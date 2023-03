En el nombre del padre: así es el regreso de Ibrahimovic con Suecia

Zlatan Ibrahimovic, con el AC Milan en 2023 Jonathan Moscrop / CSM via ZUMA Pr / DPA

Zlatan Ibrahimovic está de vuelta con la selección de Suecia. Después de sufrir y superar una larga lesión, el delantero no solo se olvida del pasado más reciente en el AC Milan, sino que ahora también con su combinado nacional. En el que confiesa que se siente como el "padre".

En este 2023 cumple 42 años y no piensa en la retirada. Pero tampoco en alargar mucho su carrera. Su idea está en ir "día a día" hacia delante. Esta temporada tan solo ha podido disputar los últimos cuatro partidos con el Milan, pero aun así en su país apuestan por él para el primer parón de selecciones del nuevo año.

Después de 14 meses alejado de los terrenos de juego, 'Ibra' vuelve a sentirse futbolista. Ya ha marcado su primer gol con la escuadra rossonera este curso. Lo hizo el pasado fin de semana, justo antes de regresar con Suecia, en la derrota de su equipo ante el Udinese.

Zlatan Ibrahimovic, aplaudiendo a los aficionados del AC Milan

Sobre todo ello habla en rueda de prensa: "He estado fuera 14 meses en los que sólo sufrí (por la lesión). Ahora estoy de vuelta y me siento bien. Juego con alegría y sin dolor. Veremos cuánto tiempo dura, pero es divertido estar aquí. Me siento como el padre de este equipo".

Ante los medios de comunicación, revela qué les dijo a sus compañeros de selección a su llegada: "Les dije a mis compañeros: 'Seguro que os preguntáis qué hago aquí, seguro que pensáis que estoy loco'. Pero les dije también: 'Esperad a que se acerque el final, entonces entenderéis lo que hago'".

Se acerca al final

Regresar con Suecia es un regalo para un Ibrahimovic que siente que puede seguir aportando al equipo nacional. Dentro del campo, como lo ha hecho a lo largo de su larga carrera futbolística, o también fuera de él, ya que su experiencia es uno de sus grandes valores llegados a este punto.

Sobre lo que no quiere hablar es si se ve disputando la Eurocopa, que se celebra en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio del próximo año 2024. Aunque con él de por medio, todo es posible. De hecho, recientemente se apuntó una nueva marca. Con su gol al Udinese, se convirtió en el goleador de más edad de la Serie A a lo largo de toda la historia.

Ahora le toca seguir haciéndolo con la selección de Suecia. Tras la Eurocopa 2016 decidió retirarse del combinado nórdico, para después volver cinco años más tarde. Pero las lesiones le han impedido mantener una regularidad desde entonces. En este parón, los suecos se enfrentan a Bélgica el viernes 24 de marzo y a Azerbaiyán el lunes 27. Ambos partidos sirven de clasificación para la Eurocopa 2024 y se disputan en Estocolmo.

