La declaración de Negreira desmiente a Laporta: "En mis servicios al Barça no había informes de mi hijo"

Joan Laporta salió a la esperada rueda de prensa para dar su versión sobre el 'caso Negreira' con una caja que contenía 629 informes arbitrales y 43 CDs. "Hay que precisar que el prestador principal de esos servicios es el hijo de Negreira", afirmó el presidente del FC Barcelona para explicar el pago de 7,5 millones de euros al número dos arbitral.

La versión oficial de la entidad catalana es asegurar que pagó únicamente por los informes de Javier Enríquez Romero. Sin embargo, esos documentos proceden del acuerdo entre el Barcelona y Soccercam SL, la empresa del hijo del dirigente arbitral, y que utilizaron a Tresep 2014 SL, del directivo fallecido Josep Contreras, como puente para "no vincular el apellido" al club.

La investigación de la Policía Judicial y de la Agencia Tributaria desmonta, sin embargo, la estrategia de defensa de Joan Laporta. El sumario del caso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge la declaración de José María Enríquez Negreira ante Hacienda en la que desmiente los hechos contados por el presidente del FC Barcelona en la rueda de prensa.

El vicepresidente del CTA afirmó que Javier Enríquez Romero "no hacía informes arbitrales" para Dasnil 95 SL y que los servicios que facturó FC Barcelona "no incluían" asesoramiento de su hijo al club catalán. Además, añadió que las cantidades que Javier cobró de su empresa se debían solo a su labor por "gestionar Dasnil 95 SL" cuando él estaba enfermo.

Laporta ha querido centrarse en que Javier Enríquez Romero fue el que siempre realizó esos trabajos por los que se pagaba a Negreira, incluso sobre Contreras afirmó que "la hipótesis del Ministerio Fiscal se refiere a una administración desleal. En ese caso, si fuera así, el Barça sería la víctima".

Fragmento de la declaración de José María Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria

Sin embargo, el mismo informe de la Agencia Tributaria que Laporta mandó leer a los periodistas presentes recoge cómo Enríquez Negreira diferenció entre los trabajos que realizaba su hijo a los servicios por los que le pagó el Barcelona durante 17 años en los que ocupó el cargo de vicepresidente de los árbitros.

Además, el propio Negreira así lo afirmó en el burofax que mandó al club el 3 de diciembre de 2018: "Cobré por favores y confidencias y en régimen de exclusividad". Además, en otro enviado en 2019 aseguró: "He vivido las irregularidades del club y puedo acreditarlas". Por tanto, estas palabras quedan lejos de la versión facilitada por Joan Laporta en la que no aportó ningún dato nuevo sobre el caso.

La declaración de Negreira ante Hacienda es la única vez que el directivo arbitral habló sobre los pagos del FC Barcelona, ya que se acogió a su derecho de no declarar ante la Policía Judicial. Su abogado presentó un informe médico que asegura que sufre "un principio de alzhéimer" y por el que puede ser declarado inimputable, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL.

El propio Javier Enríquez también desmiente a Laporta en su declaración ante la Agencia Tributaria y la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía. El hijo de Negreira jamás habló de que realizara informes para Dasnil 95 SL y solo se refirió a los que se facturaron a través del directivo José Contreras.

Contradicciones y sospechas

Laporta también afirmó que cuando tuvieron "conocimiento de este servicio", "heredado en 2003" vieron que era un "asesoramiento técnico arbitral" y consideraron que estos informes tenían "un interés y una calidad". Esta teoría del presidente también choca contra las conclusiones de la investigación e incluso con lo expuesto por el propio FC Barcelona en su respuesta a Hacienda.

El club catalán aseguró "que no se realizó contrato por escrito" y afirmó "desconocer los detalles de formalización" del acuerdo verbal. Además, no existe ningún informe de Javier Enríquez Romero, tal y como sostiene Laporta, anterior al año 2013. Incluso el hijo de Negreira afirmó que sus trabajos para el club comenzaron en esa fecha y no antes. Por tanto, otra contradicción grave del presidente catalán.

La comparecencia pública de Laporta ha aumentado las dudas y las sospechas en vez de despejarlas. Ninguna prueba, más allá de los informes que ya se conocían realizados por el hijo del directivo arbitral, y una serie de datos que se contradicen con los ya aportados por Hacienda y Fiscalía.

