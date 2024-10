Los votos del Balón de Oro: España puso segundo a Rodri y El Salvador dejó a Vinicius fuera del Top 10

El Balón de Oro protagonizó este lunes una de las sorpresas —y de las polémicas— que más tiempo se seguirá hablando de ella. El premio de Rodri Hernández, que no fue para Vinicius, ha generado grandes reacciones. Y muchas de rechazo, especialmente del Real Madrid, que dio plantón a la gala al sentir que querían que su jugador y el propio club fueran víctima de una humillación.

El foco se pone en dos sitios. En la UEFA, que por primera vez coorganiza el Balón de Oro —y ya se sabe su enfrentamiento abierto con el Real Madrid—, y en las votaciones, realizadas por 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking FIFA. Estos debían elegir a diez futbolistas entre los 30 nominados y darles una puntuación entre 15 y 1 punto (15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1).

Tradicionalmente, el Balón de Oro daba a conocer la lista oficial de los votos poco después de la ceremonia. Esta vez será diferente, y France Football no los compartirá públicamente hasta el 9 de noviembre. Un nuevo cambio en la edición de este año, en la que, según la organización, también se mantuvo en secreto el nombr del ganador hasta el final.

Reuters Aitana y Rodri brillan con luz propia en el Balón de Oro junto a un fútbol español que roza el pleno de premios

Sin embargo, sí se van conociendo algunos de los votos de periodistas que participaron y los están compartiendo. Como es el caso del representante de España, Alfredo Relaño (AS). Este comentó en la jornada del lunes que dio sus puntos fueron: 15 a Vinicius, 12 a Rodri y 10 a Bellingham.

"Cada periodista vota lo que a cada uno de le parece. No tenemos ninguna indicación, y los votos que damos, los publica luego la revista. La UEFA no tiene nada que ver con esto. La UEFA ha entrado este año para sponsorizar pero no tiene nada que ver con esto. Nadie de UEFA se ha dirigido a mí, para nada", dijo por la noche Relaño en El Partidazo de COPE.

Igual que Relaño, otros periodistas del mundo han revelado sus votos. Los hay que, como él, también dan como ganador a Vinicius. Es el caso de países como México, Guinea Ecuatorial o Marruecos. Ecuador, por ejemplo, puso primero a Toni Kroos —otra de las sorpresas del ranking final, al quedar noveno— seguido de Vinicius.

Rodri ganó en países como Ucrania o China, y en los que se impuso Vinicius —que se sepan— no quedó muy atrás. Lo sorprendente es que el brasileño sí cayó muchos puestos en las votaciones de algunos. El representante de Albania puso a Lamine Yamal y a Carvajal tras Rodri y no puntuó a Vinicius hasta la octava plaza (3 puntos). O El Salvador, que ni siquiera puso al brasileño entre los diez primeros y, por tanto, le dejó sin puntuar. Habrá que esperar unos días para conocer los votos completos.

Respuesta de France Football

La única explicación sobre lo ocurrido con Vinicius llegó de parte de Vincent García, redactor jefe de France Football: "Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri", dijo tras la gala.

"Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia", añadió sobre la decisión tomada por el club blanco.

Este martes, el diario L'Équipe —propietario de France Football— publica un editorial, firmado por Vincent Duluc, que carga contra el Real Madrid por su decisión de dar plantón a la gala. "Una derrota electoral y una derrota moral", se titula el texto.

En él, Duluc escribe: "El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular". "El club madrileño optó, sin clase, por pisotear este valor del deporte que consiste en respetar a sus ganadores", concluye.