Bori, el padre de Ansu Fati, estalla: "Si es por mí, me lo llevo del Barça; pienso muchas veces en el Sevilla"

Lo de Ansu Fati se empieza a enquistar en el Barcelona. Sus continuas suplencias con Xavi Hernández han generado debate, pero hasta ahora de un calibre más o menos normal. Todo cambia con la declaración de Bori, el padre del '10' azulgrana, que ha disparado contra el club y el técnico catalán por la situación de su hijo.

Bori Fati no entiende lo que el Barça le está haciendo a Ansu. Ve a su hijo como el jugador franquicia del club tras la salida de Leo Messi y, sin embargo, ahora es solo un futbolista de rotación para Xavi. Sin ir más lejos, apenas jugó un minuto en El Clásico de Liga que precedió al parón internacional.

En el Camp Nou no estuvo el padre de Ansu Fati aquel día y promete que no irá "al campo más". En una explosiva entrevista en El Partidazo de COPE, Bori disecciona la situación de su hijo y reconoce que le está presionando para salir del Barça. Ansu, de momento, se niega a dejar el club.

"¿Por qué no le pone Xavi? Buena pregunta, preguntadle. Yo tampoco tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones", dijo Bori. "Yo estoy enfadado, sí, como padre. Ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador", añade asumiendo que el equipo gana, está a 12 puntos del Real Madrid y "lo que funciona no se toca".

Este lunes, Bori se reunió con Jordi Cruyff y Mateu Alemany para hablar sobre su hijo. "Llame yo", reveló. "Lo primero que me dice Mateu es que Ansu es patrimonio del club, es lo primero que me dice. Han apostado mucho por Ansu, eso me lo dice claro [...] Ellos pueden decir misa, pero quien manda es Xavi. Ellos me lo dicen claramente desde el primer día, que ahí no pintan nada".

El '10' del Barcelona

El padre de Ansu Fati lanzó varias veces un mismo alegato en favor de Ansu: "Estamos hablando del '10' del Barcelona", repitió. "Cuando jugaba antes de lesionarse estaban Messi, Luis Suárez, Dembélé, Griezmann y Ansu jugaba. Dime qué delanteros son mejores que estos que te he dicho en Europa", señaló.

Y en esa misma línea dijo también: "Es vuestro futbolista franquicia, el '10', y lo ha cogido cuando nadie estaba para coger el '10' de Messi. Lo que me molesta es cómo están tratando a Ansu de minutos [...] Estamos hablando de Ansu Fati, de la selección de España, y encima es del Barça, salió de La Masía. Si no le das esto, ¿a quién se lo vas a dar?".

"El día de El Clásico no fui al Camp Nou, tengo mi palco y no voy más"

"Ansu está perfectamente bien, contento", defendió Bori sobre su falta de minutos y las críticas por no meter gol. Detalló también que físicamente "está como un toro" y comparó su caso con el de Vinicius en el Real Madrid: "Hace dos años le mataban. ¿Y ahora qué?".

Bori está cabreado: "Si esto sigue así yo me voy a Sevilla, ya está. Al partido contra el Madrid no fui, porque no. Ahora mismo no voy al campo más. Tengo mi palco y no voy más. El otro día me preguntó Ansu que por qué no fui al campo, 'yo creía que estabas ahí viéndome', le dije que no tenía ganas".

Charla con Jorge Mendes

De ahí que crea que lo mejor para su hijo sea salir del Barça: "Cuando yo me senté para habar con Jorge (Mendes) lo primero que dice Ansu es que él no se va del Barça. Yo estoy pensando otra cosa, yo pienso qué pasa aquí. Y él me dice papá, yo acepto cualquier cosa menos esto".

"¿Seguirá la temporada que viene? Por Ansu sí. Dependerá de que lo quiera el Barça. Si es por mí, yo quiero ver a Ansu triunfando, porque es un tío que viene para triunfar. Hay cosas que no puedes discutir", añadió.

Jorge Mendes es la otra pata que sostiene las negociaciones del futuro de Ansu: "Hace dos años me decía que tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas". Bori desveló que se verán pronto las caras: "De aquí a un mes seguro. Cada mes nos vemos dos o tres veces".

El padre de Ansu parece tener su propio dibujo del futuro de Ansu: "Pienso muchas veces en el Sevilla", desveló. Y descarta, por deseo de su hijo, al Madrid: "Ahora mismo no, porque Ansu no aceptaría. No puedo meterle donde Ansu no quiere. Yo nunca jamás en la vida voy a hablar mal del Madrid, soy culé, pero este mundo no sabes nunca lo que te va a deparar. De repente algún día en la vida... Y si pasa me pones la grabación de hace 15 años de lo que yo decía".

"Yo nunca jamás en la vida voy a hablar mal del Madrid, soy culé, pero este mundo no sabes nunca lo que te va a deparar"

También tuvo tiempo para analizar lo que ocurrió en el Mundial de Qatar, con Ansu entrando a última hora en la lista y luego quedándose sin jugar: "Con Luis Enrique bien, pero para lo que pasó preferiría que no hubiera ido. Yo soy fan de Luis Enrique, número 1, porque me dio todo tipo de estima a Ansu. ¿Ganas 7-0 a Costa Rica y no le pones ni a calentar? ¿Qué equipo gana 7-0? Yo estuve allí y yo lo vi. Todo el mundo piensa que Ansu entra un minuto y tiene que marcar. Ese Ansu que tú ves, va a ser grande en España".

Bori cerró su intervención con una última petición en público para que Ansu tenga más oportunidades: "Los madridistas, los sevillistas, nadie habla mal de Ansu. Si vosotros le tenéis tanto cariño... Yo no digo que pongan a Ansu sí o sí, pero merece la oportunidad. Ansu se ha lesionado con el Barça, y ha pasado este calvario con el Barça. Cuando Ansu se recuperó, el Barça estaba de capa caída, lo aceleraron para que jugara. Y hoy qué pasa, ¿nos tenemos que olvidar de Ansu? Antes decíamos este chico sí que era bueno, bueno, ¿y ahora no vale? Soy el padre de Ansu, yo lo defiendo". Hay 'caso Ansu'.

