De Kroos a Ribéry, la movilización en apoyo de Vinicius y contra el Balón de Oro: "Hoy perdió el fútbol"

"Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados". Con ese mensaje se pronunció Vinicius Jr. durante el cierre de la gala del Balón de Oro, a la que no acudió junto con ningún representante del Real Madrid. El motivo fue que sentían como una gran injusticia que el premio no fuera para el brasileño —lo ganó finalmente el español Rodri—, y tampoco creían que les había tratado como se debía.

Durante toda la gala, incluido en el momento de anunciar el ganador del premio, se escucharon gritos a favor de Vinicius dentro y fuera del auditorio. El brasileño no está sólo, y también se reflejó en las redes sociales. Compañeros del Real Madrid y de la selección de Brasil y otras figuras del mundo del fútbol se movilizaron en apoyo del delantero tras lo ocurrido en el Balón de Oro.

Todo empezó con una foto de Toni Kroos en la que salía junto a Vinicius: "El mejor". La publicación provocó la primera aparición del día del '7' del Real Madrid: "Te quiero 'Antonio'", le agradeció. Tras el alemán, ahora retirado, fueron otros de los jugadores madridistas. Como Camavinga: "Football politics (Política de fútbol). Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano", escribió en su Instagram.

También lo hicieron Éder Militao ("Eres el mejor y nadie te lo puede quitar"), Aurelien Tchouaméni ("Nada te quitará lo que has conseguido. Todos sabemos... No están preparados para lo que vas a entregar"), Fede Valverde ("No hay premio que acredite lo bueno que eres. Y no sólo estoy estoy hablando de tu calidad como jugador, sino fuera de la cancha también") y Ferland Mendy ("Mejor jugador del mundo, hermanito"). Lunin, Lucas Vázquez o Brahim también subieron fotos con su compañero.

Simbólico fue también lo que puso Carlo Ancelotti, quien también declinó viajar a París pese a ganar el premio a mejor entrenador. El italiano lo agradeció por redes, con dardo incluido: "Me gustaría agradecer a mi familia, mi presidente, mi jugadores... y por encima de ellos a Vini y Carvajal". El lateral español, que también estaba entre los favoritos al premio, compartió una foto que subió Chendo en la que estaban él y Vinicius durante un partido del Real Madrid.

I want to thank my Family, my President, my Club, my Players and above all Vini and Carvajal. pic.twitter.com/bdMJQmTflx — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 28, 2024

Entre los jugadores brasileños se produjo una reacción similar. Richarlison fue, seguramente, el más expresivo: "Esto es una mierda. Esto es simplemente una mierda", dijo en un live de Instagram. "Desafortunadamente, por criterios que nadie puede entender, el premio no llegó. Y no me malinterpreten, Rodri es un mal jugador que merece estar entre los mejores. Pero Vini no conseguir ese Balón de Oro fue embarazoso, y la única persona que perdió hoy fue el fútbol", añadía después.

Incluso un ex del Barça, Emerson Royal, apoyó a su compatriota: "¡El mejor del mundo eres tú!". También Lucas Paquetá, con quien Vinicius se formó en el Flamengo: "¡Para que sepas que estoy orgulloso de decir que soy tu amigo, que te admiro y te apoyo más que cualquier victoria mía! ¡Admiro su historia y la persona en la que te convertiste! ¡Eres el mejor! aunque digan lo contrario! ¡Te amo y estamos más cerca que nunca!".

El propio Flamengo dedicó una larga carta a Vinicius en un día así y esta decía cosas como lo siguiente: "Hoy había una gran expectación por el día de la coronación. Pero si no vino de los que votaron por el disputado premio, vino, viene y vendrá de los que saben que eres el mejor. ¡Y es tan fácil saberlo!".

Seedord, desde la gala

Las reacciones fueron en cadena, llegando más allá de los vestuarios del Madrid y de Brasil. Uno de los mensajes más comentados fue el que dejó la leyenda Clarence Seedorf, presente en la gala del Balón de Oro: "Yo ya voté hace casi un año y creo que Vinicius se merecía este premio. Parece que hay algo entre el Real Madrid y la UEFA que parece que no se resuelve. Es una pena porque creo que estas cosas tienen que separarse, especialmente para un jugador en un momento especial. Los problemas entre el Real Madrid y la UEFA deberían estar al margen de estas cosas. Es una pena", dijo.

🚨🔥 CLARENCE SEEDORF: “Vinícius Júnior merece ganar el Balón de Oro. Creo que los problemas entre el Real Madrid y la UEFA deberían estar al margen de un premio que el jugador merece. Es una pena”.



📹 @TNTSportsBR



pic.twitter.com/eIGZcLqFMI — SrNaninho (@SrNaninho) October 28, 2024

Pero también figuras actuales de otros equipos y otras nacionalidades se pronunciaron. El milanista Rafael Leao, por ejemplo, subió una foto con un emoticono tapándose los ojos y dos puntos suspensivos. El portero Edouard Mendy reaccionó escribiendo "LOL" y el veterano Franck Ribéry puso varias caras riéndose de la gala del Balón de Oro.

Alguno más habló, como el entrenador de la Atalanta Gasperini, presente también en París: "Vinicius se merece el Balón de Oro", se 'mojó". El debate va para largo.