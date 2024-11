Rodri Hernández abre la puerta a un posible fichaje por el Real Madrid: "Cuando te llama el mejor club..."

Rodri Hernández, el segundo futbolista español en ganar el Balón de Oro, concedió una entrevista al programa El Larguero de la Cadena SER. Durante la charla, el centrocampista del Manchester City y la selección española abordó diversos temas, desde su lesión hasta su reciente galardón, pasando por figuras como Vinicius Jr, además de opinar sobre el Real Madrid.

La posibilidad de que Rodri vista la camiseta blanca fue uno de los puntos que más interés generó. Ante la pregunta del periodista Manu Carreño de si consideraría una hipotética llamada del club merengue, el jugador respondió con sinceridad.

"Evidentemente, cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia y el más laureado, con lo que significa, es un honor. Siempre hay que prestar atención. Está claro", respondió. Su nombre es relacionado con el club blanco para ocupar el hueco tan sensible que dejó Toni Kroos en la organización del juego desde el centro del campo.

En plena rehabilitación por una rotura de ligamento cruzado, Rodri expresó su determinación por regresar al campo esta temporada: "Casi entreno más que si estoy bien. Todos los días estoy entre cuatro y cinco horas. Me operaron y al tercer día ya empecé a trabajar en la rodilla, no había tiempo que perder".

El jugador aspira a volver entre marzo y abril, y así estar plenamente listo para un periodo clave en el que España y el Manchester City disputarán competiciones como la Nations League y el Mundial de Clubes, respectivamente. "Quiero terminar esta temporada y no dejarla salir. Cada año son más largas y creo que llegaré", señaló. Ambos torneos se jugarán entre junio y julio.

El momento "brutal" del Balón de Oro

Rodri también relató cómo vivió el momento en el que fue nombrado ganador del Balón de Oro. "Fue un momento brutal. Ves a jugadores que admirabas de pequeño y ahora estás tú", comentó emocionado. Aunque al principio no esperaba llevarse el galardón, la incertidumbre dio paso a la sorpresa cuando George Weah anunció su nombre: "A mí nadie me confirmó nada hasta que abrió el sobre. Fue una montaña rusa. Decidí ir porque no todos los días se va a una gala como esta, pero no me hacía ilusiones".

Además, destacó el valor simbólico de este premio: "Este Balón de Oro ha venido a reconocer esa labor que a veces no es visible, pero que cuando no está se echa de menos".

La renovación de Guardiola

Otro de los temas abordados fue la reciente renovación de Pep Guardiola con el Manchester City, una noticia que Rodri celebró: "Es una alegría que decida seguir Pep. Es el entrenador más influyente de mi carrera. Cuando firmé por el City ya me dijeron que se iría pronto, pero sabía que no iba a ser así".

Rodri también comparó a Guardiola con Simeone —su entrenador en el Atlético de Madrid—, destacando que ambos comparten su pasión y exigencia por el fútbol: "Se parecen en lo exigentes que son y lo que aman este deporte".

La evolución de Vinicius

Respecto al brasileño Vinicius Jr, Rodri reconoció su calidad y evolución en el campo: "Es uno de los mejores jugadores del mundo. Es un tipo inteligente y se ha dado cuenta de que cuanto más pendiente esté en el campo, mejor será". Además, opinó sobre el entorno que rodea al jugador del Real Madrid: "Es un club con valores, así que poco puedo decir. Es joven y tendrá a gente que le aconseje bien".