El emotivo discurso de despedida de Novak Djokovic a Del Potro: "Su mejor victoria es que es una persona maravillosa"

El tenis se ha llenado de despedidas a grandes mitos en los últimos tiempos. Si hace apenas unos días era Rafa Nadal el que colgaba la raqueta después de caer en los cuartos de final de la Copa Davis, este fin de semana le tocó el turno a Juan Martín del Potro.

El tenista argentino, especialmente maltratado por las lesiones, vivió una gran fiesta en Buenos Aires para decir adiós definitivamente al tenis. Ante más de 15.000 personas en el Estadio Parque Roca, el argentino disputó una exhibición ante un gran amigo como Novak Djokovic, que además le dedicó un emotivo discurso de despedida al término del choque.

"Estoy muy emocionado, y también agradecido, por poder jugar con mi amigo, con una gran persona y un gran jugador. Ha sido un gran rival también. Es un día muy especial para mí también porque ha pasado mucho tiempo desde que vi a Juan Martín la primera vez que estaba en Francia. Once o doce años teníamos. Él ya medía dos metros y yo un metro", comenzó bromeando el serbio.

"En los últimos tiempos, he sentido a Juan Martín mucho más cerca de mi corazón. Es un poco más diferente cuando tienes que jugar contra él en las pistas más grandes del mundo, tienes respeto pero quieres ganarle", comentó 'Nole' ante los aplausos del público.

"Lo he dicho miles de veces, todo el mundo ama a Juan Martín. Yo vengo de mi país, de una cultura en la que los valores son esos, cómo una persona se comporta, toda la profesionalidad que tienes también, pero es importante tener siempre un respeto. También la vida, el alma... Creo que Juan Martín es un ejemplo para todos nosotros y su victoria más grande en la vida es que es una persona maravillosa", completó el genio serbio.

Del Potro devuelve el gesto

Por supuesto, Juan Martín del Potro también tuvo su momento para despedirse de su público, y en estos emotivos instantes que se vivieron en Buenos Aires también tuvo palabras para agradecer a Djokovic su presencia.

“Quiero hacer un párrafo aparte para Novak. En marzo en Estados Unidos le pregunté si había una posibilidad de que venga a Argentina en un año donde tenía un gran desafío que era ganar los Juegos Olímpicos con un agenda muy apretada", dijo Del Potro a los asistentes al comentar cómo hizo la invitación a 'Nole'.

"Enseguida me dijo que sí porque quería volver a Argentina después de once años para estar conmigo y con los argentinos. Tiene todos los títulos del deporte, pero con estas actitudes tiene el trofeo más difícil que es el amor de la gente", comenzó Del Potro con lágrimas en los ojos.

"De corazón, agradezco a todos los que vinieron y me han acompañado durante toda mi carrera. Todo el cariño de la gente me llenó el alma todos estos años", añadió ‘la torre de Tandil’.

"Agradezco a todos los que me acompañaron hasta este último desafío, además darle gracias a los atletas y deportistas, ahora ex colegas, que dejaron su mensaje en este día especial. Por último, una especial mención para toda mi familia y mi gente que me acompañó desde muy chiquito hasta hoy. Y les prometo que termino mi carrera y me voy feliz", concluyó 'Delpo'.