'Caso Mbappé': cerrada la investigación en Suecia por una supuesta violación ante la falta de pruebas

La justicia sueca anunció este jueves, a través de un comunicado de la fiscal encargada del caso, que el procedimiento iniciado en Estocolmo por acusaciones de violación contra Kylian Mbappé —que no fue citado explícitamente— ha sido archivado por la falta de pruebas.

"Durante la investigación se ha identificado a una persona razonablemente sospechosa de violación y dos casos de acoso sexual, pero considero que las pruebas no son suficientes para continuar el procedimiento y, por tanto, se cierra la investigación", afirma la fiscal Marina Shirakova.

A principios de octubre, durante unos días libres concedidos por el Real Madrid tras no ir convocado con Francia, Mbappé viajó a la capital escandinava. En su país fue criticado por estas vacaciones 'exprés' dado que se ausentó de su selección por una lesión, y fue ahí cuando estalló el caso por una investigación abierta por violación y agresión sexual.

El 15 de octubre, la Fiscalía de Estocolmo informó en un comunicado que la policía había registrado una denuncia, sin dar nombres. "Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que aparecen, que no se ven venir ", reaccionaba el propio Mbappé en una entrevista reciente con Canal+ Francia. "Nunca me sentí preocupado ", continuó, afirmando desconocer la identidad del denunciante. El jugador no llegó a recibir ninguna citación, pero aseguró que, de suceder, "naturalmente" comparecería.

Tan pronto como se publicaron los primeros artículos en la prensa sueca, el jugador ya salió al paso en redes socuales denunciando las "fake news" y señaló indirectamente al PSG como 'fuente' de las mentiras: "Se vuelve tan predecible. El día antes de la audiencia como por casualidad", escribió. Al día siguiente estaba prevista una reunión ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en el contexto del conflicto entre él y su exequipo, al que reclama 55 millones de euros en primas y salarios.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Vinculación a Mbappé

Ni en un comunicado anterior de octubre ni en este la Fiscalía menciona al jugador francés, que había sido involucrado por informaciones en varios medios suecos, negadas por él. Según la televisión pública sueca SVT, entre otros, era Mbappé la persona que tenía la condición de "sospechoso razonable", el grado más bajo de sospecha en el Código Penal sueco.

En Estocolmo estuvo acompañado por varios amigos y visitó restaurantes y clubes nocturnos, según tabloides suecos, que publicaron una foto suya saliendo de un local. La Policía sueca realizó un registro en el mismo hotel donde se alojó la estrella francesa, según imágenes difundidas por medios de este país nórdico.