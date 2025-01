El 'Caso Olmo' debilita a Laporta: 4 años de promesas sin cumplir, una gestión deficiente, pocas alegrías y un futuro muy negro

"Haremos los esfuerzos que sean necesarios para que os sintáis orgullosos del Barça". Esas fueron las palabras de Joan Laporta el pasado 17 de marzo de 2021 durante su toma de posesión como presidente del club azulgrana. Un discurso lleno de promesas hacia el barcelonismo y que, casi cuatro años después, han dejado al club en uno de sus peores momentos que se le recuerdan.

La gota que ha colmado el caso ha sido la gestión del caso Dani Olmo. Una trama que roza unas dimensiones esperpénticas que no se recuerdan en nuestro fútbol y que vienen a dejar al descubierto -una vez más- las deficiencias de la gestión de Joan Laporta desde que volvió a hacerse con el mando del Fútbol Club Barcelona.

El presidente azulgrana inscribió en enero a Olmo fruto de la grave lesión de Christensen. Debía conseguir prorrogarla en el mercado de invierno, pero ni el multimillonario contrato con Nike, ni los dos recursos fallidos ante los tribunales, ni tampoco la venta desesperada de los palcos VIP del nuevo Camp Nou a inversores árabes por 100 millones de euros han sido suficientes para conseguir el objetivo.

Laporta juega a contrarreloj en esta partida de ajedrez frente a LaLiga y la RFEF y en caso de no lograr retener a Olmo habrá vuelto a fracasar ante sus socios. Ya defraudó con Messi, las obras del Camp Nou, el trato con la figura de Xavi... Pero continúa al frente de la nave y sin llevarla a buen puerto.

La renovación de Messi

Una de las promesas más icónicas de Laporta durante su campaña presidencial fue asegurar la continuidad de Leo Messi, una figura emblema del club y el jugador más importante en su historia reciente.

Laporta apeló al sentimiento culé, utilizando la imagen de Messi como un argumento central para su candidatura. Sin embargo, en agosto de 2021, Messi dejó el FC Barcelona entre lágrimas, argumentando que el club no podía asumir su renovación debido a problemas financieros y restricciones impuestas por LaLiga.

Joan Laporta y Leo Messi, durante la final de la Copa del Rey de 2021 AFP7 / Europa Press

Aunque el presidente insistió en que había hecho todo lo posible, salieron a la luz informaciones que apuntaban a una falta de planificación y negociaciones tardías. Además, el fichaje de otros jugadores con altos salarios generó dudas sobre si realmente se habían explorado todas las alternativas para retener al crack argentino. Muchos culés consideran que la salida del astro argentino representó un fracaso de su gestión y un golpe devastador para la identidad del club.

Las obras del Camp Nou

Otro tema sensible ha sido la remodelación del Camp Nou, una iniciativa incluida en el proyecto Espai Barça que Laporta prometió impulsar de manera eficiente. Durante su campaña, se presentaron planes ambiciosos para modernizar el estadio, garantizando su transformación en un recinto de última generación sin afectar gravemente las actividades del primer equipo.

No obstante, las obras han sufrido retrasos considerables, acompañados de un aumento en los costos estimados, lo que ha generado preocupación entre los socios. Por si fuera poco, el equipo se ha visto obligado a trasladar sus partidos a estadios alternativos, lo que ha perjudicado tanto la experiencia de los aficionados como los ingresos por taquilla.

Además, la comunicación oficial sobre el progreso del proyecto ha sido escasa y poco transparente, dejando a muchos socios con dudas sobre el futuro del estadio y la viabilidad financiera del proyecto. Estaba previsto que el FC Barcelona regresa al Camp Nou este pasado mes de diciembre, pero la única realidad es que adivinar la vuelta es una incógnita.

La destitución de Xavi

Sin duda, otro de los puntos que dejó en entredicho la labor de Laporta en la presidencia del Barça fue el manejo de la situación de Xavi, una de las mayores leyendas del club, en el banquillo.

Xavi regresó al club como entrenador bajo grandes expectativas. Laporta destacó lo destacó como el líder ideal para devolver al Barcelona su estilo de juego histórico y competir al más alto nivel. Ganó algunos títulos, pero todo saltó por los aires a partir de enero de 2023.

Unos meses que iniciaron con el técnico de Terrasa anunciando su dimisión al término de la temporada, que siguieron con una comparecencia junto a Laporta y confirmando su continuidad, y que acabaron con su destitución después de no cumplir los objetivos.

Laporta no sale del atolladero. No sale de un charco y entra en otro. Los años pasan y la situación del FC Barcelona sigue en caída libre. Ahora es Dani Olmo quien acapara todas las atenciones, pero seguro que no será la última piedra en el camino.