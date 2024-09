Baraja cierra el caso Rafa Mir: "Ya decidiré cuando vuelve a jugar, me ha decepcionado"

El parón de selecciones ha sido agitado en Valencia. No por la presencia de varios jugadores con sus respectivos países, sino por un seísmo que sacudió los cimientos del club. El caso Rafa Mir, las consecuencias legales y las presuntas acusaciones coparon el primer plano de la entidad a lo largo de la semana. El Valencia sancionó internamente al delantero y este viernes, Baraja, su entrenador, se ha pronunciado al respecto en la rueda de prensa previa al choque ante el Atlético.

"Es importante explicar las cosas, yo creo que nuestra afición tiene que saber lo que ha pasado y como hemos actuado ante algo que no queríamos que sucediera. La situación tiene dos momentos. El primero, el club tiene que valorar la decisión, una decisión de club donde yo no puedo ni debo participar. El club decide readmitirlo, a partir de ese momento entro en acción yo y tomo la decisión de que esté fuera del equipo dos partidos, esta semana aparte y luego volverá progresivamente con el grupo".

"Una vez pasen ambos partidos, formará parte del grupo como uno más". En todo este proceso ha habido situaciones en las que es difícil tomar decisiones salomónicas, pero he intentado hacer las cosas con sentido común. Él se disculpa con la plantilla, habla con el equipo y dice que su forma de actuar no ha sido la adecuada y acepta el castigo. Pero yo creo que un acto de indisciplina debe tener unas consecuencias, por él y por el grupo, por el equipo", explicó Baraja.

Palabras de Pepelu

"Pepelu es una voz autorizada. Suscribo cien por cien su opinión porque es el sentir del vestuario. Hay cosas que no se pueden hacer. Debemos tener unos mínimos como profesionales y a partir de ahí el vestuario sabe que es un jugador que podemos necesitar durante la temporada y entiende su perdón. Durante este camino hay una gran decepción, al menos por mi parte. Había diferentes jugadores para esa posición y fui yo el que decidí que nos podía dar cosas en ataque, así se lo dije y Rafa tiene que valorar hacer las cosas bien en el Valencia. Pero hay una segunda parte, yo creo en las personas y hay que volver a confiar en él".

Sentir del vestuario

"Cuando tienes una situación deportiva en la que no empiezas bien siempre hay pábulo a que continúe la mala inercia. Pero es importante en un momento de dificultad aunar filas, ser un equipo, abstraerse del ruido, que es lógico y normal por la situación del equipo. Tenemos que saber convivir con esto y en el momento de dificultad, cuando viene viento en contra, tienes que intentar que se ponga a favor. No buscar excusas sino trabajar para cambiar el rumbo de este inicio de temporada".

Gestión de lo sucedido en un equipo tan joven

"Es evidente que el episodio que ha sucedido puede hacer pensar que este equipo no es profesional: me niego rotundamente a darle pábulo a eso. Me niego a pensar que este grupo no es profesional porque un jugador se haya equivocado. Me cansa que se ponga en duda la profesional de este equipo y esos jugadores. Si sucediera, tenemos nuestras medidas, como ha sucedido con Rafa. Pero me niego a pensar que con lo que significa la camiseta del Valencia, por el respeto a los aficionados, que este equipo no esté enchufado. No creo en eso. Nosotros tenemos que hacernos fuertes hacia dentro".

Gestión de las reciminaciones que reciba Rafa Mir en los estadios

"Es un melón por abrir. No sabemos que va a suceder. Lo que es evidente es que lo más importante en mi vida es el respeto a las personas, estoy en contra de cualquier agresión, sea física o sexual. Pero hay una situación que está en un proceso judicial y que no podemos entrar a valorar. No sabemos qué va a decidir el juez, porque yo no soy juez. Y en ese camino, Rafa tendrá que sobrellevar esa situación personal que tiene. Entre todos le ayudaremos a que, dentro de lo posible, que será difícil, tenga una situación de persona respetada. Si suceden, tendremos que gestionarlas. Como he dicho antes, tomar la mejor decisión".

Consecuencias más severas para Rafa Mir

"No se puede saber qué va a pasar a partir de ahora. Hay un proceso abierto que yo no controlo. Hay que ser respetuoso con ese proceso y según vaya pasando, decidiremos. La realidad en este momento es que yo no puedo hablar de ese proceso, la vida sigue y me tengo que centrar en lo deportivo. Para mí este tema queda zanjado y me centro en lo que yo me dedico".