Ansu Fati, de esperanza de la Selección a ir a Qatar de rebote: la montaña rusa de la joya del fútbol español

Del 3 de septiembre de 2020 al 11 de noviembre de 2022 han pasado muchas cosas en la vida de Ansu Fati (Bisáu, Guinea-Bisáu; 2002). La primera fecha corresponde a su debut con la Selección y la segunda la llamada para jugar el inminente Mundial de Qatar. Que fuera a la gran cita parecía lógico y evidente hace dos años, pero a horas del anuncio de la lista no era así.

Ansu tuvo una irrupción en el fútbol profesional a una altura igualable por pocos. Con 17 años y 308 días debutó con la Selección. Tras un año sumando apariciones en el primer equipo del Barça, le llegaba el momento de ir a la Absoluta. Entre aquella convocatoria y la siguiente, en octubre, jugó cuatro partidos y marcó un gol.

Desde entonces, Ansu no ha vuelto a jugar la Selección. Poco después empezó el calvario por una lesión de rodilla y un carrusel de operaciones que solo alargaban el proceso y minaban la confianza del chaval. El pasado verano regresó, pero sin jugar, y a última hora se ha colado en la convocatoria para el Mundial.

Es la historia de la gran ilusión del fútbol español de los últimos tiempos y que ha llegado casi de chiripa a su primera fase final con la Selección. Así lo confesó el propio Luis Enrique en la rueda de prensa de este viernes, anunciando que Ansu "era una de las dudas".

Su convocatoria estaba en el aire desde que Luis Enrique no le llamara para el último parón antes del Mundial, en septiembre. El seleccionador lo explicó así: "Vino en junio para que se metiera en dinámica de grupo y tener de nuevo el contacto y ver realmente cómo estaba y la verdad es que estaba bastante mejor. Solo ha jugado un partido de titular en su club y esto a mí me dice algo. Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero a día de hoy no lo veo para la lista. Esta en el proceso de coger confianza y de mejora después de estar mucho tiempo sin jugar", decía.

La situación no es que haya cambiado mucho para Ansu en el Barça a partir de entonces. Ha participado en 12 partidos, todos los que han jugado los de Xavi, pero solo ha sido titular en cuatro de ellos. Solo ha marcado un gol y dado una asistencia, pero Luis Enrique se lo lleva: "Nosotros apostamos por él antes que otros. El nivel de Ansu es incuestionable. Ha vivido un proceso difícil y he tenido dudas hasta el último segundo".

Es una cuestión casi de cariño y fe. El seleccionador no tiene problemas en reconocerlo: "Fue clave la ilusión que tengo en recuperar al mejor Ansu. ¿Está cerca? ¿Sí? ¿no? Esto ya lo veremos. En su club ha jugado más, pero no es fijo. Creo que puede ser un estímulo grande volver a un sitio como este, pero son dudas a despejar. Lo veremos durante el Mundial".

Aunque la llamada de Ansu Fati ha sido la sorpresa de la lista de 26 para el Mundial, eran muchos -aficionados y gente del fútbol- los que pedían que fuera a Qatar. Porque lo que ha demostrado el canterano del Barça desde que apareció en la élite del fútbol ha sido algo pocas veces visto en un joven talento español.

Ni todos esos largos plazos que se ha tirado de baja han sido capaces de enterrar toda la ilusión que había depositada en Ansu. No ha importado que desde finales de 2020 y hasta primavera de 2022 apenas se le pudiera ver 597 minutos en un campo de fútbol. Porque en esos ratitos se seguía viendo su talento y su enorme capacidad goleadora: marcó un gol (6) casi cada 100 minutos de los que jugó el curso pasado.

Demasiadas lesiones

Su pesadilla empezó con una lesión en el menisco izquierdo en noviembre de 2020. Era un problema grave, pero que además se complicó. Cuatro veces se tuvo que operar Ansu de aquello. Volvió para la temporada 2021/2022, incluso heredando el '10' de Leo Messi, pero dos roturas musculares (en noviembre de 2021 y enero de 2022) impidieron que tuviera un regreso tranquilo a la competición.

La Selección quedó apartada todo ese tiempo. Pudo tener algo de continuidad en la recta final del curso y en junio Luis Enrique se lo llevó al equipo. Quería tenerlo cerca, que volviera a formar parte de una concentración del combinado nacional casi dos años después. El objetivo no era ni que jugara, solo que pudiera verse cerca del Mundial, que nadie se había olvidado de él.

Por fin ahora tiene continuidad, aunque no ha alcanzado a ser al Ansu de antes. Está apagado, puede que hasta acomplejado ante todos los problemas físicos que le ha tocado pasar. Han sido demasiados para un chaval de su edad y sobre todo para uno que se vio en lo alto tan pronto.

El Mundial puede ser el punto de inflexión que Ansu tanto necesita. La llamada de Luis Enrique tiene que ser un chute de energía. "Más que un sueño", celebraba su convocatoria en Instagram. Fati por fin podrá ir a una gran cita con la Selección. ¿Será la esperada luz al final del túnel?

