Así fue la detención de Arturo Vidal tras ser denunciado por agresión sexual: "Si usted me sigue faltando al respeto voy a..."

Arturo Vidal se encuentra en el centro de la polémica durante las últimas horas. El centrocampista chileno que militó en el FC Barcelona y que actualmente viste la camiseta del Colo Colo, fue denunciado este lunes bajo la acusación de drogar a una mujer y presuntamente cometer un delito de índole sexual durante una fiesta en un local nocturno.

El centrocampista, que "Fue trasladado a la comisaria dentro del contexto de las primeras diligencias e indagaciones bajo la figura de un control de identidad investigativo y luego pudo continuar con sus actividades", se mostró sorprendido en el momento en el que los cuerpos policiales acudieran a su domicilio.

Con un tono que invita a pensar que se encontraba en estado ebrio, Vidal se dirigió con un tono alto a los oficiales: "Oye, ¿por qué están pidiendo la identidad a alguien que está dentro de la casa? ¡Yo estoy tranquilo!, pero esto weones no pueden pedir la identidad porque esto es una propiedad privada. ¿Por qué está pidiendo la identidad a alguien que está dentro de la casa?", apuntó.

EL CONTROL DE IDENTIDAD A RUPERTO, PERDÓN ARTURO VIDAL 😂😂 pic.twitter.com/VLTVfkVL1A — Claudia (@clauditafonfach) November 4, 2024

La respuesta de uno de los efectivos no se hizo esperar: "Arturo, yo no le he faltado el respeto a usted en ningún momento. Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente". "¿Pero qué significa faltarle el resto preguntar eso?", siguió Vidal. "Eso de weón y cosas así no va", contestó uno de los carabineros.

Si bien pidieron que se calmara, el jugador volvió a levantar la voz: "Pero cómo tú le puedes pedir una identidad a alguien que está dentro de la casa. ¿Qué ley?, ¿cuál es la ley tuya?". Ya sobre el cierre del video que se hizo viral en las rede sociales, el oficial fue categórico: "Yo te respeto como persona y como futbolista, lo único que te pido que me tengas respeto a mí".

La denuncia

La denuncia se hizo en el local nocturno donde Carabineros realizó el empadronamiento de todos los señalados, que serán citados a declarar, pero que en el caso de Vidal "conforme a los antecedentes se determinó hacer un control de identidad en la comisaría".

El coronel de la Policía notificó que la mujer, que es mayor de edad, no fue quien hizo la acusación, sino que "hay una persona que denuncia a nombre de la víctima", que según versiones de la prensa local sería la hermana.

La Fiscalía espera que la mujer se traslade hasta el Servicio Médico Legal para realizar los exámenes pertinentes. "Esto está recién en etapa de investigación, el personal especializado debe establecer varias diligencias", dijo Aravena.

El fiscal a cargo del caso es Francisco Lanas, quien también se ocupa de la investigación del exfutbolista Jorge Valdivia, quien está detenido desde hace dos semanas tras ser denunciado por violación.