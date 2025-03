Alineación probable del Real Madrid hoy contra el Atlético en Champions League

El Metropolitano acoge un derbi de alta tensión. El Atlético se enfrenta a un Real Madrid que cuenta con una ventaja de 2-1 tras el partido en el Santiago Bernabéu. Los octavos de final se decidirán entre los dos grandes de la capital, con la atención centrada en los banquillos en las horas previas. Ancelotti está evaluando cuidadosamente la alineación titular para el partido en el campo rojiblanco.

Carletto contará con las cuatro bajas ya sabidas: Carvajal, Ceballos, Militao y Vallejo. No ha sumado más ausencias en la última semana, ni por lesión ni por sanción, y además recupera a Jude Bellingham. El inglés se perdió la ida por acumulación de amarillas. Aún así, el técnico italiano tendrá que resolver alguna duda que tiene con el once titular.

Es el partido más importante en la temporada del Real Madrid hasta la fecha. Eliminar al Atlético es el golpe de moral perfecto para afronta una recta final de curso sumido en la pelea por La Liga, en cuartos de Champions y con las semis de la Copa encarriladas. Perder sería un desastre. Esta es la alineación probable que prepara Ancelotti para el partido.

En la portería regresará Thibaut Courtois. El belga se quedó sin jugar el fin de semana contra el Rayo Vallecano por unas molestias musculares. Fue una medida de precaución de Ancelotti y su cuerpo técnico, ya que no habrá problemas para que regrese al puesto. Lunin volverá al banquillo tras su incursión en Liga. La figura de Courtois será uno de los focos de atención en el partido por su pasado colchonero.

En la defensa, Ancelotti tiene clara cuál es su línea para los partidos importantes. En la banda derecha estará Fede Valverde, que llega en mejores condiciones físicas que a la ida, y en la izquierda jugará Ferland Mendy. La pareja de centrales apunta a estar formada por Raúl Asencio y Antonio Rüdiger, aunque David Alaba sigue haciendo méritos para empezar a tener presencia en las citas grandes.

Reuters Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League y cómo quedará el cuadro para los equipos españoles

En el centro del campo reside la principal duda de Ancelotti para el partido. Sin Ceballos, busca acompañante para un Aurélien Tchouaméni indiscutible. El francés, de vuelta al doble pivote, ha cambiado las críticas por elogios en las últimas semanas. En la ida, el elegido fue Eduardo Camavinga, pero fue el jugador de los blancos que más dudas dejó sobre el césped. Mientras, Luka Modric se volvió a lucir en Liga ante el Rayo y suma enteros para ser titular.

Brahim, ¿la sorpresa?

Ahora bien, hay un as bajo la manga que se guarda Ancelotti y que, sin duda, sería la revolución en el once titular. Hablamos de Brahim Díaz. Con la vuelta de Jude Bellingham, que estará seguro en el once, el italiano podría querer recompensar al internacional marroquí tras ser el mejor jugador en la ida. Esto significaría que el inglés retrasara su posición al doble pivote —Modric y Camavinga serían suplentes– y poner a Brahim de enganche.

No peligraba el puesto, a priori, de ninguno de los tres de arriba. Nos referimos a Rodrygo Goes —que abrió el marcador en la ida—, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. En las últimas horas, unas molestias del delantero francés han puesto en riesgo su titularidad. Si no sale de inicio, Brahim ocupará su sitio.

La alineación probable del Real Madrid contra el Atlético

Alineaciones probables

Atlético: Oblak; M. Llorente, Giménez, Lenglet (o Le Normand), J. Galán; Giuliano, De Paul (o Gallagher), Barrios, S. Lino; Griezmann y J. Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, F. Mendy; Tchouaméni, Modric (o Camavinga); Rodrygo, Bellingham, Vinicius; y Mbappé (o Brahim).