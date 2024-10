Lamine Yamal sufre molestias y es duda para el partido de España contra Serbia: "Los rivales tratan de intimidarlo"

Lamine Yamal chocó contra un muro de nombre compuesto ante Dinamarca.Kristiansen y Nelsson. Ambos fijaron al extremo e impidieron que girara y jugara de cara. Y cuando se le escapaba, taponaban el espacio obligando a Yamal a jugar hacia atrás. Eso, en el mejor de los casos, porque la tónica del partido fue ver al jugador del Barcelona caído sobre el terreno de juego.

Yamal fue sustituido por Sergi Gómez en el tramo final del partido. Abandonó el césped con aparente normalidad, sin reflejar ninguna molestia. Pero tras el paso por vestuario, abandonó el estadio Enrique Roca coejando de la pierna izquierda. Se teme que pueda sufrir una sobrecargar muscular por la dureza de las entradas y por esfuerzo sometido en este inicio de temporada cargado de partidos.

Si Flick únicamente le ha sentado una vez en el banquillo del Barça, Luis de la Fuente no lo ha hecho en el de la Selección desde el útimo partido de fase de grupos de la Eurocopa ante Albania. Lamine ya suma 14 partidos y 1.107 minutos en poco más de dos meses de competición. Su verticalidad le ha colocado en el punto de mira de los defensores y técnicos rivales que plantean cada vez un marcaje más férreo.

"Le dan patadas... como decía un amigo mío: ¿qué queréis que le dé besos?. Los rivales se emplean contra él con dureza, hasta el límite del reglamento, es cierto. Ante ese talento y esa edad, lo que tratan es de intimidar y buscar el contacto. Es la ley del fútbol. Él tendrá que aprender de esto y tratar de quitarse el balón antes para evitar esas entradas", explicó Luis de la Fuente.

Victor Kristiansen, carrilero danés, dejó clara sus intenciones con una dura falta nada más comenzar el partido. No rebajó sus pretensiones a lo largo del encuentro y acabó con tarjeta amarilla que le acarrea suspensión, se perderá el próximo duelo ante Suiza. "No pensé en si me sacarían una amarilla. Lo que hice era simplemente una manera de decir: 'Oye, yo también estoy en la pelea. No te tengo miedo'", declara.

"Se suele tender a apoyar a un futbolista de ese tipo, pero, aunque duela un poco, si tienes la oportunidad de mantener un buen duelo hay que aprovecharla. Siempre es difícil decidirse por una manera de defender cuando te enfrentas a un extremo tan habilidoso. Puedes ganar todos los duelos durante 89 minutos y en el último, él acaba marcando. Y entonces no sirvió para nada”, afirma Kristiansen.