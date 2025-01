El Real Madrid se divierte en el Día de Reyes con una goleada sobre la Deportiva Minera en su estreno en la Copa del Rey

Minera

Real Madrid

La sobresaliente temporada que realizó el Real Madrid el año pasado ha provocado que 'los Reyes' no le hayan traído carbón a los jugadores y el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se ha impuesto con bastante contundencia, 0-5, a la Deportiva Minera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. [Así hemos vivido la victoria del Real Madrid]

El debut del Real Madrid en esta competición no ha podido ser mejor. Ancelotti introdujo varias novedades en la alineación, pero los cambios apenas se notaron. La superioridad entre ambos equipos no tardó en evidenciarse, a pesar de que la Deportiva Minera, de Segunda RFEF, no cambió su estilo de juego a pesar de los goles.

Los jugadores del equipo blancos se divirtieron y se gustaron sobre el terreno de juego de Cartagonova. El Real Madrid castigó todas las pérdidas que tuvo el conjunto murciano en la salida del balón y no sufrió en defensa. Valverde, Camavinga, Arda Güler (doblete) y Modric, los autores de los goles.

El remate de Fede Valverde que supuso el primer gol del partido ante la Deportiva Minera. EFE

El Real Madrid no le dio ninguna opción a la Deportivo Minera. El conjunto murciano estuvo acompañado por una numerosa afición que pobló las gradas del Estadio de Cartagonova soñando con dar la sorpresa. El Alavés sufrió el ímpetu del equipo local, pero el conjunto blanco no cayó en la trampa.

Los de Ancelotti entraron muy enchufados al partido. Sin ánimo de especular pronto buscaron la portería rival y no tardaron en encontrar la recompensa del gol, una losa que cayó muy pronto para acabar con el sueño de la Deportiva Minera.

El Real Madrid no perdona

La Deportiva Minera quiso presentarse ante el Real Madrid haciéndose dueño del balón durante los primeros minutos de partido, pero tratar de quitarle el balón a un rival tan superior conlleva muchos riesgos y los de Ancelotti no se caracterizan por perdonar a su rival.

Arda Güler y Endrick protagonizaron los primeros avisos, pero Fran Martínez se hizo grande y salió victorioso en los dos mano a mano. Sin embargo, en la tercera ocasión llegó el gol de Fede Valverde en el minuto 5 de partido. El uruguayo remató en el segundo palo el centro de Brahim para abrir la lata.

No bajó el ritmo del partido el Real Madrid y antes de llegar al primer cuarto de hora ya ganaban 0-2. Fran García robó el balón a orillas del saque de esquina y puso un centro al borde del área pequeña que encontró el remate de Camavinga.

La única ocasión de la Deportiva Minera fue un disparo desde el centro del campo de Omar Perdomo que trató de sorprender a un Lunin que tuvo una actuación de lo más discreta. El portero ucraniano regresaba a la titularidad en detrimento de un Courtois que no fue convocado y apenas intervino durante el partido.

Llegados a la media de juego, Arda Güler sentenció el partido con un disparo con su pierna izquierda que tocó en un jugador de la Deportiva Minera e impidió le reacción de Fran Martínez, protagonista para su equipo al detener muchas ocasiones del Real Madrid.

El Real Madrid no dejó de pisar el pie del acelerador en la segunda mitad. La Deportiva Minera trató de cerrar los espacios, pero resultó insuficiente con la capacidad que tienen los blancos de generar ocasiones con suma facilidad. Tras el primer disparo de Brahim que se marchó al lateral de la red, Modric marcó el cuarto a los diez minutos con un tiro al palo largo tras una buena combinación con el malagueño.

Ancelotti repartió minutos en la segunda mitad dando entrada a Ceballos, Lucas Vázquez, Chema, Mbappé y Vinicius. El brasileño y el francés lideraron el ataque blanco, pero no estuvieron afortunados de cara a puerta debido a la gran actuación de un Fran Martínez que realizó 14 paradas en el partido.

Sin embargo, el portero de la Deportiva Minera nada pudo hacer para evitar la manita. En el minuto 88 de partido, Arda Güler marcó el quinto tras una combinación entre Mbappé y Fran García que terminó con el pase del lateral al turco para que rematara a placer.