Quiénes son los 'amigos' y 'enemigos' de Laporta que marcan el futuro del Barça tras el 'caso Negreira'

Este lunes tuvo lugar un momento muy esperado por todos los aficionados al fútbol español. Joan Laporta se puso delante de los micrófonos para dar explicaciones sobre el famoso 'caso Negreira'. Intentó convencer a sus propios aficionados y también a los medios de comunicación que se dieron cita frene al presidente del FC Barcelona, pero en muchos casos no lo consiguió.

Joan Laporta basó su argumentario en tres pilares. Atacar al Real Madrid y a Javier Tebas, situar al Barça como víctima para intentar evitar una sanción de la UEFA y quedar en evidencia al no poder desmentir aquello de lo que se acusa al FC Barcelona, pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, para intentar conseguir ciertas influencias.

El Barça, de la mano de su presidente, intentó aportar una serie de pruebas para demostrar la legalidad y moralidad de sus movimientos económicos. Sin embargo, los informes que sacó a la luz fueron los realizados por Javier Enríquez Romero, hijo de Enríquez Negreira, y sobre los que no hay ninguna denuncia interpuesta. Pero, ¿dónde estaban los del padre?

Ahí está una de las grandes dudas del caso, en resolver cómo el antiguo número dos del CTA colaboró de forma lítica con el Barça si no hay informes de los 12 años en los que club y árbitro fueron socios. Supuestamente, sus asesorías eran verbales. Ahora, los aficionados al Barça, y al fútbol español en general, se preguntan qué va a suceder con el club catalán y es que su futuro depende de muchos factores y personalidades. Por eso, es menester conocer cuál es la relación de Laporta con personajes como Ceferin, Javier Tebas, Florentino Pérez, Luis Rubiales, José Manuel Franco o Gianni Infantino, los seis agentes que marcarán el devenir del club.

¿Habrá sanción de la UEFA?

Esta es una de las grandes preguntas que hay sobre la mesa. Seguramente, la más importante o la más urgente de todas las que tiene que resolver el FC Barcelona. El mayor miedo ahora mismo de la entidad azulgrana es que pueda haber una sanción de la UEFA que le impida disputar la Champions la próxima temporada. Esto implicaría un durísimo varapalo económico para un club que sigue en una situación crítica.

¿Puede la UEFA sancionar al Barça? No solo puede hacerlo, sino que ahora mismo la amenaza es completamente real. Y podría llegar en cuestión de semanas o pocos meses. El privilegio con el que cuenta el organismo que preside Aleksander Ceferin es que no necesita de ninguna sentencia para poder aplicar una dura penalización al Barça. De momento, ya se les abrió expediente el mes pasado y el máximo ente continental investiga en dos frentes: en el suyo propio y en todo aquello que la Real Federación Española de Fútbol está obligado a enviarle.

Aleksander Ceferin, en el 47 Congreso Ordinario de la UEFA EFE

En su comparecencia, Joan Laporta intentó abrir una vía de diálogo con la UEFA mientras creaba una guerra con el Real Madrid o con Javier Tebas. El presidente del Barça acusó a su homólogo en LaLiga de incitar a la UEFA a sancionar al club. Sin embargo, con Ceferin sabe que necesita ir con pies de plomo para intentar esquivar esa temida penalización. Por eso, el máximo mandatario culé ha intentado vender al exterior una imagen de cordialidad con la UEFA que, realmente, no existe.

La relación entre Ceferin y Laporta sigue siendo tensa, tirante y mucho más cercana a la ruptura. La vinculación del abogado catalán, y por ende del Barça, con el proyecto de la Superliga Europea ha provocado que el nexo entre ambas instituciones se rompa en el peor momento posible para los culés. La UEFA considera que la entidad azulgrana ha atentado contra su reglamento interno y por eso están amparados en la idea de llevar hacia delante una sanción que sería de un año. Intentar adulterar el resultado de una competición mediante la compra de influencias arbitrales puede ser la cruz del Barça en Europa.

La guerra con Javier Tebas

Si la relación entre Joan Laporta y Aleksander Ceferin no es buena, no es nada comparado a cómo se llevan el presidente del Barça y Javier Tebas. En estos momentos, el presidente de LaLiga tiene dos enemigos públicos declarados. Uno de ellos es Florentino Pérez, a quien Javier Tebas persigue de manera insistente. Y el otro es Joan Laporta. El máximo dirigente del Barça cargó en reiteradas ocasiones contra el propio Tebas por su tratamiento del 'caso Negreira'.

La mala relación entre Tebas y Laporta viene de lejos. Sus dos grandes enfrentamientos han sido la oposición del FC Barcelona al acuerdo entre LaLiga y CVC y la unión del club catalán al Real Madrid para el proyecto de la Superliga Europea. A pesar de que Tebas ayudó al Barça a dar luz verde a las famosas 'palancas' que revitalizaron la economía de un club al borde de la ruina, la relación entre ambas partes es explosiva.

Ahora, el conflicto entre los dos dirigentes se centra en el 'caso Negreira'. LaLiga se personó como acusación particular en la causa contra el conjunto azulgrana y Javier Tebas está presionando a la UEFA para que sancione al club catalán, ya que en España, los posibles delitos cometidos habrían prescrito, saltando así la vía deportiva.

Además, Joan Laporta acusó a Tebas, y por ende a LaLiga, de aportar pruebas falsas contra el club catalán en el 'caso Negreira'. El Barça sospecha de la posición del presidente de LaLiga en este conflicto y es que consideran que está detrás de buena parte de los problemas a los que ahora se enfrenta la entidad. Una relación que parece irreconciliable y que podría acarrear un futuro bastante tortuoso para el Barça.

Esta fue la acusación más dura lanzada por el abogado catalán contra el líder de la patronal este jueves: "Quiero señalar al presidente de LaLiga, que ha demostrado una falta de profesionalidad evidente. Ha aportado documentación a la causa con datos que eran erróneos".

¿Qué pasará con la Superliga Europea?

Joan Laporta tenía un objetivo que cumplió en parte. Bajar al Real Madrid al barro para desviar la atención sobre su pobre comparecencia y su nula defensa del 'caso Negreira'. Consiguió que el conjunto blanco le respondiera, aunque el ataque lanzado desde la capital de España fue tan duro y certero que hundió aún más la reputación de un Barça en situación crítica.

Madrid y Barça son universos antagónicos. Sin embargo, la relación entre Joan Laporta y Florentino Pérez ha sido buena desde el regreso a la presidencia del abogado catalán. Aunque las negociaciones por el impulso de la Superliga Europea arrancaron con Josep Maria Bartomeu, Laporta se subió al carro en cuanto conoció el beneficio económico que iba a suponer para un club arruinado estar dentro del nuevo proyecto que reformará el fútbol europeo.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, la viabilidad de la Superliga y la unión de Madrid y Barça en dicho proyecto no se verá afectada por el conflicto del 'caso Negreira'. Cierto es que el trato entre las dos entidades se ha visto enturbiado en cierto modo en las últimas semanas, pero tanto Madrid como Barça sabrán separar cuestiones. En el lado azulgrana no gustó que el conjunto blanco se personara como acusación particular en la causa, mientras que en la 'Casa Blanca' no entendieron cómo Laporta lanzó un ataque tan directo contra el Real Madrid en su comparecencia pública. De ahí una respuesta tan contundente.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management, y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en el acto organizado por Nueva Economía Fórum sobre la Superliga europea de fútbol Javier Carbajal

Sin embargo, ni Florentino Pérez ni el Real Madrid son ahora mismo el mayor problema del Barça y de Laporta, quien tiene que resolver primero su conflicto con la UEFA y con LaLiga antes de poder pensar en su máximo rival. En los últimos tiempos, los dos grandes de España han llevado proyectos juntos tan importantes como el registro de la marca de El Clásico para evitar que LaLiga hiciera negocio con ella, tal y como informó EL ESPAÑOL.

¿Cuáles son los apoyos de Laporta?

En esta lista de grandes dirigentes del fútbol y del deporte mundial hay personas que suponen un problema para el futuro del Barça y de Joan Laporta como Tebas o Ceferin, figuras que están en un término medio como Florentino Pérez, y miembros de importantes instituciones a los que el Barça todavía tiene en alta estima.

Los casos más destacados son los de Gianni Infantino y, sobre todo, Luis Rubiales y José Manuel Franco. Mientras UEFA sí ha sido tajante y exigente con el FC Barcelona, la FIFA se ha mantenido en un segundo plano. La relación entre el Barça e Infantino es cordial y, además, el máximo dirigente del organismo internacional no se ha mostrado del todo contrario al proyecto de la Superliga, sobre todo entre bambalinas.

Sin embargo, los grandes reforzados por la comparecencia de Laporta de este lunes fueron Luis Rubiales y José Manuel Franco. Mientras Javier Tebas ha atacado con fiereza al Barça cada vez que ha podido, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se ha mantenido en un segundo plano constante, sin hacer declaraciones duras y dejando que la Justicia resuelva el caso. Las relaciones entre la RFEF y el Barça están ahora mismo en un gran punto.

Una situación muy similar a la protagonizada por José Manuel Franco y el CSD. Ambas instituciones se han personado en la causa, pero dejarán que sean las leyes y las pruebas las que marquen el rumbo del club catalán sin hacer más sangre de la necesaria. Una postura que Laporta se encargó de destacar este jueves: "Hay personas que se han comportado con la prudencia y responsabilidad que pide su cargo. Por ejemplo, el presidente de la RFEF o el presidente de la CSD. Gracias al señor Rubiales y al señor Franco. También al presidente Infantino, que han mantenido la actitud propia de su cargo. No se han apuntado al linchamiento sin juicio. Agradezco su posicionamiento".

Así están las relaciones de Joan Laporta con diferentes miembros del fútbol español y mundial y que son agentes importantes dentro del futuro que pueda tener el club una vez se consiga resolver el 'caso Negreira'.

