El Valencia, en descenso, estalla contra los árbitros: "El fútbol huele muy mal"

El enfado en el Valencia es mayúsculo. "Estamos asqueados", dijo Javier Solís tras la derrota de este domingo en Mestalla contra el Sevilla (0-2). En el club che señalan directamente a Carlos del Cerro Grande, colegiado del partido que, tras mirar el VAR, dejó sin corregir un penalti por mano de Fernando que no había señalado de primeras.

El Director Corporativo del Valencia fue la voz que representó en la indignación en el club, mientras los aficionados estallaban también contra el árbitro en los aledaños de Mestalla. La situación es límite en el equipo de la ciudad del Turia, que a falta de nueve jornadas sigue en descenso y ahora a tres puntos de la salvación.

El enfado valencianista llega también en un momento en el que el arbitraje español está en el foco de los ataques de todo el mundo. El 'caso Negreira' ha enturbiado el asunto, pero no está ayudando arbitrajes como el de ayer de Del Cerro Grande que han provocado el alzamiento público de más de un club. El último ha sido el Valencia.

"Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Hemos vivido una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado", dijo Solís sobre Del Cerro Grande. Contundente mensaje que siguió hablando de "robo" y una frase que retumbará un tiempo: "El fútbol huele muy mal".

"Ha sido un robo, además, a cámara lenta, estando el VAR por medio, ha ido el árbitro a verlo y con toda soberbia del mundo le ha explicado a nuestro capitán como estaba la mano. Estamos hartos. Huele muy mal. No solamente la segunda acción para volver a meterte en el partido, sino también la primera. También hay una zancadilla sobre Yunus. Hoy el árbitro cuando vea las imágenes le tiene que costar dormir. Es una vergüenza con mayúsculas", siguió.

¡Polémica en Mestalla!



Fernando tocó la mano dentro del área, pero el árbitro no decretó penalti tras verlo en el VAR por considerarla involuntaria



¿Qué os parece? #LaLigaEnDAZN pic.twitter.com/ytRrAoCold — DAZN España (@DAZN_ES) April 16, 2023

El directivo che no centró su ataque solo en el partido del Sevilla y es que tiró de libreta para hablar de hasta 17 decisiones arbitrales que cree que han perjudicado al Valencia y han ayudado a que el equipo esté así: "Estamos absolutamente molestos y asqueados. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada. Creo contar 17 fallos graves del VAR. El equipo está abajo y no puedes criticar únicamente a los árbitros, pero es una auténtica vergüenza lo que hemos visto hoy en el campo, la revisión de las imágenes, la postura del árbitro, eso son manos. Voy a hablar de robo, es un auténtico robo".

"Más que un comunicado, estamos ahora hablando. Esto no va de guerra de comunicados, todos los clubes estamos sufriendo el nivel del arbitraje de este país. No quiero entrar en una guerra de quien hace el comunicado más duro, pero es flagrante y debo contenerme", añadió.

"Tenemos que seguir intentándolo. Este club es muy grande, son 104 años de historia, tenemos que seguir trabajando. La situación hoy es de cabeza, pero mañana hay que volver. Quedan todavía partidos. Estamos varios equipos en la zona de ahí abajo y solo queda trabajar, trabajar, trabajar y salir para adelante", concluyó sobre la batalla por la permanencia en Primera División con nueve jornadas por delante.

