la Champions, en este sorteo los ocho cabezas de serie y los ocho clasificados del playoff saben de antemano que sólo pueden enfrentarse a dos rivales en octavos de final. No hay más fórmulas posibles.
Por ejemplo, en el caso del Real Madrid, se puede enfrentar al Sporting de Portugal o al Manchester City (dos cabezas de serie). A su vez, el City de Guardiola ya sabe que se va a enfrentar al Real Madrid o a la gran revelación el Bodo/Glimt noruego (ambos equipos de playoff).
Entonces, habrá cuatro cuencos con dos equipos clasificados directamente para octavos cada uno. Por ejemplo, un cuenco es el del Barcelona y el del Chelsea. Y estos a su vez se enfrentarán con los rivales del playoff de otro cuenco (el Newcastle y el PSG)
El sorteo asignará el lado del cuadro para todos los equipos clasificados, comenzando con los equipos clasificados 7/8 (Sporting y Manchester City) y terminando con los equipos clasificados 1/2 (Arsenal y Bayern).
-
Sorteo de la Champions | ¿Cuándo empieza el sorteo?
Sólo quedan 5 minutos para que arranque el sorteo, todo listo en Nyon para cononcer cuáles serán los rivales del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
¿Estáis nerviosos?
-
Imagen del trofeo de este año
La final de la Champions tendrá lugar en Budapest el próximo 30 de mayo. Eso sí, aún quedan muchos partidos hasta llegar a ese punto.
La UEFA acaba de compartir en sus redes sociales una imagen de la copa que los 16 equipos restantes en el torneo intentarán levantar.
The Champions League ™️#UCL pic.twitter.com/EZXRWZoYrx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026
-
¿Cómo ha sido el camino del Barcelona?
El Barcelona, a diferencia del Madrid, empezó la fase de la liguilla con alguna derrota ante rivales directos como el PSG -al que podrían enfrentarse en la siguiente ronda-, lo que les colocó fuera del Top-8 durante muchas semanas.
Sin embargo, en la recta final de la liguilla encadenaron varias victorias consecutivas que les han permitido clasificarse en el quinto lugar para las rondas eliminatorias y jugar la vuelta en casa.
-
Última hora del sorteo | ¿Qué país tiene más equipos en octavos?
Inglaterra vuelve a ser el país con más equipos en octavos de final. Arsenal, Manchester City, Liverpool y Tottenham representan al país en la Champions, de hecho el Arsenal terminó primero en la fase de la liga.
España, por su parte, también está bien representada con tres equipos clasificados para octavos de final.
-
Sorteo de la Champions | ¿Cuándo se juegan los octavos de final?
Este es el calendario para las próximas jornadas de la Champions League, empezando con los octavos de final a mitades de marzo.
Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026
Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
Final : 30 de mayo de 2026 (Budapest)
-
¿Cómo ha sido el camino del Real Madrid?
El equipo blanco, tras estar muchas semanas clasificado directamente para octavos de final, sufrió una dura derrota en el estadio del Benfica en la última jornada y se quedó fuera del Top 8.
Precisamente, tuvo que jugar de nuevo contra el equipo de Mourinho en la eliminatoria, donde ganaron ambos partidos por la mínima (0-1 en Lisboa y 2-1 en Madrid).
-
Champions League | ¿Dónde se celebra el sorteo?
La ciudad de Nyon (Suiza) va a acoger en menos de media hora el sorteo de los octavos de final de la Champions, donde el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid esperan rival.
En concreto, el sorteo tiene lugar en la Casa del Fútbol Europeo, que va a concentrar toda la atención de miles de aficionados al fútbol en Europa y en el resto del mundo.
-
-
¿Otro Real Madrid-Manchester City?
El Real Madrid-City se ha convertido en el clásico moderno del fútbol europeo. Se han enfrentado en las últimas temporadas y han brindado a los aficionados de partidos trepidantes y remontadas históricas.
El año pasado, el Real Madrid, aún entrenado por Carlo Ancelotti, derrotó al City de Guardiola en la ronda del playoff con un 'hat-trick' de Mbappé en el Bernabéu. Este año, si vuelven a jugar, el Manchester está en mejor forma en comparación con la temporada anterior.
-
Sorteo de la Champions | ¿Cómo puedo verlo en directo?
Se va a retransmitir en directo en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la Champions League a partir de las 12 de la mañana. Además, se podrá seguir en directo en España a través de Movistar Liga de Campeones o a través de EL ESPAÑOL, donde vamos a hacer una cobertura en vivo del sorteo que dictaminará los próximos emparejamientos de la gran competición europea.
-
Rivales de los equipos españoles | Jugadores más temidos
Tanto el Manchester City, Sporting de Portugal, Liverpool, Tottenham, PSG y Newcastle tienen jugadores de alto nivel que pueden poner en serias dificultades a los conjuntos españoles.
Las principales amenazas son Ousmane Dembélé -actual Balón de Oro- (PSG), Erling Haaland (City), Wirtz o Salah (Liverpool) y Xavi Simons (Tottenham). Eso sí, todos han demostrado que son equipos muy competitivos, por eso están en semifinales de la Champions League.