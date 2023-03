Un día con el Kosner - Saltoki Home, el equipo de Indurain y Juan Carlos Unzué para la Titan Desert

Dice un conocido eslogan publicitario que compartida, la vida es más. Esa frase podría definir también la filosofía con la que trabajan tanto el Kosner - Saltoki Home como el grupo de MARCO Agency. Juntos han creado el ejemplo perfecto de colaboración en equipo para llevar hasta el éxito más rotundo una iniciativa espectacular.

Esta consiste en la participación del Kosner - Saltoki Home en una de las pruebas más exigentes del ciclismo y, más concretamente, del universo del mountain bike. Se trata de la Titan Desert, prueba que se disputará en Marruecos del 30 de abril hasta el 5 de mayo y en la que los corredores pedalearán casi sin descanso durante seis días y seis noches para recorrer los más de 600 kilómetros de los que consta la carrera.

El Kosner - Saltoki Home y sus más de 40 corredores llegarán a Marruecos con el objetivo de intentar ganar la prueba. Pero sobre todo, de disfrutar, hacer deporte, formar un bloque unido y compacto y llevar lo más lejos posible la iniciativa que da forma a este emocionante proyecto: ayudar en la lucha contra la ELA.

La esclerosis lateral amiotrófica es una de las enfermedades más terribles que existen y dos grandes empresas como Kosner y el Saltoki Home, ambas pertenecientes al Grupo Saltoki, han querido liderar una iniciativa de lo más valiosa. Esta consistirá en donar un euro por cada kilómetro recorrido de cada uno de los integrantes de la formación a la lucha contra la ELA a través de la Fundación Luzón.

Para dar mayor visibilidad a este bonito proyecto, el Kosner - Saltoki Home cuenta con dos grandes rostros. El exfutbolista Juan Carlos Unzué, quien padece esta enfermedad desde el año 2019 y que se ha convertido en el gran motivador del grupo, y Miguel Indurain, uno de los mejores ciclistas de la historia y ganador de 5 Tour de Francia, quien intentará liderar a los galácticos de este equipo que sueñan con levantar el trofeo y ayudar, hasta donde sus fuerzas aguanten, en esta noble causa.

Durante el pasado fin de semana, el Kosner - Saltoki Home ha realizado su última gran concentración antes de partir todos juntos hasta Marruecos y allí se ha colado EL ESPAÑOL para vivir junto a los más de 40 corredores y al resto de los miembros del staff cómo es un día en la preparación de una prueba tan temida y deseada como la Titan Desert.

Unidos por una causa

El proyecto del Kosner - Saltoki Home es una de esas iniciativas que tocan por dentro desde el primer segundo en el que comprendes toda su dimensión. Kosner y Saltoki Home, dos empresas hermanadas, han decidido unir sus caminos, no solo para poner su granito de arena en la lucha contra la ELA, sino también para ser morada de grandes historias como las que guardan dentro los alrededor de 40 ciclistas que competirán en Marruecos.

Una vez toquen las dunas y las pistas del desierto, todos se sentirán estrellas. Como Pogacar luchando por un Tour de Francia o como Nino Schurter luchando por un campeonato del mundo de mountain bike. Sin embargo, atrás dejarán, al menos por unos días, sus preocupaciones, sus familias, sus problemas laborales y también personales. Y lo harán para aprovechar una oportunidad única. Como ellos mismos comentaban entre bambalinas en la presentación del equipo en Cambrils (Tarragona), "es una oportunidad que tenemos que vivir".

Concentración del equipo Kosner - Saltoki Home en Cambrils para preparar la Titan Desert

Efectivamente, porque el despliegue realizado tanto por Kosner como por Saltoki Home les ha hace sentirse como verdaderos profesionales a pesar de que en muchos casos, sus funciones en el día a día son la de ser empleados y clientes de estas empresas. Sin embargo, en los últimos meses, han tenido que abrir una pequeña ventana entre sus muchas obligaciones para sacar un hueco para salir a los caminos a dar pedales o para subirse al rodillo mientras planificaban alguna reunión del día siguiente. "Hay días que me pongo el frontal y salgo con la bicicleta a las 6 de la mañana porque no tengo más horas en el día".

Así es cómo prepara un equipo todoterreno una de las carreras más duras del mundo sin dejar de lado sus vidas. Y EL ESPAÑOL ha podido conocer desde dentro cómo ha sido hasta ahora su día a día y hasta sus negociaciones domésticas con sus parejas e hijos para poder combinar pasiones y obligaciones. "A partir de mayo tendré que llevarme a la familia de vacaciones a Nueva York si hace falta", comentaba uno de los corredores entre risas sabiendo que la posibilidad de cumplir este sueño es gracias a muchas personas que les quieren y les apoyan.

Además, el proyecto del Kosner - Saltoki Home cuenta con una doble vertiente. En paralelo al objetivo deportivo avanza el deseo de ayudar en lo máximo posible a la lucha contra la ELA, un sentimiento que ejemplifica el coach motivacional y embajador del equipo, Juan Carlos Unzué: "El equipo ha decidido donar, a través de la Fundación Luzón y su lucha contra la ELA, un euro por cada kilómetro que cada una y cada uno de los integrantes del equipo recorráis en esta prueba". Con estas palabras, poco más se necesita para motivar a este batallón de guerreros de la vida y del deporte.

Bajo la cultura de la superación, presente en la vida de estos 40 guerreros, el proyecto del Kosner - Saltoki Home ha nacido con el espíritu de crecimiento y el esfuerzo como bases para crear una aventura única. Saltoki Home es una empresa de distribución de elementos de decoración, mobiliario y equipamiento del hogar, mientras que Kosner es una compañía que se dedica al sector de la climatización y la aerotermia. Juntas, bajo el sello del Grupo Saltoki, fundado en 1978, han dado forma a un proyecto que ahora acoge a grandes corredores y que tiene como luz y como referente a uno de los mejores ciclistas de la historia, Miguel Indurain.

Un equipo de galácticos

La Titan Desert es una prueba que nació en el año 2006 y que está considerada como una de las carreras más duras de mountain bike en el mundo. Su gran esencia es trasladar las experiencias que se pueden vivir en el Rally Dakar, la competición de motor más dura de planeta, al universo de la bicicleta.

Cada año cuenta con unos 300 participantes y en este 2023, alrededor de 40 corredores saldrán de la familia del Kosner - Saltoki Home. Liderando este gran proyecto estará uno de los ciclistas más aclamados y exitosos de todos los tiempos, pero que sin embargo no pierde la naturalidad, la cercanía y el buen humor en ningún momento.

Porque Miguel Indurain puede ser tan pronto el ganador de 5 Tour de Francia, 2 Giro de Italia y uno de los mejores contrarrelojistas de la historia, y a la vez salir a hacerse la foto de equipo el último y sin quitarse aún las etiquetas de la ropa del equipo Kosner - Saltoki Home que acaba de estrenar. Una simple anécdota que ni siquiera había sido forzada por el propio Miguel, pero que demuestra que hasta las mayores estrellas pueden guardar toda la sencillez del mundo dentro de su ser y, sobre todo, de su gran corazón.

Miguel Indurain es el gran líder deportivo de este proyecto. El que dota de un aura especial concentraciones como la que EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de vivir desde dentro. Porque él es un ser diferente, que se gana el respeto y el cariño de la gente como si siguiera dando exhibiciones en la montaña en aquellos años en los que era el corredor que más fuerte le daba a los pedales de todo el mundo.

A Miguel no le cambiaron ni la fama ni los éxitos deportivos y eso se puede comprobar aún ahora a sus 58 años. Es una de esas personas que en la 'era de las prisas' no mira el reloj cuando habla contigo, que sí mira a los ojos para demostrar verdad y aprecio, que sabe ser sincero, que no niega nunca una sonrisa y que escucha con devoción a pesar de ser un receptor de admiración habitual.

De hecho, a Miguel Indurain solo se le cambia el gesto cuando se sube a la bicicleta y es que ahí, uno de los mejores atletas de la historia no puede reprimir al gran campeón que lleva dentro. Sigue aporreando las bielas con la misma violencia y clase con la que lo hacía en la década de los 90.

Miguel Indurain, en segunda posición, durante un entrenamiento con el Koser - Saltoki Home @joseleuwphoto - José Luis González Guerra

Después de palpar durante años la emoción de los más veteranos al rememorar sus hazañas en la carretera, tener la oportunidad de ver su elegancia y su potencia mientras se le intenta coger rueda por los caminos de Cambrils no tiene precio. Y con la misma sonrisa con la que comparte unos minutos de charla sea el momento que sea, es capaz de dejarte atrás. E incluso de pinchar, ya que los caminos son los únicos que no entienden de leyendas.

Miguel es el rostro más visible de un equipo de 40 gladiadores que competirán en la próxima Titan Desert dentro de la categoría masculina, la femenina y la mixta y que cuenta, además, con nombres tan ilustres como Konny Looser y Pau Marzà, quienes acompañarán a Indurain en el Equipo Pro Masculino. Por su parte, el Femenino estará formado por Vera Looser, Ainara Elbusto y Tessa Kortekaas. Una alineación que cuenta con campeones de la propia Titan Desert y de varias etapas en años anteriores.

Pero junto a ellos también estarán, por ejemplo, Pilar Fernández o Iosu Torres. Y a los mandos de la nave se pondrán August Pascual y Bepo Cutrona, quienes suman 19 ediciones de la Titan Desert de experiencia como Team Manager de diferentes equipos.

Una experiencia increíble

EL ESPAÑOL ha podido compartir un día con el Kosner - Saltoki Home, alojado en Cambrils, para experimentar desde dentro cómo se vive una concentración de primer nivel. Desde las comidas y las cenas que han el sido sustento de estos atletas listos para la batalla, hasta las confidencias de cómo se sienten y cómo se ven de preparados de cara a la que para muchos va a ser la mayor experiencia de sus vidas.

"Yo aún estoy al 60 por ciento, pero aquí hay gente que está muy fuerte, el nivel es tremendo", comentaba uno de los corredores. Mientras que otro narraba lo menos positivo de tener al frente a uno de los más grandes: "Ayer estábamos subiendo el principio de un puerto a 28 kilómetros por hora porque estaba Miguel tirando delante, él solo nos partió en varios grupos".

Porque en la concentración del Kosner - Saltoki Home no todo han sido risas y disfrute, también ha habido mucho ciclismo. Charlas de preparación física y alimentación, consejos y confidencias y hasta cómo ir dando forma a la estrategia para intentar que la prueba no se escape y tampoco juegue malas pasadas, y es que habrá mucho debutante el próximo 30 de abril en Marruecos.

En esta impresionante concentración en la que EL ESPAÑOL ha podido estar junto a ciclistas llegados desde diferentes puntos del país, también hubo tiempo para dar pedales y para conocer los caminos de Cambrils, lo que es cogerle rueda a Miguel Indurain y comprobar en primera persona que la preparación de estos corredores va por tan buen camino que en cualquier momento eran capaces de reventarte y dejarte atrás casi sin proponérselo. Pero había que apretar los dientes y no perder la estela del grupo al menos para poder contarlo.

Hubo incluso tiempo para regresar a la playa de Cambrils para preparar la exigente etapa de dunas que estos guerreros se encontrarán en Marruecos. Cómo y cuánto deshinchar las ruedas, elegir la colocación del cuerpo correcta y tener el control de la cadencia en un momento de esfuerzo máximo serán conceptos claves para salir airosos cuando afronten el reto de intentar llevarse el premio gordo en una Titan Desert que será emocionante en lo deportivo, pero sobre todo en lo personal.

