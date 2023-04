Josep Maria Bartomeu se opone a la personación del Real Madrid en el 'caso Negreira - Barcelona'

El 'caso Negreira' sigue su curso en los tribunales tratando de esclarecer qué es lo que sucedió realmente con los pagos millonarios que realizó el Fútbol Club Barcelona durante años al vicepresidente de los árbitros. Uno de los señalados por la Fiscalía es Josep Maria Bartomeu, ya que durante su mandato se realizaron varias transferencias a José María Enríquez Negreira, aunque ahora el expresidente ha contraatacado.

Bartomeu no se encuentra para nada de acuerdo con que el Real Madrid se persone como acusación particular en el 'caso Negreira' y por ello ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona que esta petición del club blanco sea desestimada. A juicio del exmandatario de la entidad culé, esta solicitud no tiene sentido alguno y sentaría un precedente que podría alargar además considerablemente el proceso judicial.

Dice la defensa de Josep Maria Bartomeu que el Real Madrid no indica en su presentación a la causa ni el más mínimo indicio de perjuicio, por lo que esta solicitud no debería tener a su juicio cabida en el proceso. No sólo eso, sino que los abogados de Josep Maria Bartomeu van más allá y siguen en la explicación de su postura.

Recuerdan que la entidad madridista está adherida a otras instituciones como son la LaLiga o la Real Federación Española de Fútbol que ya se han personado en este 'caso Negreira', así que consideran esta postura algo redundante. "La admisión sin justificación alguna de acusaciones particulares individuales, de cada uno de los equipos de fútbol, llevaría un procedimiento de imposible instrucción", alega la parte de Bartomeu.

En este sentido, recuerdan que si el Real Madrid es aceptado como acusación particular "por la misma razón podrían intentar personarse el Real Club Deportivo Espanyol, el Celta de Vigo, el Elche Club de Fútbol, etc", dicen los abogados del expresidente del FC Barcelona en su redacción.

Más rechazos

En el escrito que presenta Josep Maria Bartomeu en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona no sólo carga contra el intento de personación del Real Madrid en el 'caso Negreira', sino que también quiere evitar otros dos intentos similares más, en este caso por parte de una asociación y de un particular.

Apunta el expresidente del Barcelona directamente hacia la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA). En este caso, en su defensa dice que este ente comparte lo manifestado por el Ministerio Fiscal y que tampoco está claro qué es lo que solicita en los tribunales.

Por otra parte, también hace referencia a un socio del Real Madrid que trata de personarse como acusación popular en el 'caso Negreira'. Aquí, la parte que defiende a Josep Maria Bartomeu alega que su posible aceptación "supondría tener que admitir la condición de acción popular de todos y cada uno de los socios, de todos y cada uno de los equipos que participan en La Liga", algo que desembocaría en un "devenir procesal de imposible tramitación".

