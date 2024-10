Jaume Costa alza la voz contra los políticos por la DANA: "Son la mafia de España, unos mafiosos y unos corruptos"

El jugador del Albacete, Jaume Costa, se ha mostrado muy crítico con la actuación de los políticos ante la llegada de la DANA, el fenómeno meteorológico que ha provocado el fallecimiento de 95 personas y la destrucción de muchos hogares.

El lateral valenciano estuvo atrapado en la carretera alrededor de tres horas, inmóvil, sin saber qué hacer ni cómo actuar. Ante los micrófonos de Cope Baleares, el jugador del conjunto castellanomanchego describió cómo vivió la situación y criticó la labor de los políticos.

"Con toda la tecnología que hay. Me da rabia, me gusta leer la política y están todo el día discutiendo y cuando pasan este tipo de cosas que es lo realmente importante, cuando pueden salvar vidas y realmente pueden ayudar a las personas, tardan en hacerlo", comenzó declarando el futbolista.

"Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana) me gusta mucho, pero aquí se ha equivocado. Tendrían que haber avisado mucho antes. Y luego leo a Irene Montero diciendo que 'condolencias por las fallecidas', y los fallecidos qué, sinvergüenza. La política hoy en día son la mafia de España, son unos mafiosos y unos corruptos y los perjudicados somos los ciudadanos", añadió Jaume Costa.

"Cuando tienes que salvar vidas no las salvas. Gracias a Dios a mí por ahora no me ha afectado, tengo muchos amigos en Silla, pueden haber pasado cosas. He visto vídeos con gente con sus coches inundados. Para eso tienen que estar los que nos gobiernan, no para estar discutiendo, que si somos machistas, que si somos de derechas o de izquierdas. Tienen que estar para las cosas importantes".

Atrapado en la carretera

"Vimos a gente que nos decía que había coches flotando, personas que estaban encima de las coches que tuvieron que salir por las ventanas... Hubo algunos momentos en los que no tuvimos cobertura. Hasta que vino la Policía y nos sacó fueron tres horas muy agobiantes".

"Cuando se produjo la alerta yo ya llevaba diez o quince minutos en la cola y me asusté. Hubo momentos en los que estuvimos sin cobertura y la familia está muy pendiente", relató el valenciano.