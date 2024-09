Paco Roig, expresidente del Valencia: "¿Rafa Mir? Cuando uno va a pegar un polvo, que lleve abogado"

El 'caso Rafa Mir' sacudió el fútbol español las últimas semanas. Lo último relevante que se ha sabido es que el jugador aceptó la multa económica del Valencia CF y el club dio por cerrado su expediente sancionador. La presunta agresión sexual cometida sobre una mujer de 21 años está en manos de la Justicia.

Mientras tanto, una opinión sobre este caso ha causado revuelo. El autor es Paco Roig, quien fuera presidente del Valencia entre los años 1994 y 1997. En una entrevista concedida a Relevo, el empresario español ha dicho lo que piensa sobre el presunto delito del que se acusa al delantero che.

"Yo el otro día decía, 'bueno, cuando uno va a pegar un polvo que se lleve un abogado y que le firmen'. No lo entiendo. Respeto, por favor. Yo digo que una mujer es igual que un hombre. Y de toda mi vida. No lo digo ahora. Pero lo que no entiendo es la barbaridad que está pasando ahora", señaló Paco Roig sobre el caso de Rafa Mir.

La polémica viene también por el ejemplo que expuso para comparar lo sucedido con el futbolista: "En Valencia el otro día, en una peña a la que voy por la tarde, estábamos así como ahora y había un juez. Pasa una señora que está guapísima y se quedan todos, cuatro o cinco de 70 u 80 años, mirándola. No le dicen nada. Y a la media hora llega un policía: 'Oiga, ustedes han mirado a una señora obscenamente'. Y se quedaron todos ahí parados. Y uno de ellos era juez jubilado, que enseñó el carnet y todo. Y dijo: 'Nadie le ha dicho nada; mirar hemos mirado, pero nadie le ha dicho nada'. ¿Eso qué es? A mí me ha mirado algún maricón cuando era joven y lo he mandado por ahí. Y ya está. ¿Esto qué es…?".

No suficiente con esto, Paco Roig también se tiró al fango con otro asunto controvertido del fútbol español y es el de las numerosas agresiones racistas sufridas por Vinicius, futbolista del Real Madrid, en diferentes estadios: "Con los negros, la misma historia. En el Madrid hay ocho negros. Y en el Valencia teníamos a Walter, a Viola y a Vanderlei y nadie se metía con los negros. Ahora todos los días con el tema de los negros. Y es que este tío, el del Madrid, enciende a la sociedad. Pero con el que se meten es con él, por lo que lo hace, no se meten con ninguno de los demás del Madrid. Se meten con él porque es..., no por negro".