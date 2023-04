El Barcelona afirmó que Josep Contreras era un "exdirectivo" en el comunicado de su muerte

Joan Laporta compareció ante los medios de comunicación para dar sus correspondientes explicaciones sobre el 'caso Negreira' en una rueda de prensa en el Camp Nou. El presidente del FC Barcelona dio la cara por primera vez de manera pública esquivando cualquier culpa sobre los pagos a Enríquez Negreira y su influencia sobre los árbitros. Durante esta intervención el máximo mandatario culé dejó una serie de datos que se contradicen entre sí.

Uno de ellos es la relación que tenía Josep Contreras Arjona con el FC Barcelona. Laporta, durante su intervención, desmintió que fuese directivo del club, algo que sin duda choca con las informaciones oficiales vertidas por la institución catalana cuando se dio a conocer su fallecimiento.

El 25 de diciembre de 2022 el Fútbol Club Barcelona hizo pública una escueta nota de prensa para comunicar la muerte de Contreras Arjona. En ella, le calificaban como "exdirectivo", algo que este lunes negó rotundamente Laporta al mencionarlo en la rueda de prensa ante los medios.

[Josep Contreras Arjona, el infiltrado de Negreira en el FC Barcelona: el directivo detenido por corrupción]

"Te diría que no. Figuran empresas relacionadas con Contreras del 13 al 18 y del 15 al 18. Lo que a mí respecta ya te lo he dicho, no voy a opinar sobre esta cuestión. Será en el juicio que determinará toda esta cuestión. Veo que se habla sin precisar. El señor Contreras jamás fue directivo del Barcelona y en las posteriores tampoco. Era miembro de comisiones deportivas o sociales. Jamás tuvo un cargo de responsabilidad dentro del Barça", fueron las palabras textuales de Joan Laporta en su intervención.

Un hecho que contrasta con las palabras reproducidas por la web del Barcelona tras la noticia de su fallecimiento. En ella, le calificaban de "exdirectivo del FC Barcelona durante la presidencia de Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart y Josep Maria Bartomeu".

Comunicado del FC Barcelona sobre el fallecimiento de Josep Contreras FC BARCELONA

Sin embargo, la intervención de Laporta echa por tierra cualquier relación de Contreras Arjona con la directiva del club. Esto se entiende como una maniobra para restarle importancia al que fuese vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol y que tiene un enorme peso dentro de la trama del 'caso Negreira'.

Implicación en el 'caso Negreira'

El sumario del 'caso Negreira', al cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL, implicaba directamente a Contreras Arjona con los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira. Según la investigación llevaba a cabo por el Ministerio Público, el exdirectivo culé era una parte importante de la trama.

Además, Contreras Arjona mantenía una gran amistad con Enríquez Negreira, lo que fomentó que ambos estuviesen presentes en la trama y trabajasen con una estrecha relación, especialmente con su hijo. Además, la trayectoria de los dos también guarda una serie de escándalos. Uno de ellos fue la detención que sufrió en 2018 el exdirectivo culé. En aquel momento se vio salpicado directamente por la adjudicación irregular de varias obras, relacionadas con la Federación Catalana de Fútbol. Dicho estamento estuvo involucrado con el que fuese vicepresidente de los árbitros y Casajuana en el sobrecoste de las actas.

A través de su empresa Tresep 2014 SL, Contreras Arjona habría sido la llave para que Javier Enríquez Romero recibiese los pagos pertinentes del Fútbol Club Barcelona por los informes realizados. El exdirectivo realizaba periódicamente una serie de facturas para el hijo de Enríquez Negreira y éste las facturaba gracias a su sociedad, Soccercam SL.

[Laporta justifica el pago de 7 millones a Negreira con 629 informes y 43 CDs que elaboró Javier Enríquez]

En total, pasaron por las cuentas de Contrejas una cantidad de 420.120 euros. Una parte de ello, 297.085,25 euros, se transfirieron en continuas facturas emitidas entre 2016 y 2018, a Soccercam SL, empresa de Javier Enríquez Romero. Por lo tanto, el exvicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol fue actor principal en el 'caso Negreira'.

Además, parte del dinero transferido a Tresep 2014 SL formaba parte de las comisiones que cobraba Josep Contreras Arjona procedentes del Fútbol Club Barcelona. Es decir, los 153.034,75 euros restantes corresponderían a la cantidad que se llevaba él como intermediario en las operaciones entre el conjunto culé.

En resumidas cuentas, Contreras actuaba como intermediario entre el Barça y el hijo de Enríquez Negreira. Él compraba los informes a Javier para luego vendérselo al conjunto culé y, por su participación, cobraba una serie de jugosas comisiones.

Contradicción en los informes

La versión oficial que se ha reproducido desde el club, con Joan Laporta a la cabeza, es que se pagó únicamente por los informes de Javier Enríquez Romero. Tanto las cajas como CDs que exhibía el presidente del conjunto catalán son los documentos aparecen como parte del acuerdo que existía entre el Barcelona y Soccercam SL, la empresa del hijo del exvicepresidente del CTA, y que utilizaron a Tresep 2014 SL, del directivo fallecido Josep Contreras, como vehículo.

Joan Laporta, con uno de lo informes elaborados por Enríquez Romero Reuters

Además, el presidente culé, en su intervención frente a los medios de comunicación, señaló los informes enseñados ante el público correspondían a Javier Enríquez Negreira y fueron realizados entre 2014 y 2018. "Hay que precisar que el prestador principal de esos servicios es el hijo de Negreira", explicó.

Es decir, no hay rastro documental alguno de los documentos por los que se pagaron más de 7 millones de euros a José María Enríquez. En todo momento, Laporta hizo referencia a otras serie de informes realizados por el hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

