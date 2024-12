La filosofía de la UE Olot, el rival del Sevilla en la Copa del Rey: un club formado únicamente por jugadores catalanes

La UE Olot juega esta noche el partido más importante de su historia. El club catalán recibe en Municipal de Olot al Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un Segunda Federación mano a mano con un Primera División y todo un campeón de Europa.

El conjunto catalán fue uno de los clubes que dieron la sorpresa en la primera ronda de la Copa del Rey al eliminar al Córdoba, uno de los seis equipos de Segunda División que cayeron eliminados en manos de conjuntos de Primera y Segunda Federación.

Uno de los protagonistas de aquel encuentro fue Pol Ballesté, portero de la Unió Esportiva Olot. Tras el empate al término de los 90 minutos, la eliminatoria se decidió desde el punto de penalti y el de natural de Barcelona fue protagonista parando un penalti decisivo. Ballesté ha atendido a EL ESPAÑOL en la previa de un partido histórico ante el Sevilla.

Pol Ballesté celebra la victoria de la UE Olot frente al Sabadell. Sandra Dihör

Usted fue protagonista en la tanda de penaltis en la que eliminaron al Córdoba, ¿cómo recuerda ese partido?

Tuve la suerte de hacer un buen partido, a nivel personal me salieron las cosas, pero creo que lo principal fue el trabajo del equipo. Hicimos un partidazo en todas las líneas. Fue un partido de prórroga y penaltis con mucha emoción y muchos sentimientos ya que jugábamos en casa y había un gran ambiente. Al final fue un día muy bonito que lo pudimos culminar con la victoria, que siempre sabe mejor.

Cuando se paró el penalti, se señaló y se besó el escudo, ¿qué significa para usted la UE Olot?

Olot es un club como el Athletic Club, somos todos catalanes y la filosofía del club es fichar solamente a jugadores de la región. El sentimiento que tenemos por el club es muy grande, es un club diferente, muy familiar en el que uno está muy a gusto. Yo estoy en mi segunda etapa y es un club al que llevo en el corazón desde que llegué.

¿Cómo vivieron el día del sorteo y el cómo fue el momento en el que sale la bola del Sevilla?

Lo recuerdo como un día especial, un momento diferente que no pasa todos los días. En el vestuario, el Sevilla era uno de los rivales que queríamos y tuvimos la suerte de que nos tocara contra ellos. Es un club con muchísima historia, no hace falta que diga los títulos que posee. Es una ilusión enorme que nos vamos a llevar para toda la vida.

¿Cómo vive los días previos del partido frente al club hispalense? A diferencia de los equipos que componen la Segunda Federación.

Hay nervios, ilusión… son ganas de poder competir contra un equipo de Primera División como es el Sevilla, un club con tanta historia. Es un cúmulo de sentimientos que son muy agradables y bonitos, pero nada fuera de lo común.

¿Cuál es el sentir del vestuario en la víspera del partido?

Nosotros estamos muy contentos porque siempre es bonito enfrentarte a un equipo de este tipo. Si nos hubiera tocado un equipo de Primera División pero de la parte de abajo, quizá no lo sería tanto. En nuestro caso que nos ha tocado jugar contra el Sevilla la ilusión se multiplica bastante.

Pol Ballesté atrapa el balón durante el partido ante el Sabadell. Sandra Dihör

¿Cómo plantean el partido para contrarrestar las fortalezas que tiene el Sevilla y poder tener sus opciones en la eliminatoria?

Yo creo que lo principal es jugar con la motivación extra que vamos a tener, unas ganas que van a ser muy superiores a las que tenga el Sevilla por jugar contra un equipo de menor categoría. A partir de aquí no creo que vayamos a ver vídeos de cómo juegan, no creo que vayamos a estudiarlos como sí hacemos en liga con el resto de rivales. No lo sé, el entrenador decidirá en estos días, pero es un partido para afrontarlo con ilusión.

¿Van a cambiar su estilo de juego?

Nosotros somos un equipo que nos gusta jugar, sacar el balón jugado desde atrás. Somos un equipo al que no nos gusta regalar ni pegar el patadón. Vamos a plantear un partido de tú a tú como si jugáramos un partido de liga. Si luego la calidad de ellos nos hace retroceder y defender, lógicamente será inevitable, pero nuestra idea va a ser jugar el balón y ser protagonistas.

¿Existe la presión para esta clase de partidos o prima la ilusión y la motivación?

Sinceramente yo creo que presión no tenemos ninguna, tenemos mucho que ganar y nada que perder. Al final lo lógico es que el Sevilla gane. Lo único que tenemos es ilusión y ganas de salir al campo y disfrutar de un día que va a ser espectacular con nuestra afición. Se fue a vivir un ambiente de fútbol brutal.

¿Cuál es el jugador del Sevilla con el que más le motiva enfrentarse?

Sinceramente no conozco muchos jugadores ahora porque yo me quedé en la época de Luis Fabiano, Kanouté, Andrés Palop… Ahora conozco a Lukebakio y conozco a un delantero que se llama Isaac, creo que viene de la cantera y el año pasado lo hizo muy bien. No conozco a muchos más ni tampoco sé quiénes van a jugar, juegue quien juegue daremos guerra y haremos lo posible por ganar.

¿Cómo valora la dinámica que atraviesa el rival tanto a nivel deportivo como a nivel institucional?

Para nosotros quizás sea una ventaja porque puede que estén centrados en La Liga y no querrán jugar con la gente que más minutos llevan. Puede ser que vengan con más jugadores suplentes o más jóvenes y eso nos pueda beneficiar... o no, porque esa gente tiene quiere demostrar que tienen que jugar más. Nunca sabes qué te viene mejor.

Si eliminan al Sevilla, ¿qué rival le gustaría para la próxima eliminatoria?

A mí particularmente el Barça porque hace unos años ya me enfrenté al Real Madrid en Copa del Rey. Así que ahora me gustaría enfrentarme al Barça.