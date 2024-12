Ancelotti gana el premio al mejor entrenador del mundo y el Real Madrid protagoniza la gala de los premios The Best

El Real Madrid ha salido triunfante de la gala de los premios The Best celebrada por la FIFA. Con la presencia de la expedición madridista en el Aspire Academy de Doha un día antes de jugar la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano, el conjunto blanco acaparó el protagonismo por medio de Vinicius y Carlo Ancelotti.

El brasileño fue nombrado mejor jugador del mundo por su rendimiento durante la temporada pasada siendo uno de los miembros más destacados de la plantilla: 24 goles y nueve asistencias, el jugador que más generó en la parcela ofensiva. A diferencia del Balón de Oro, la sorpresa no ha saltado en los premios The Best.

Vinicius se ha convertido en el primer jugador brasileño que recibe este galardón y se suma a la lista de Kaká, Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, nombrados mejores jugadores del mundo por medio del Balón de Oro. Su entrenador, Carlo Ancelotti, consiguió el doblete: Premio Johan Cruyff en el Balón de Oro y el The Best al mejor entrenador.

La temporada 23-24 forma parte de una de las mejores campañas del Real Madrid tras ganar La Liga, la Champions y la Supercopa de España. En la gala del Balón de Oro, el club presidido por Florentino Pérez fue nombrado el mejor club del mundo. Además, en el mejor once del año hasta cinco jugadores eran del Real Madrid, según FIFPro, el sindicato mundial de jugadores.

La FIFA también ha elegido su particular once ideal del año y no ha saltado la sorpresa con la gran representación del Real Madrid. Rüdiger, Carvajal, Kroos, Bellingham y Vinicius Jr tiñen de blanco el mejor once titular.

El resto de premios The Best

La gala de los premios The Best comenzó con el premio Puskas. Alessandro Del Piero fue el encargado de decir el nombre de Alejandro Garnacho que se llevó el galardón por la chilena que marcó ante el Everton. Sin embargo, el argentino no estuvo presente en Doha por lo que no pudo recibir el premio.

Mientras que Nehal Abdelaziz fue nombrada como la mejor portera del temporada 23-24, el Dibu Martínez repitió en el lado masculino. El argentino repitió con el Trofeo Yashin que recibió en la gala del Balón de Oro celebrada en octubre.

Los premios The Best a los mejores entrenadores tuvieron los mismos protagonistas que en el Premio Johan Cruyff del Balón de Oro. Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, y Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fueron los triunfadores.

Por primera vez en la historia, la FIFA entregó el Premio Marta, equivalente al Premio Puskas, y la jugadora brasileña Marta Vieira fue la encargada de recibirlo. El premio The Best al fair play lo recibió Thiago Maia.

El premio al mejor jugador del mundo masculino lo recibió Vinicius Junior, mientras que Aitana Bonmatí fue nombrada la mejor en el fútbol femenino. La jugadora del Barça culmina un año en el que también ha ganado el Balón de Oro.