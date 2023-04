La versión de un amigo de Dani Alves que contradice a la víctima: asegura que fue ella la que se acercó

La supuesta agresión de Dani Alves a una joven la noche del 30 de diciembre de 2022 sigue dando que hablar. Con el jugador en prisión preventiva y con una declaración suya pendiente frente a la jueza del caso el próximo lunes, nuevos detalles han sido desvelados por un amigo del futbolista. Unas palabras que contradicen a la versión de la víctima.

Ha sido uno de los más fieles y leales amigos de Dani Alves el que ha querido aportar claridad al relato instaurado. Bruno Brasil ha explicado en el programa 'Y ahora Sonsoles', su versión de lo sucedido. Con ella, ha querido recalcar que todo lo sucedido en la discoteca Sutton no es como se ha contado y que la acusación que pesa sobre el brasileño no es totalmente cierta.

"Habló con todas, como yo, pero más con ella, que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención", explica Brasil, que además se ha convertido en la única persona que visita asiduamente al futbolista carioca en prisión. Una versión de la que continuaría desvelando más detalles al programa de Antena 3.

"Además, recuerdo que en un momento dado de la noche Dani se separó de ella para hablar con otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos", recalca el chef, explicando desde un punto de vista diferente lo sucedido en el local de ocio nocturno la noche antes de que acabase el 2022.

Para finalizar, Bruno Brasil dio otro detalles que contradice totalmente la versión de la joven de 23 años. El chef puntualizó que hubo una serie de gestos que le hicieron percatarse de que todo lo ocurrido en los baños de la discoteca Sutton habría sido consentido. "Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un 'give me five' y su prima un beso en la mejilla", finalizó.

Comparecencia y golpe a su defensa

Dani Alves tendrá la oportunidad de volver a declarar ante la jueza el próximo lunes 17 de abril. La intención del que fuese futbolista del FC Barcelona o Sevilla FC es volver a cambiar a su versión y ampararse en algunos elementos transcendentales del caso. Para ello, quiere centrarse en las cámaras de seguridad de la discoteca.

A través de las imágenes que puedan extraerse, Dani Alves buscará mantener su defensa, basada en que todo fue consentido según la última versión que dio ante la jueza que lleva el caso. Lo podrá hacer de manera presencial en la sección Tercera de la Audiencia de Barcelona.

Lo cierto es que la defensa de Dani Alves, comandada por el abogado Cristobal Martell, ha sufrido un duro revés esta semana. La jueza del caso había rechazado que un profesional pagado por el jugador realizase un análisis psicológico a la víctima. El letrado aludió a una serie de "distorsiones narrativas" para ampararse en esa petición.

Sin embargo, la jueza la ha rechazado y sólo será examinada por uno de los profesionales del Instituto Legal de Medicina. Eso sí, la defensa del futbolista puede recurrir la decisión a la Audencia de Barcelona, algo que ya estarían tramitando.

