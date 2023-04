Las cinco grandes frases de Laporta sobre el 'caso Negreira': del ataque a Tebas al catalanismo

Joan Laporta compareció este lunes ante los medios de comunicación arropado por buena parte de la directiva del FC Barcelona para dar explicaciones sobre el famoso 'caso Negreira'. Un acto público y una rueda de prensa que se había pospuesto durante casi dos meses, tal y como le habían aconsejado al presidente sus asesores más cercanos.

Desde la entidad azulgrana no querían que Laporta diera explicaciones públicas sobre lo sucedido hasta que el departamento de Compliance del club, y los servicios externos con los que han trabajado, pudieran tener la mayor cantidad de información posible. El objetivo era poder presentar una versión sólida sobre la implicación del club catalán en el caso que demuestra pagos de la entidad azulgrana hacia el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

El máximo dirigente del club catalán ha roto su silencio, al menos de manera oficial, ya que había hablado antes en varias ocasiones, y ha pasado al ataque en una larga rueda de prensa en la que ha ofrecido pocas explicaciones sobre la situación del Barça y donde ha disparado contra varios agentes. Las mejores frases de Laporta han servido para cargar contra el Real Madrid, contra Javier Tebas, contra la UEFA, para defender que no han incurrido en corrupción deportiva y para señalar que se ha atacado a un símbolo del catalanismo.

¿Es el Barça un club corrupto?

Joan Laporta ha sido claro y rotundo. Destapar el 'caso Negreira' responde a un ataque organizado contra el FC Barcelona: "Ya manifesté que veía muy claro que era una campaña orquestada y no era casualidad. Encargamos una investigación a un despacho externo para hacerlo con trasparencia. Hemos dejado que trabajen y ahora me permite tener más información. Tengo ya información de los otros mandatos".

El presidente del Barça ha asegurado que el club no ha sido corrupto en ningún momento: "Con toda la rotundidad, el FC Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final alterar la competición para obtener alguna ventaja deportiva. No han podido demostrar que no sea así porque no era posible".

Joan Laporta carga contra Tebas

Otro de los puntos calientes de la comparecencia de Laporta ha sido su ataque al presidente de LaLiga, Javier Tebas: "Quiero señalar al presidente de la LaLiga, que ha demostrado una falta de profesionalidad evidente. Ha aportado documentación a la causa con datos que eran erróneos. Pido que aguante esa incontinencia verbal. No ayuda a la competición que representa y valida una hipótesis que es falsa".

Laporta ha señalado, a su vez, que la postura de Javier Tebas debería haber sido similar a la de Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "Por otro lado, hay personas que se han comportado con la prudencia y responsabilidad que pide su cargo. Por ejemplo, el presidente de la RFEF o el presidente de la CSD. Gracias al señor Rubiales y al señor Franco. También al presidente Infantino, que han mantenido la actitud propia de su cargo. No se han apuntado al linchamiento sin juicio. Agradezco su posicionamiento".

¿Qué ha dicho Laporta sobre el Real Madrid?

Como era de esperar, Joan Laporta ha introducido al Real Madrid en su comparecencia sobre el 'caso Negreira'. En primer lugar, ha criticado que el club blanco se persone como acusación particular asegurando que la entidad madridista siempre ha sido una entidad amparada por todos los regímenes políticos.

"Me gustaría hablar de la comparecencia de un club como acusación particular, que se siente perjudicado deportivamente. Es el Real Madrid. Un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad, y lo sabemos todos. Se ha considerado el equipo del régimen por su proximidad al poder político, económico y deportivo. Y hay que recordar que durante siete décadas los responsables de los comités han sido exsocios del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez".

El abogado catalán ha acusado al Real Madrid de cinismo: "Que este club se persone y diga que se siente perjudicado por el mejor período deportivo de la historia del Fútbol Club Barcelona... Este juicio servirá para desenmascararlos. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes".

Madrid y Barça atravesaban un periodo de cierta calma, especialmente por su unión de cara a la Superliga Europa, que ahora parece haber terminado: "Las relaciones institucionales están tocadas. Consideramos al Madrid un adversario y consideramos El Clásico como el mejor espectáculo que puede darse en el mundo. Por mí continúa existiendo una relación de concordia, pero pienso que se han precipitado y no es propio de un club como el Madrid. Ellos han estado beligerantes como acusación particular. Yo tenía que hacer una referencia a esta personación".

Por último, ha hablado personalmente de su homólogo en el club blanco, Florentino Pérez: "Quiero pensar que estaba bajo mucha presión y lo sé que lo estaba. El club debería aguantar y esperar el momento procesal oportuno, pero como no hay nada, no se hubiera producido. Estaba bajo presión de la masa social del Real Madrid. Puedo entenderlo, pero no aceptarlo o no dar mi opinión. Sé que estaba en una situación complicada, pero no me parece bien. Esto se ha hablado".

¿Será el Barça sancionado por la UEFA?

Siguiendo con las instituciones deportivas, Laporta también ha hablado sobre un tema escabroso: una posible sanción de la UEFA. El presidente ha intentado ser claro y conciso: "Si he hablado de Tebas ha sido porque, como presidente de la LaLiga, está teniendo un comportamiento absolutamente irresponsable. Está intentando perjudicar la reputación del Barça. Tiene una serie de actuaciones constantes, con sus declaraciones, en las que valida hipótesis que son falsas".

"Dice que el Barça había reconocido que no existían esos servicios y eso no es así. En la página 20, los empleados dijeron que no encontraban los informes. Eso no quiere decir que no existieran. Gracias al trabajo de Compliance, se han encontrado los de 2014 a 2018. El señor Tebas intenta que la UEFA participe en este linchamiento público".

"En un primer momento, el señor Ceferin hizo unas declaraciones, pero ahora está actuando con prudencia. De momento, Ceferin no ha caído en la trampa del señor Tebas. Creo que a lo largo de la historia del fútbol ha habido escándalos de verdad. Aquí se valida una hipótesis falsa. Por la información que tengo, la UEFA entiende que esto está en un proceso judicial. Entiendo que se pronunciará cuando haya un juicio. Seguiremos con normalidad".

Laporta espera que no haya sanción en Europa cuando se clasifique para la próxima edición de la Liga de Campeones: "Primero, tenemos que ganar La Liga y clasificarnos para la Champions. Vamos por el buen camino. Pienso que UEFA no se apunta a este linchamiento sin juicio que se realiza desde algunas esferas. Esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes. Se validan hipótesis falsas y UEFA lo sabe. La capacidad de diálogo con UEFA existe a pesar de las discrepancias sobre otros temas".

Ataque contra el símbolo catalanista

Por último, Laporta ha dejado una última perla muy destacada. Ha criticado la persecución que ve contra el FC Barcelona como un ataque contra uno de los grandes símbolos de su región. Como suele ser habitual, Joan ha tenido espacio para emitir su cuña reglamentaria sobre la defensa del catalanismo que siempre ha identificado sus estancias en la jefatura del club.

"Afortunadamente, tan solo son algunas esferas de poder. Tampoco me gustaría que derivara en eso. Hemos visto a algunos de determinada cuerda que han cargado contra uno de los elementos identitarios de Cataluña que es el Barça. No tienen nada, el Barça no ha cometido ningún delito. Eso que quede claro. Eran servicios registrados y revisados fiscalmente. Es una campaña de ciertos medios que validan una hipótesis falsa que validan a los instigadores de todo esto, entre ellos el presidente de LaLiga".

