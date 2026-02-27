El sorteo arranca hoy viernes 27 de febrero a las 12:00 hora española y va a tener lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza).

Tras la conclusión de la ronda de playoff, los ocho equipos que han ganado las eliminatorias se van a enfrentar a los ocho mejores equipos de fase de grupos, que son los cabezas de serie. Este será el último sorteo de esta edición de la Champions League ya que también se van a decidir los cruces de cuartos de final y las semifinales.

🔴¿Quiénes pueden ser los rivales de los equipos españoles?

El Barcelona, que quedó quinto en la primera fase, se enfrentará al PSG, vigente campeón, o al Newcastle; el Real Madrid, que ha derrotado al Benfica de Mourinho en la ronda anterior, al Manchester City o al Sporting de Portugal, y el Atlético de Madrid, que ha derrotado al Brujas belga, se medirá al Liverpool o al Tottenham.

🔴¿Qué equipos están clasificados para los octavos de final?

-Cabezas de serie:

Arsenal

Bayern de Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Portugal

Manchester City

-Ganadores de los playoff:

Real Madrid

PSG

Newcastle

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayern Leverkusen

Galatasaray

Bodo/Glimt