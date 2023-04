Laporta justifica el pago de 7 millones a Negreira con 629 informes y 43 CDs que elaboró Javier Enríquez

Huida hacia delante de Joan Laporta. El presidente del Fútbol Club Barcelona compareció dos meses después de salir a la luz del 'caso Negreira' y no aclaró nada. Se presentó en el Auditori 1899 del Camp Nou acompañado de varias cajas que en su interior estaban lo informes (629) y vídeos (43) que se encontraron en la investigación interna encargada por el club.

Laporta pidió unidad al barcelonismo por "el ataque más feroz que sufre la entidad en toda su historia". Justificó unos informes "que eran importantes y necesarios" y que han tenido un coste al club de 7,3 millones de euros a lo largo de 18 años. Que la relación con José María Enríquez Negreira pudiera influir en los arbitrajes lo considera una hipótesis falsa y defiende que siempre tuvo entendido que el prestador de los servicios ("asesoramiento") era su hijo, Javier Enríquez Romero.

"Con toda la rotundidad: el FC Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final alterar la competición para obtener alguna ventaja deportiva. No han podido demostrar que no sea así porque no era posible", arrancó Laporta en su defensa del club.

[Laporta ataca al Real Madrid: "Es el equipo del régimen, favorecido por los árbitros hasta ahora"]

Laporta enseñó el informe preliminar sacado de la investigación interna, realizada por el exabogado de Oriol Junqueras en el juicio el procés, Andreu Van den Eynde. Consta de cinco puntos destacados:

- De acuerdo con los hechos acreditados, no se han identificado conductas con relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva ni tampoco hay ningún indicio de afectación al Fair Play de la competición ni se dan criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al soborno.

- En cuanto a la prestación, efectuada por las empresas y personas investigada, se trata de servicios de asesoramiento deportivo (scouting y asesoramiento arbitral) que son habituales en el sector del deporte profesional".

- No hay evidencias de la prestación de los servicios, de su aprobación y evaluación de acuerdo con los criterios del área deportiva. No hay documentación oficial de facturas y pagos, sometidos a aprobación documenta y la recepción de la prestación.

- El importe de las facturas es variable en función de las competiciones que se analizaron. La contraprestación podría haber estado pactado anualmente y facturada con la periodicidad mensual con variaciones por servicios adicionales como para competiciones internacionales".

- Documentación obtenida: 629 informes técnico-arbitrales + 43 CDs + otros cuatro informes. Y evidentemente falta más documentación física antigua, ya que normalmente se destruyen al paso de cinco años de almacenamiento.

Relación con los Enríquez

"Hay un servicio documentado. Esta documentación provoca el giro de unas facturas detalladas, pagado por parte del club a las empresas que han facturado este servicio. Estas facturas están registradas y han pasado las revisiones fiscales pertinentes. Han sido acreditadas y auditadas por empresas como KPMG. Los informes los hacía Javier Enríquez Romero. Los hacía por cuenta de su padre cuando correspondía", dijo Laporta sobre las figuras de Enríquez padre e hijo en el caso.

Los informes encontrados son realizados entre 2014 y 2018 por Enríquez hijo. Ni rastro de los del padre ("porque los informes caducan y se destruyen"). Laporta puntualizó que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) "no tenía ninguna capacidad de alterar el resultado de partidos ni de designar árbitros".

Joan Laporta comparece para explicar el 'caso Negreira' Reuters

Aseguró que, al llegar él a la presidencia del Barça en 2003, el contrato de Negreira era heredado: "Cuando revisamos todo y vimos que era un asesoramiento técnico arbitral, consideramos que estos informes tenían un interés y una calidad. Mantuvimos este servicio".

Laporta, eso sí, dejó en el aire que pudiera no ser ético mantener una relación con una persona con un cargo importante activo en el estamento arbitral: "Hoy en día, las empresas tenemos compliance. Esa área se encarga de prevenir posibles conflictos de intereses. En estos casos pediría que objetivara esta prestación de servicios, que es lo que nos permite a los dirigentes que estas cosas sean revisadas. A día de hoy, se lo pasaría a compliance. Esta prestación la hacía el hijo del vicepresidente del CTA, con independencia de quién facturara, el prestador principal era el hijo".

Además, el presidente del Barça también dio su versión sobre el aumento de los pagos a Negreira en el último año de su primer mandato (2010): "Ese año tuvieron que hacerse más informes de scouting que eran referidos a jugadores de la cantera del Barça y hacer informes sobre jugadores de competiciones internacionales. Sobre árbitros, se ha circunscrito al estado español. Ese año hubo la Copa Confederaciones... Hace referencia a jugadores de la Copa Confederaciones que en el 2010 se celebró. Se incrementó el coste por eso".

A Laporta le preguntaron por el desconocimiento de los informes de miembros del staff técnico de aquellos años, como el Tata Martino o Ernesto Valverde, y dijo esto sobre el recorrido que tenían los informes: "Durante mi etapa era el tesorero, el vicepresidente deportivo quien los llevaba a la secretaría técnica porque eran informes del primer equipo y del filial del Barça. Quedará claro en el proceso judicial. Estos servicios se prestaban. Había gente del club que había trabajado con ellos. Hay informes que llegan hasta donde interesa y otros que no interesa que pasen", señaló.

Sigue los temas que te interesan