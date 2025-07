Un ex de La Liga, muy crítico con el comportamiento de Lamine Yamal: "No puedo ni verlo, que le den por..."

En un reciente directo en redes sociales, Adil Rami, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y exjugador de equipos como Valencia y Sevilla, dejó claras sus impresiones sobre el joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal.

“Hace dos meses que no puedo ni verlo. Me importa un carajo si hay gente contenta, descontenta, los aficionados del Barcelona, de Lamine... Me da igual. Yo os digo la verdad”, comenzó su reflexión, sin ocultar su gran desaprobación hacia el comportamiento del futbolista.

El francés se mostró tajante al separar el plano deportivo del personal: "En términos futbolísticos, nada que decir. Es un crack y seguro que ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que queráis. En cuanto a su comportamiento, que le den por culo. Así de claro...".

De este modo, reconoció el indudable talento de Lamine Yamal, pero dejó al descubierto su profundo descontento con varias de sus actitudes.

Rami explicó que todo comenzó con un gesto que, en su opinión, marcó un antes y un después en la imagen pública del barcelonista: "La forma en que le dio la mano a Cristiano Ronaldo en la final de la Nations League no me gustó. Todo empezó ahí".

🚨 « 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧, 𝗡*𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗔 𝗠𝗘̀𝗥𝗘. 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧, 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗨𝗫 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗠𝗘 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗥 (YAMAL) » 😱🤬



Adil Rami 🇫🇷 DÉZINGUE Lamine Yamal 🇪🇸.



« La manière dont il a serré la main à Ronaldo, ça m’a aussi énervé. 😤 »



pic.twitter.com/PmVtoFnwxc — BeFootball (@_BeFootball) July 23, 2025

Además, el galo criticó la manera de comunicarse y algunos gestos que considera fuera de lugar: "No me gustó que hiciera vídeos en los que hablaba de él. Verle hacer la tontería de bajarse los pantalones cortos, os enseñé por qué los chicos hacían eso y de dónde viene... La historia de los pantalones bajados viene de las cárceles de Estados Unidos y México, era el que quería que le 'follaran'".

Lamine Yamal atraviesa un verano especialmente agitado. Tras cumplir la mayoría de edad, el joven extremo recibió el dorsal 10 y renovó su contrato con el Barça.

Sin embargo, el foco mediático no se centra solo en sus éxitos deportivos, sino en sus celebraciones y encuentros sociales. Se han difundido imágenes de fiestas privadas por su 18º cumpleaños y de detalles ostentosos, como joyas con diamantes.

Sobre esto, Rami tampoco se contuvo: "Da fiestas y ya se habla de ellas. Espera un poco, hijo de puta. Llega, coge el dorsal 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes… Se cree americano. Vaya coñazo".

Rami celebrando la conquista del Mundial de Rusia 2018 Reuters

La andadura de Adil Rami en España duró cuatro temporadas: dos en el Valencia (2011-2013) y otras dos en el Sevilla (2015-2017), donde disputó un total de 168 encuentros.

Las duras críticas de Rami se suman a otras voces que cuestionan el impacto de la fama temprana en las jóvenes promesas del fútbol.

Mientras el Barça y su entorno familiar defienden que Yamal "disfruta la vida" y mantiene plena concentración en sus objetivos, las palabras del campeón del mundo francés plantean un debate sobre la responsabilidad y la gestión de la imagen en la era de las redes sociales.