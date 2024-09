Ancelotti cierra filas con Rodrygo: "Entiendo su enfado porque no lo han valorado lo suficiente"

Semana atípica la que acaba en Valdebebas, condicionada por el parón de selecciones que ha mermado los activos del Real Madrid. De él volvieron tocados Mendy, Militao y Tchouameni. Los dos primeros, plenamente recuperados, viajarán a San Sebastián, mientras que el francés, junto a Jude Bellingham, se queda fuera de la lista de convocados para enfrentarse a la Real Sociedad.

"Mañana no van a jugar porque todavía es pronto. Han hecho solo una pequeña parte del trabajo con el equipo. En los próximos días, contra el Stuttgart, estarán disponibles. Somos conscientes de que empieza un calendario exigente. Hemos recuperado algunos jugadores. Tenemos la ilusión y las ganas de competir contra un rival que siempre es complicado y difícil", asegura Ancelotti en rueda de prensa.

Uno de los nombres propios de la comparecencia del italiano ha sido Rodrygo. En pleno debate por su no inclusión en la terna de nominados para el Balón de Oro y sus quejas por la posición que ocupa en el campo. "No ha sido valorado lo suficiente, tenía que estar en la lista de nominados. Alguien se ha olvidado lo que ha hecho el año pasado. Es una virtud para él poder jugar en muchas posiciones, para él y para nosotros. No veo problema y él no me lo ha dicho. No me ha hablado de esto", argumente el técnico.

Estado de forma de Vinicius

"No está en su mejor versión, pero sigue siendo muy importante para nosotros. No ha marcado como de costumbre, pero ha sido importante. Mi última preocupación es el estado de Vinicius. Siempre trabaja bien y siempre da lo que tiene. Estoy muy contento de lo que está haciendo".

Mbappé y Vinicius

"No me parece que estén afectados. Entrenando felices. Mbappé ha terminado su rodaje. Muchos se olvidan que hemos empezado la temporada a principios de agosto. Me parece que están felices".

Posibles celos en el vestuario

"Si pasa lo voy a detectar. En el vestuario hay un ambiente muy bueno y muy sano. Hay jugadores que van a tener más responsabilidad, como Vinicius, Rodrygo, los jóvenes, que ya no son tan jóvenes".

Plan de descanso

"Rüdiger ha tenido cinco días de descanso. Ahora tenemos 7 partidos en 20 días, rotaremos y tendremos un ojo a los que han vuelto el jueves. Las rotaciones van a ser muy importantes".

Oportunidad para Güler o Brahim

"Esa es mi duda. Está respondiendo bien. Va a tener más protagonismo, eso es cierto... que sea titular indiscutible es mucho más complicado porque aquí, en esta plantilla, no veo un titular indiscutible. Güler no puede jugar en el doble pivote, pero sí de interior. Tiene que defender y atacar. No es tan complicado. Meterse bien entre líneas, recibir, asistir. Defensivamente ha de trabajar más de interior que jugando de extremo".