Siete del Barça con España para el Mundial, igual que en Sudáfrica: las herencias a años luz de Pep y Xavi

Presencia mayoritaria del Barcelona en la convocatoria de la Selección de Luis Enrique: Sergio Busquets, Jordi Alba, Ansu Fati, Pedri, Ferran Torres, Eric García y Gavi. Al Mundial de Qatar irán siete futbolistas azulgranas, el número 'mágico'. En 2010, cuando España se coronó campeona del mundo fue la misma cantidad de culés.

El Barça sigue dominando igual la Selección doce años después, pero ni el equipo de Xavi Hernández ni el combinado nacional de Luis Enrique son comparables a lo que eran en 2010. Los nombres de los que fueron a Sudáfrica hablan por sí solos: Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gerard Piqué, Pedrito, Víctor Valdés, Busquets y el propio Xavi. Villa fichó semanas antes por el Barça, pero todavía no había debutado como culé.

Ocho son el máximo histórico de jugadores de un mismo club en la convocatoria de la Selección en una fase final. Fue en Francia 1998. Luego le han seguido varias con siete. Siempre del Barça. Ocurrió en Sudáfrica y se mantuvo así consecutivamente en la Eurocopa de 2012 y el Mundial de Brasil de 2014. El auge y caída de la era dorada del fútbol español resumidos en un número. Ese número que ahora toman prestados una Selección y un Barça en construcción.

Se intuía que el Barça iba a estar muy representado en la lista del Mundial. Luis Enrique y el club catalán se han retroalimentado el uno al otro en los últimos años. El seleccionador se ha fijado en futbolistas jóvenes que renovaban la plantilla azulgrana (Pedri, Ansu Fati, Gavi, Eric García...) y al otro lado se ha fichado (Ferran) o se ha intentado fichar (Morata) a pilares de la Selección actual.

Luis Enrique, sin embargo, compartió una visión diferente en rueda de prensa: "No tengo la intención de fundar en la Selección un equipo. Creo que es al revés, la mayoría de jugadores del Barça han jugado en su club por jugar en la Selección. No me fijo en qué número de jugadores hay de un club, como no me fijo en la edad ni en otras circunstancias que no sean el juego", dijo.

El Mundial con menos madridistas

La contraparte en la convocatoria para Qatar es el Real Madrid. Solo van dos jugadores del actual campeón de Champions League y Liga: Dani Carvajal y Marco Asensio. Tampoco se esperaban más, con jugadores como Nacho o Lucas Vázquez apartados de la Selección hace tiempo. Es la lista de España para un Mundial menos madridista desde 1950.

La tendencia de la Selección es clara con Madrid y Barça desde que ambos llevaran el mismo número de jugadores (3) a la Eurocopa de 2008. Solo en el Mundial de Rusia, con Julen Lopetegui al frente -aunque fue despedido un día antes del arranque de la cita-, los blancos ganaron a los azulgrana (6 a 4).

Competición Seleccionador Barcelona Real Madrid Eurocopa Portugal 2004 Iñaki Sáez 3 (Puyol, Gabri y Xavi) 5 (Casillas, Helguera, Raúl Bravo, Raúl y Morientes) Mundial Alemania 2006 Luis Aragonés 3 (Puyol, Xavi e Iniesta) 4 (Casillas, Salgado, Ramos y Raúl) Eurocopa Austria Suiza 2008 Luis Aragonés 3 (Puyol, Iniesta y Xavi) 3 (Casillas, Ramos y Arbeloa) Mundial Sudáfrica 2010 Vicente del Bosque 7 (Valdés, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta y Pedro) 4 (Casillas, Ramos, Arbeloa y Albiol) Eurocopa Polonia - Ucrania 2012 Vicente del Bosque 7 (Valdés, Piqué, Cesc, Xavi, Iniesta, Busquets y Pedro) 5 (Casillas, Albiol, Ramos, Arbeloa y Xabi Alonso) Mundial Brasil 2014 Vicente del Bosque 7 (Alba, Piqué, Busquets, Xavi, Cesc, Iniesta y Pedro) 3 (Casillas, Ramos y Xabi Alonso) Eurocopa Francia 2016 Vicente del Bosque 6 (Piqué, Bartra, Alba, Iniesta, Busquets y Pedro) 3 (Casillas, Ramos y Lucas Vázquez) Mundial Rusia 2018 Julen Lopetegui 4 (Alba, Piqué, Busquets e Iniesta) 6 (Ramos, Carvajal, Nacho, Isco, Asensio y Lucas Vázquez) Eurocopa 2020 Luis Enrique 4 (Éric García, Alba, Busquets y Pedri) 0 Mundial Qatar 2022 Luis Enrique 7 (Alba, Éric García, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran y Ansu) 2 (Carvajal y Asensio)

El Barça se queda sin igual el récord en una fase final del 1998. Entonces los culés que estuvieron en el Mundial de Francia fueron: Abelardo, Ferrer, Pizzi, Celades, Nadal, Amor, Sergi y Luis Enrique. El actual seleccionador, presente en el campo hace 24 años, se ha quedado a uno de igual el registro.

Se ha quedado cerca. De los siete que van solo tenía dudas con Ansu Fati, como reconoció en rueda de prensa. Y alguno más ha estado a las puertas de entrar. Dos serían Marcos Alonso o el joven Alejandro Balde, que le ha quitado el puesto a Jordi Alba en el Barça.

Luis Enrique abrazándose con Gavi tras ganar a Italia Reuters

Para Éric García, Pedri, Ferran Torres, Ansu y Gavi será su primer Mundial con la Absoluta. Gavi, además, será el más joven de la historia con España en la mayor cita de selecciones. Su nombre ha sido incluido en la lista con solo 18 años y 98 días, superando a un Cesc Fàbregas que lo hizo en 2006 con 19 años y 41 días.

La experiencia la ponen Busquets, capitán de la Selección y del Barça, y Alba, en quien Luis Enrique ha confiado pese a ser mandado por Xavi al banquillo. El seleccionador rompió una lanza a favor de Sergio este viernes y le comparó con Rafa Nadal: "Mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otro Mundial más", dijo.

Del mejor Barça a uno en construcción

El reto es mayúsculo, que los siete del Barça de ahora repitan la gesta de los de hace años. Busquets -el único que se mantiene de Sudáfrica- y Alba hacen de guías, pero entre Éric, Pedri, Ferran, Ansu y Gavi no hay ninguno mayor de 22 años. Lo de los Xavi, Iniesta, Puyol o Piqué son palabras mayores. Aquellos cuatro formaron parte del mejor once de 2010 para la FIFA, acompañados por un quinto barcelonista: Messi.

El Mundial pondrá a prueba el futuro de la Selección y además del Barça. La quinta que lidera Xavi asume la responsabilidad de cuajar en Qatar un buen papel y quien sabe si volver de allí con otra estrella en el pecho. La primera la consiguieron sus mayores, leyendas del fútbol español.

