Thibaut Courtois tiene un serio problema: su enemigo no se mueve y le cierra la puerta

No pinta demasiado bien el futuro de Thibaut Courtois en la selección belga. Hace unos días, el guardameta del Real Madrid hizo público un comunicado en el que afirmaba que no volvería al combinado nacional mientras estuviera el actual seleccionador, Domenico Tedesco, y parece que el mandato de este entrenador se va a prolongar al menos un tiempo más.

El diario belga Nieuwsblad publicó que Domenico Tedesco permanecerá al frente de la selección de Bélgica para tratar de llevar a los red devils al Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Eso quiere decir que el técnico, salvo imprevisto, dirigirá al equipo durante los dos próximos años.

Según la prensa belga, la federación ya ha tomado la decisión y es tan sólo cuestión de tiempo que se haga oficial. De hecho, marcan el próximo viernes como el día elegido para el anuncio que no gustará absolutamente nada a Thibaut Courtois.

Sin trato personal

La relación entre Courtois y Tedesco es inexistente. Por si todavía quedaba alguna duda de ello, el pasado jueves el propio guardameta se encargó de ratificarlo con un comunicado a través de sus redes sociales. "No volveré a jugar bajo su dirección", alegó refiriéndose al seleccionador belga.

El comunicado fue rotundo. Sin llegar a mencionar en ningún momento directamente el nombre de Domenico Tedesco, sí que lanzó varios dardos directos hacia su persona. "A raíz de lo sucedido con el seleccionador y tras mucho reflexionar, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario clima de cordialidad", comentó.

"La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi postura y las razones que me han llevado a esta decisión dolorosa pero coherente. Lamento decepcionar a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es lo mejor para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo centrarse en la consecución de sus objetivos", prosiguió Courtois.

El conflicto viene desde 2023, cuando Tedesco le quitó la capitanía a Courtois. Entonces, el guardameta abandonó la concentración asegurando que tenía unas molestias físicas, pero el entrenador acusó al portero de abandonar al equipo.

Desde aquel momento la relación es irreconducible e inexistente. Courtois no está dispuesto a ponerse a las órdenes del seleccionador, así que su presencia en el equipo belga está descartado al menos mientras Tedesco siga en el puesto.

Domenico Tedesco Reuters

El portero del Real Madrid ya no estuvo en la pasada Eurocopa. Así, su último partido con la camiseta de Bélgica lo disputó el 17 de junio de 2023, un choque en el que los red devils se midieron a Austria en la fase de clasificación para la Euro con el resultado de empate (1-1).

El seleccionador ofrecerá una conferencia de prensa en el próximo viernes para anunciar a los jugadores convocados de cara a los partidos de Liga de Naciones contra Israel y contra Francia los próximos 6 y 9 de septiembre.