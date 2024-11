Javier Milei habla alto y claro y se moja en la comparación entre Maradona y Messi: "No he visto nunca nada igual"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado titulares tras sus declaraciones en una extensa entrevista con el podcaster ruso-estadounidense Lex Fridman. En el diálogo, que abarcó temas como economía, libertad y corrupción, Milei no esquivó una de las preguntas más controversiales y apasionantes para los argentinos: ¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, Maradona o Messi?

El mandatario trató de argumentar su respuesta expresando su admiración tanto por Diego Armando Maradona como por Lionel Messi, aunque no dejó dudas sobre quién considera que ocupa el primer lugar en la historia del fútbol: Messi.

Milei, en su respuesta, primero hizo un recorrido por los momentos que marcaron su admiración por Maradona. "He visto jugar a Diego desde sus inicios. Lo vi en su último año en Argentinos Juniors antes de pasar a Boca y también en el juvenil de Japón en 1979. Disfruté enormemente de su fútbol", aseguró.

Además, recordó con gran emoción uno de los momentos más icónicos del 'Pelusa', el histórico gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986. "Lo vimos en casa de mi padrino. Ver cómo gambeteó a todo el equipo contrario es algo indescriptible. En esos momentos, solo se puede disfrutar y agradecer por ser testigo de algo tan único. Es como si los seres humanos vibráramos más cerca de nuestro creador", reflexionó.

El presidente también hizo una comparación metafórica para tratar de transmitir la magia de Maradona: "Es como intentar describir el amor hacia una pareja. Hay cosas que, si les pones palabras, las ensucias".

Messi, el mejor

Sin embargo, tras este homenaje a Maradona, Milei fue categórico al posicionar a Lionel Messi por encima de cualquier otro jugador en la historia del fútbol, incluyendo al propio Diego y al brasileño Pelé.

"Sin lugar a dudas, el mejor jugador de todos los tiempos, no solo de Argentina, sino del mundo, es Messi. Hace cosas que parecen técnicamente imposibles, físicamente imposibles. Es como verlo correr a Usain Bolt; no parece humano", afirmó.

Milei incluso citó un artículo titulado "Messi es imposible" para argumentar su posición. Según explicó, "Messi no solo es el mejor en todas las facetas del juego, sino que tiene un promedio de gol comparable al de Pelé. La realidad es que nunca en mi vida vi algo como Messi. No he visto nunca nada igual".

Además, elogió la madurez actual del astro argentino, quien recientemente lideró a la selección a la victoria en el Mundial de Qatar 2022: "Hoy está más maduro que nunca. Nadie se compara".

Leo Messi besa la Copa del Mundo Reuters

De portero a presidente

En la entrevista, Milei también habló sobre su experiencia personal como portero de fútbol y cómo encuentra similitudes entre esta posición y su rol como presidente. "El arquero tiene una responsabilidad enorme; si se equivoca, es gol. Suele tener un carácter fuerte porque se acostumbra a la soledad. Como presidente, tomas decisiones que afectan a millones de seres humanos. Esa presión fue parte de mi escuela de vida", señaló.

Más allá del fútbol, Milei compartió detalles sobre sus otros intereses, como su amor por la música. El presidente, quien en el pasado fue cantante de una banda, reveló que su ídolo musical es Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, y que sueña con conocerlo algún día.

"Tengo una profunda admiración por Jagger. Es uno de mis sueños más grandes. Aunque no me haga ilusionar, porque cuando me pongo metas, las cumplo", advirtió con su característico tono directo.

Asimismo, recordó su reciente presentación en el Luna Park, donde cantó frente a 10.000 personas una canción de rock. "Mi idea es que cuando vas a uno de nuestros actos, sea como asistir a un recital de los Rolling Stones. Es algo que me llena de energía".