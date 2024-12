Mbappé rememora la pesadilla que ya tuvo en 2019: por segunda vez en su carrera falla dos penas máximas seguidas

El sueño de Kylian Mbappé de vestir la camiseta del Real Madrid se está convirtiendo en una pesadilla. El francés no solo no ha estado exento de la crítica en la crisis de resultados del equipo, sino que además ha sido uno de los protagonistas debido a sus actuaciones. El delantero aún no se ha acercado a su mejor versión, aunque Ancelotti sigue pidiendo paciencia.

Mbappé lleva 20 partidos en el equipo blanco y tan solo ha marcado diez goles, además de haber dado dos asistencias, unos registros muy pobres para un jugador llamado a hacer historia en el club. La exigencia por jugar en el Real Madrid es máxima, pero la presión sobre el jugador lo es aún más tras el esfuerzo del club por conseguir ficharle.

Al extremo, reconvertido a delantero en el Madrid, se le exige ser protagonista siempre, pero sobre todo, se le pide aparecer en los partidos importantes y por el momento esa está siendo su asignatura pendiente. Sin Vinicius en Anfield, todas las miradas apuntaban a Mbappé, pero lejos de lucirse falló un penalti con el 1-0 en el marcador. Ante el Athletic Club en San Mamés, la historia se volvió a repetir.

Tras haber fallado la pena máxima ante el Liverpool, la presión se adueñó de Mbappé en la siguiente oportunidad que tuvo para ejecutar el penalti. Ante el Getafe en liga, el francés le cedió el balón a Bellingham para que fuera el inglés que marcase desde los once metros. Un gesto de "altruismo" defendió Ancelotti en rueda de prensa.

Sin embargo, ante el Athletic Club sí decidió ser él quien lanzara el penalti provocado por Rüdiger en una mala salida de Julen Agirrezabala. El francés repitió el mismo lado con el que tan solo siete días atrás había fallado ante el Liverpool, a la izquierda del portero y a media altura. Al igual que Kelleher, Agirrezabala paró el penalti.

¡LO PARA AGIRREZABALA! 🤯 Segundo penalti seguido que falla Kylian Mbappé 😯#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/8SICuU7yHi — DAZN España (@DAZN_ES) December 4, 2024

El francés es consciente que no está cumpliendo con las expectativas que generó su fichaje por el Real Madrid. El jugador que maravillaba al mundo con sus actuaciones en el PSG y con la selección francesa aún no ha aparecido por Concha Espina. Las cualidades que lo hacen único, la explosión, velocidad, regate, definición y efectividad no se han mostrado en su nuevo equipo.

Tras la derrota ante el Athletic, Mbappé lanzó un mensaje a través de una storie en su cuenta de Instagram: "Mal resultado. Un gran error en un partido en el que cada detalle cuenta. Asumo toda la responsabilidad. Es un momento difícil, pero es el mejor momento para cambiar esta situación y demostrar quién soy".

El déjà vu de 2019

Anfield Road ha sido un punto de inflexión para Mbappé. Hasta entonces el francés había marcado los tres penaltis que había lanzado en la presente temporada: Betis, Real Sociedad y Espanyol. Sin embargo, los dos últimos que ha tirado los ha fallado.

A lo largo de su carrera, Mbappé ha anotado 47 de los 61 penaltis que ha tirado a lo largo de su carrera, es decir, el francés tiene un porcentaje de acierto del 77%.

Es la segunda vez en su trayectoria que falla dos penaltis seguidos. La primera se produjo durante su etapa en el PSG, aunque a diferencia del Real Madrid, el conjunto parisino sí acabó llevándose la victoria en sendos partidos.

En abril del 2019, en el partido de semifinales de la Copa de Francia ante el Nantes, Mbappé falló desde los once metros cuando su equipo ganaba 1-0, aunque dicho partido terminó 3-0 y el francés fue autor del segundo de los goles. La siguiente oportunidad la tuvo ante el Olympique de Marsella y de nuevo volvió a fallar.

Según BeSoccer, Mbappé lanzó 39 penaltis en el PSG y marcó en 31 de ellos; mientras que en con la selección francesa tan solo ha fallado uno de los once que ha lanzado, un porcentaje de acierto del 91%. Con el Real Madrid ha fallado dos de los cinco que ha tirado, es decir, tiene un margen de acierto del 60% y un 40% de error.