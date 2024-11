El Estrella Roja, nueva piedra en el camino para un Barça que busca prolongar en Champions su pletórico momento de forma

El Barça viaja a velocidad de crucero. La llegada de Hansi Flick ha revolucionado por completo a un conjunto azulgrana que ha sorprendido a propios y extraños. Porque sí, se podía esperar un aumento de rendimiento respecto al curso pasado, pero pocos podrían imaginar un dominio de tal magnitud como el que está mostrando en estos primeros meses de competición.

Agresividad, fútbol vertical, goles, férreo en defensa... El Barça atraviesa su mejor estado de forma de los últimos años y ahora mismo parece que nadie le puede toser. Así por lo menos lo dicen los resultados (encadena seis partidos ganando por una ventaja de dos o más goles de diferencia).

Lejos de caerse, el Barcelona sigue apretando con más fuerza el pie del acelerador y afronta este miércoles un nuevo duelo de Champions después de arrollar sin piedad al Bayern de Múnich, Real Madrid y Espanyol. Dos semanas redondas que le han catapultado en las apuestas para ser uno de los favoritos a ganar cualquier título esta campaña.

Su nueva piedra en el camino es el Estrella Roja. Y en Belgrado. Quizá, hace no tanto, esta visita podría generar ciertas dudas sobre el equipo culé, pero que ahora deja una sensación totalmente distinta. La confianza es absoluta. Desde el entrenador, pasando por el portero y la defensa hasta llegar a la zona de ataque. El Barça vive en una nube de la que no se quiere bajar.

Sin duda, quien mejor representa ahora mismo el estado de forma del Barcelona es Raphinha. El brasileño está exhibiendo el mejor fútbol de su carrera y está siendo la prolongación de Flick sobre el terreno de juego. Intensidad, presión, verticalidad, goles y asistencias al servicio del equipo. Un futbolista total.

Pero el brasileño no está solo. Lewandowski y Lamine siguen engordando sus estadísticas, Casadó y Pedri dominan a su antojo los partidos y Cubarsí e Iñigo Martínez están mostrando una fiabilidad defensiva excelsa. Todos se encuentran en estado de gracia y se ven capaces de superar cualquier tipo de reto.

Un caramelo

Sin faltar el respeto al rival, el Barça afronta el partido frente al Estrella Roja como una oportunidad de prolongar su momento pletórico. Es la Champions y todo puede ocurrir, sí, pero la diferencia de nivel entre ambos equipos es abismal.

Y es que el Estrella Roja todavía no sabe lo que es estrenarse en este nuevo formato de la Champions. Cuenta sus tres partidos por derrotas y con la sensación de estar muy lejos del resto de equipos. Cayó por 1-2 frente al Benfica en su estreno y sufrió dos dolorosas goleadas frente al Inter de Milán (4-0) y al Mónaco (5-1) que le han dejado en una situación muy delicada.

Young-woo Seol, del Estrella Roja, durante el partido frente al Mónaco. REUTERS

No debería tener por tanto ningún problema el Barcelona para solventar la papeleta en Belgrado. De todas formas, Hansi Flick no revolucionará el once y pondrá sobre el tapete a sus mejores futbolistas. La derrota en Mónaco sigue en la memoria y los azulgrana no se pueden permitir un nuevo tropiezo en Europa.

Alineaciones probables

Estrella Roja: Ilic, Olayinka, Seol, Djiga, Spajic, Silas; Elsnik, Krunic; Maksimovic, Duarte y Ndiaye.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine, Fermín, Raphinha y Lewandowski.