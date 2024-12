El polémico gesto de Pep Guardiola en Anfield tras volver a perder: "En todos los estadios quieren despedirme"

Pep Guardiola no atraviesa su mejor momento en el Manchester City. Es evidente que la nefasta e inesperada racha que atraviesa su equipo le ha inundado de nerviosismo y este pasado domingo evidenció su estado de ánimo tras perder nuevamente en Anfield ante el Liverpool.

Con el equipo citizen perdiendo ante el líder destacado de la Premier League, parte de la afición local le dedicó una serie de cánticos a Pep Guardiola que hacían alusión a su mal momento en el banquillo del equipo de Mánchester.

El entrenador catalán, que en extrañas ocasiones se ha encarado con la grada a lo largo de su carrera, se giró hacia esos aficionados que le cantaban y comenzó a hacerles el gesto del seis con los dedos de sus dos manos. De esta forma, Guardiola hacía referencia a las seis Premier League que ha conquistado desde que está al frente del Manchester City, un gesto fanfarrón que ha causado polémica.

El gesto del 6️⃣ que Pep Guardiola repitió ante su afición tras hacerlo mirando a la grada de Anfield#PremierLeagueDAZN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ pic.twitter.com/uUxJE9RcGl — DAZN España (@DAZN_ES) December 1, 2024

Mientras tanto, su equipo perdía en el terreno de juego ante un Liverpool desatado. Los goles de Gakpo y de Salah confirmaron el declive de un City que acumula seis derrotas y un empate en los últimos siete partidos disputados.

No quedó ahí el gesto de Guardiola haciendo referencia a sus seis títulos ligueros conseguidos en estos años en Inglaterra. Al término del partido, cuando los componentes del Manchester City se acercaron a su afición desplazada hasta Liverpool para saludarles, el entrenador volvió a hacer en varias ocasiones el gesto del seis mientras aplaudía a su hinchada.

La reacción de Guardiola

El entrenador del City habló al término del partido de lo sucedido en Anfield, los cánticos recibidos por parte de la afición del Liverpool y su respuesta presumiendo de las Premier League que ha ganado.

"¡Es que ahora en todos los estadios me quieren despedir! ¡Por Dios! Excepto en Brighton... A lo mejor tienen razón. Quizás me deben despedir por los resultados que estamos teniendo", comenzó diciendo con ironía Pep Guardiola.

Pep Guardiola explica su gesto a la grada de Anfield presumiendo de sus seis Premier League#PremierLeagueDAZN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ pic.twitter.com/nizzaoS4W3 — DAZN España (@DAZN_ES) December 1, 2024

"No me lo esperaba en Anfield. Además, con 1-0 no lo han hecho, pero con el 2-0... A lo mejor podríamos haberlo hecho nosotros en el pasado, cantar esa canción en el pasado, no ahora. Ahora es ser ventajista. No me lo esperaba de la gente de Liverpool, pero no pasa nada, forma parte del juego, lo entiendo y lo acepto", comentó el extécnico del Barcelona.

"Hemos tenido batallas increíbles entre nosotros. Hemos ganado, ellos han ganado... Les tengo un gran respeto, eso es todo", concluyó el de Sampedor sobre la polémica en Anfield.

Con esta derrota, el Manchester City sigue su caída libre en la Premier League. Ahora los de Guardiola son quintos en la clasificación con 23 puntos, 11 menos ya que el Liverpool, líder destacado. Incluso los citizens están fuera de los puestos de Champions League.