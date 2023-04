Las cinco versiones diferentes de Dani Alves: todas las claves sobre su acusación de violación

Dani Alves ha vuelto a ser noticia en los últimos días y es que el futbolista brasileño ha manifestado que quiere volver a cambiar su versión de lo sucedido en la noche del 30 al 31 de diciembre del 2022. El jugador con más títulos en la historia del fútbol fue acusado por una joven de 23 años de haberla agredido sexualmente.

El defensa lateral acudió junto a unos amigos a la discoteca Sutton de Barcelona. Allí, permaneció en uno de los reservados del conocido local de ocio nocturno donde tuvo un encuentro con la joven que horas después le acusó de haberla violado. Ambos acudieron a uno de los baños de dicho reservado y mantuvieron una relación sexual que, según ella, fue violenta y sin su consentimiento. Mientras tanto, Alves sigue manteniendo que todo se produjo de mutuo acuerdo entre las partes.

Ahora, Dani Alves ha decidido dar un nuevo volantazo a su situación y cambiar, por quinta vez, su versión de los hechos. Una noticia que ha causado gran sensación ya que el jugador solicitó declarar este lunes por segunda vez ante el juez. A petición propia, se ha sentado frente a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona en la Ciudad de la Justicia, para variar su relato cuando están a punto de cumplirse tres meses desde su entrada en la prisión de Brians 2 de Barcelona.

La intención de Dani Alves

Dani Alves ha hecho suyo el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que permite a un investigado declarar todas las veces que crea necesario durante su proceso penal. Por ello, ahora ha decidido volver a pasar por el banquillo por segunda vez para cambiar nuevamente su versión sobre lo sucedido aquella noche.

La intención de Dani Alves es intentar aclarar su relato ante la magistrada y para ello contará ahora con la asistencia de su nuevo abogado, Cristóbal Martell. En su anterior comparecencia estuvo asesorado por su anterior letrada, Miraida Puente Wilson, quien no ha abandonado su defensa, pero que ahora ocupa un segundo plano.

Las versiones de Dani Alves

Desde que Dani Alves ingresara en prisión el pasado 20 de enero, ha ofrecido ya cinco testimonios diferentes, los cuales han ido variando de un lado a otro sobre lo que pasó la noche del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. El jugador brasileño, que pasó por equipos como el Barça, el Sevilla, la Juventus o el PSG, ha pasado de afirmar que ni siquiera conocía a la joven a admitir que había mantenido relaciones sexuales con ella, pero siempre con su consentimiento.

La primera versión ofrecida por Dani Alves se basó en dos principios. Negó totalmente el encuentro con la joven que le había denunciado asegurando que ni siquiera la conocía y que, por lo tanto, no se había pruducido tal violación. Poco después, varió esa primera versión asegurando que sí había coincidido con la joven en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona, pero sin que sucediera nada entre ellos.

europapress-4959986-dani-alves-imagen-archivo_11_1000x528

Más tarde, siguió dando una forma interesada a su relato, admitiendo que sabía quién era la chica y que la había conocido a través de unos amigos en el local de ocio nocturno de la Ciudad Condal. Poco después admitió que sí se había producido un encuentro entre ambos, pero mantuvo que no había habido una relación sexual con penetración, sino que todo consistió en una felación con consentimiento de la chica.

Llegado a este punto, las pruebas biológicas realizadas a la joven, especialmente las pruebas de ADN, demostraron que había tenido restos de semen del jugador en su zona vaginal, contradiciendo la última versión ofrecida por Dani Alves, quien solo llegó a admitir la citada práctica oral. Estas pruebas chocaron frontalmente con las explicaciones aportadas por Dani Alves arruinando cualquier tipo de salvación.

[Duro revés para la defensa de Dani Alves: la presunta víctima se niega a hacerse el examen psicológico]

Ahora, el jugador brasileño ha optado por lanzar una quinta versión sobre lo sucedido con motivo de su testificación ante la jueza que investiga el caso. A pesar de que han sido pocos los detalles que han trascendido, el futbolista espera conseguir un giro radical en su situación.

En relación a esta quinta versión, su amigo Bruno Brasil, la única persona que le ha visitado en la cárcel de manera regular desde su ingreso, ha dado detalles sobre por dónde irá su nuevo alegato. El joven reconoció que Alves y la joven mantuvieron un acercamiento que todos pudieron ver.

"Dani habló con todas, como yo, pero más con ella, que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención. Llegado un momento, veo que van separados al lavabo. Entran y salen por separado y pasan unos 15 minutos". Después de aquello, Brasil asegura que Alves volvió y se quedó charlando con ellos y junto con la prima de la denunciante: "Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Ella me choca la mano y su prima me dio un beso a la mejilla antes de marcharse". Estos han sido los nuevos detalles contados sobre lo sucedido en la discoteca Sutton de Barcelona y que sostendrán la quinta versión ofrecida por el futbolista.

¿Por qué mintió Dani Alves?

Una de las preguntas más frecuentes que se hace alrededor del 'caso Dani Alves' es por qué ha cambiado tantas veces de versión. Sin embargo, esta cuestión va ligada a otra más importante. Se trata de por qué ha mentido Dani Alves en la creación de su discurso. Sobre esta situación, el futbolista brasileño también ha ofrecido varias versiones.

[Así está Dani Alves tras más de 80 días en la cárcel: la comentada visita de su todavía mujer Joana Sanz]

La primera era razón con la que justificó sus vaivenes fue para proteger a la chica, después considerada como supuesta víctima. Alves no quería que toda la polémica cayera sobre una joven anónima de solo 23 años. Ella misma se ha negado a que su figura se haga pública para que se respete su intimidad y no ser perseguida. Todas sus manifestaciones públicas han llegado a través de su abogada.

Y la segunda razón se basó en su deseo de intentar ocultar la infidelidad cometida hacia su mujer, la modelo Joana Sanz, quien tras el estallido de la polémica decidió dar por terminada su relación con el jugador y quien también le ha visitado en varias ocasiones en la cárcel. Sanz podrá fin a un matrimonio de 8 años.

¿Habrá libertad provisional?

Desde el estallido del 'caso Dani Alves', y en particular desde su entrada en prisión, la defensa del futbolista, primero a través de la figura de Miraida Puente Wilson y después junto a Cristóbal Martell, solicitó en varias ocasiones la libertad provisional. Sin embargo, todos sus intentos chocaron contra un muro, ya que la jueza siempre ha rechazado esta posibilidad decretando prisión sin fianza hasta la convocatoria del juicio.

Para la magistrada, las contradicciones entre su relato y las pruebas biológicas, y la congruencia de la declaración de la supuesta víctima, hacían imposible dejar en la calle al jugador brasileño. Además, también estaba la posibilidad del riesgo de fuga, ya que la defensa de la joven temía que el brasileño pudiera volar a su país para evitar tener que regresar.

[Dani Alves, convertido en objeto de negocio en la cárcel: los presos trafican con sus camisetas y firmas]

Ahora, la defensa que lidera el reputado penalista Martell podría volver a pedir la puesta en libertad provisional de su defendido, con las medidas cautelares que la justicia considere oportunas. La Audiencia de Barcelona ya acordó mantener la condición de prisión preventina de Dani Alves el pasado 21 de febrero.

