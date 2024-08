El mensaje de Joao Félix que escama al Atlético: "Es una oportunidad de encontrar un hogar"

El culebrón se terminó. Al fin, el Atlético de Madrid encontró la manera de darle salida a Joao Félix y quitarse de esta manera un peso de encima que no hacía sino estorbar. El conjunto colchonero no quería al futbolista luso, y el jugador ya había dejado claro que tampoco estaba a gusto en el Metropolitano, así que su reciente traspaso al Chelsea parece la mejor solución para todas las partes.

Después de dos cesiones, el vínculo de Joao Félix con el Atlético de Madrid quedó definitivamente extinguido. Su experiencia general en el conjunto blanquirrojo no ha sido precisamente excelente, y su actitud ha llegado a crispar los ánimos tanto de los dirigentes del club como de los aficionados.

Tras hacer oficial su marcha a la Premier League, el jugador dejó un mensaje abierto que algunos han interpretado como una crítica a lo vivido en el Atlético de Madrid. El delantero habló de la posibilidad de encontrar en el Chelsea un hogar, algo que, por sus palabras, no ha sido capaz de lograr durante sus años en España, ni el Atlético ni tampoco en el FC Barcelona.

"Es una oportunidad para mí de encontrar un hogar. Después de dos cesiones, Chelsea y Barcelona, necesitaba quedarme de forma permanente en un sitio y no hay lugar mejor para mí que el Chelsea. Lo veo como un sitio perfecto para brillar", aseveró a los medios oficiales del club inglés poco después de que su traspaso se confirmara.

De esta forma Joao Félix quiso poner de relieve la estabilidad que necesitaba, algo que no había encontrado en las últimas temporadas después de sus periplos en el Camp Nou y en Stamford Bridge. No en vano, el portugués militó cuatro años de manera ininterrumpida en el Atlético de Madrid, un tiempo en el que no llegó a encontrar su mejor nivel.

Sus mejores años

Pese a que en el Atlético de Madrid han quedado muy desencantados con él, Joao Félix se mostró convencido de que todavía tiene los mejores años de su carrera por delante, algo que también escama a los seguidores rojiblancos viendo el rendimiento de los últimos tiempos.

"Me he desarrollado como jugador en varias facetas: la percepción del juego y los espacios con el balón, donde puedo hacer más daños. Intento mejorar viendo vídeos de mis partidos. Siento que he crecido como jugador. Es normal con la edad. Me veo más preparado para la Premier League y siento que mis mejores años están por delante, no tengo dudas de ello", comentó ya vestido de azul.

"Han sido varias cosas las que me han hecho volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados y que me encantó el tiempo que estuve aquí. Me sentí muy bien en aquellos meses, pese a los resultados que tuvimos, y estoy muy feliz", aseveró además sobre su regreso al Chelsea.

El Atlético de Madrid hizo la operación más cara de su historia con Joao Félix cuando en 2019 desembolsó por él 120 millones de euros en una arriesgada operación. Ahora, tras dos cesiones, le vende por poco más de 50 millones, por lo que el portugués deja un gran agujero económico en el club rojiblanco.