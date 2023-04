Laporta ataca al Real Madrid: "Es el equipo del régimen, favorecido por los árbitros hasta ahora"

El esperado discurso de Joan Laporta sobre el 'caso Negreira' tuvo al Real Madrid como uno de los grandes señalados. El presidente del Barcelona pasó al ataque contra el club blanco, personado como particular en el escándalo de los pagos millonarios al vicepresidente de los árbitros.

Laporta cargó duramente contra el Real Madrid y dijo que este juicio, el del 'caso Negreira', "servirá para desenmascararlo". El máximo dirigente dedicó minuto y medio de su discurso exclusivamente al club blanco, acusándole de estar vinculado al poder y sacar provecho deportivo de ello.

Sin decirlo textualmente, Laporta señaló al Real Madrid de designar árbitros "durante 70 décadas" por la presencia en comités de personas con pasado blanco. "Un ejercicio de cinismo", tachó la personación del club blanco como acusación particular en el juicio del 'caso Negreira'.

"Me gustaría hablar de la comparecencia de un club como acusación particular, que se siente perjudicado deportivamente. Es el Real Madrid. Un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad, y lo sabemos todos", arrancó Laporta en su ataque la entidad madridista.

"Se ha considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político, económico y deportivo. Y hay que recordar que durante siete décadas los responsables de comités han sido exsocios del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez", añadió.

"Que este club se persone y diga que se siente perjudicado por el mejor período deportivo de la historia del Fútbol Club Barcelona... Este juicio servirá para desenmascararlos. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes", concluyó al respecto.

En la rueda de prensa posterior a su discurso, Laporta también fue preguntado por el Real Madrid y su vínculo con el club blanco como dos de los tres clubes que mantuvieron en pie la Superliga Europea hasta ahora: "Estamos en el proyecto por muchos motivos. Estamos por convicción propia. Quiero fomentar que esto pueda ocurrir. Esto no depende de que se hayan personado en la causa. Esto no me gusta, porque creo que es cínico porque entonces pensarán que quiero hacer demagogia y que quiero reconducirlo a esto. Esto me ha parecido un ejercicio de cinismo. Quiero que se desenmascare y que quede claro que ha sido un club que ha sido favorecido por las decisiones arbitrales".

