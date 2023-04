El último recado de Jorge Vilda: "Tenemos un grupo muy cohesionado y con jugadoras implicadas"

La Selección femenina disputa este martes uno de sus últimos partidos antes de encarar el próximo Mundial en el que hay tanta ilusión depositada. Con Jorge Vilda a la cabeza y pese a que las 'rebeldes' no han regresado al equipo nacional, España viene ofreciendo un nivel excelso y unos grandes resultados que han ratificado la labor del técnico en el banquillo en la preparación de esa Copa del Mundo.

En este sentido, desde que aquella bomba con las 15 jugadoras rebeldes estalló hace ya unos meses, mucho se ha hablado en la Selección femenina del compromiso de las jugadoras y del trabajo de seleccionador. Las listas que ha ido confeccionando Vilda le han ido dando la razón con el paso del tiempo y ha conseguido elaborar un equipo muy unido y cohesionado.

Este compromiso es el que, precisamente, se ha puesto en duda en ocasiones por parte de las futbolistas que en su día mandaron la carta renunciando a volver a jugar con España mientras Vilda siguiera en el cargo. El técnico, tiene claro el trabajo que ha hecho desde entonces y eso se ha plasmado en los resultados.

[Jorge Vilda: "Estamos encantados con Paredes, Hermoso y con el ambiente que se está viendo"]

"Creo que estamos creando un equipo atractivo en cuanto al juego, que estamos formando un grupo muy cohesionado y con jugadoras totalmente implicadas", afirmó Jorge Vilda en la rueda de prensa previa al próximo partido contra China. "Si vamos en el mismo sentido, le damos valor y difundimos cómo juega nuestra Selección, seguro que conseguiremos todos los objetivos que nos propongamos, y uno de ellos es tener más aficionados y más seguimiento", ratificó.

Un partido especial

El entrenador fue preguntado por la mejora del nivel de las futbolistas que acuden a la Selección, y no dejó lugar a dudas de que ese es uno de los principales objetivos que persigue el cuerpo técnico: "Es nuestro día a día, es la primera premisa que tenemos el cuerpo técnico y el staff, ver cómo podemos ayudar a nuestras jugadoras a ser mejores".

Incidió de nuevo Jorge Vilda en el gran ambiente que se respira ahora en la concentración de la Selección: "No solo aprovechamos los entrenamientos y los partidos, sino también el tiempo de concentración. A mí se me ha hecho muy corto, me encantaría que siguiéramos 10 días más. Queremos ponerle la guinda a esta buena concentración en cuando al ambiente, en cuanto a cohesión de grupo y nivel futbolístico", comentó el preparador.

[Así fue el regreso de Irene Paredes con la Selección y su esperado reencuentro con Jorge Vilda]

El partido de este martes ante China será especial porque es el último antes de que ofrezca la lista definitiva para el próximo Mundial. Vilda desveló que todavía se jugará algún amistoso más antes de que llegue la hora de la verdad, pero ahí ya será con la lista definitiva.

Por otra parte, el técnico se enfrenta a China, el equipo ante el que debutó hace ya casi 8 años: "Me traen muy buenos recuerdos aquellos dos amistosos, porque China era una potencia mundial. Aquella España no es la España que es ahora mismo, y China estaba muy por encima. Tengo el recuerdo de las dos victorias. Es un equipo que se ha ido mejorando, también las categorías inferiores, las jugadoras han evolucionado y progresado", finalizó el seleccionador.

Sigue los temas que te interesan